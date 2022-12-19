Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? e-devlet bedelli askerlik başvurusu

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? sorusu, yılın son günlerinde müracat süresinin dolacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. Adaylar, bedelli askerlik başvurusunu e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecektir. Bedelli askerlikte başvuru işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (30.12.2022 tarihi dahil) yoklamalarını yaptırmalarını da kapsar. Peki Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte e-devlet bedelli askerlik başvurusu hakkında merak edilenler

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruda bulunacak olan adaylar, www.turkiye.gov.tr sayfasındaki 'Kurumlar'başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı 'Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri'hizmetinden ulaşabilecekler.

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Bedelli askerlik başvurusunu yapan adaylar için ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 30.12.2022 tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

Başvuru sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılının ikinci yarısında ödenecek bedelli askerlik tutarı 80.064,72 lira. Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9. maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01.07.2022 – 31.122022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.