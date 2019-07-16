Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuru sayfası, 2019 bedelli ücreti ne kadar?

‘Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2019 bedelli asker ücreti ne kadar?’ sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. Başvurular MSB’nin e-Devlet uzantısı üzerinden başlayacak. 2019 yılında bedelli askerlik başvuruların ne zaman yapılacağı belli oldu. Bakaya ve asker kaçakları (yasadan önce asker kaçağı ve bakaya durumuna düşenler) bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlik düzenlemesine başvuru yapabilecekler. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik başvuruları 16 Temmuz Salı günü başlayacak. 2019 yılında başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru ücreti olarak 33 bin 230 lira açıklandı. Öte yandan dövizle askerlik yapacak olan kişilerdense 5 bin 442 avro ücret talep edilecek. 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak. İste haberimizin detayları…

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılında bedelli askerlik başvuruların ne zaman yapılacağı belli oldu. Bakaya ve asker kaçakları (yasadan önce asker kaçağı ve bakaya durumuna düşenler) bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlik düzenlemesine başvuru yapabilecekler. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik başvuruları 16 Temmuz Salı günü başlayacak.

BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılında başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru ücreti olarak 33 bin 230 lira açıklandı. Öte yandan dövizle askerlik yapacak olan kişilerdense 5 bin 442 avro ücret talep edilecek. 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak. Yani bedelli askerlikten yararlanmak isteyen bakaya ve asker kaçakları 1 Kasım diğer yükümlüler ise 31 Aralık tarihine kadar ödemelerini yapabilecekler.

KURALAR HANGİ TARİHTE ÇEKİLECEK?

2019 bedelli askerlik başvuruları sonucunda belirlenen 145 bin sayısının aşılması halinde asker adayları kura usulü belirlenecek. Kura çekme işlemi ise 2020 Ocak ayında yapılacak.