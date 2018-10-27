Bedelli askerlik başvurusu son dakika nasıl yapılır 2018 Bedelli askerlik ücreti son ödeme tarihi ne zaman

Bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2018 Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti son ödeme tarihi ne zaman? Bedelli askerlik ödemeleri hangi banka üzerinden ve nasıl yapılacak? Askerlik şubeleri hafta sonu ve 29 Ekim'de açık mı? Askerlik şubeleri saat kaça kadar açık? Başvuru için gerekli belgeler neler? 21 gün askerlik süresi nasıl olacak? Bedelli askerlik temel eğitim yerleri nerede hangi şehirde yapılacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Bedelli askerlik başvurularıyla ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Bazı Askerlik Şubesi önünde bedelli askerlik imkânından faydalanmak isteyen adaylar uzun kuyruklar oluşturdu. Bedelli askerlik başvuru süresinin bitmesine 8 gün kala, adaylar askerlik şubesi önünde beklemesiyle birlikte bugün Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecektir." ifadesine yer verildi. Askerlik şubeleri, hafta sonu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak. Aynı zamanda askerlik şubelerinin 24 saat açık olacağı öğrenildi. Bedelli askerlik başvurusunda son tarih olan 3 Kasım öncesi yığılmaları önlemek amacıyla bu kararın alındığı öğrenildi. 25 yaş, 15 bin lira ve 21 günlük bedelli askerlik düzenlemesi yasası, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti. Yurt dışında yaşayıp dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler de 2 bin euro ödeyip silah altına alınmadan uygulamadan yararlanacak. Bedelli askerlik başvuru süreci son dakika gelişmeleri star.com.tr'de.

ASKERLİK ŞUBELERİ 24 SAAT AÇIK



Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli adaylarının bekleyişi gece de devam etti. Şube önünde sırada bekleyen asker adayları, gerekli olan parayı yeni denkleştirdiklerini belirtti.



Bedelli askerlik müracaatları sebebiyle askerlik şubelerinin 24 saat açık olacağı öğrenildi.

ASKERLİK ŞUBELERİ HAFTA SONU VE 29 EKİM'DE AÇIK MI

Bakanlık'tan bedelli askerlik başvurusu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurularıyla ilgili olarak askerlik şubelerinin 27, 28 ve 29 Ekim'de de hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Bedelli askerlik başvuruları sürüyor. Başvuru süresinde son günlere girilmesiyle şubelerde izdihama varan yoğunluklar yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan yoğunluğu eritmek amacıyla 24 saat işlem sistemine geçti. Askerlik şubeleri kesintisiz hizmet verirken, haftasonu izinleri de kaldırıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, askerlik şubelerinin 27, 28 ve 29 Ekim'de de hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

Bedelli askerlik için ücretini yatırma süresi 3 Kasım'da doluyor. Dekontlarla birlikte son işlemi yapmak için ise son gün 5 Kasım 2018.

ÖDEMELER HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını bekleyen bedelli askerlikle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak.



Bedelliden yararlanacakların 21 günlük temel askerlik eğitimi; silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk, spor eğitimiyle birlikte yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini de kapsayacak.

E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları 3 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru için adaylar ilk önce e-Devlet üzerinden başvuru yapacak, ardından bedeli ilgili bankaya yatıracak. Bedelli askerlik başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar var. 21 günlük askerlik eğitimine katılanların çalışma hayatında bazı hakları da var.

E Devlet üzerinden "https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-basvurusu" adresine giriş yaptıktan sonra başvuru kağıdı sistem tarafından oluşturuluyor. Belgede; bedelli askerliğe başvuru yaptığınız ve 3 ay içinde bedeli ödeyeceğinizi bildiriyorsunuz. Belgenin çıktısını alıp bankaya ödemenizi yapabilir, alacağınız dekont ile Askerlik Şubesi'ne gidebilirsiniz.

Yurt dışında yaşayı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler de 2 bin euro ödeyip silah altına alınmadan uygulamadan yararlanacak. Daha önce bu miktar bin euro olarak uygulanıyor ancak 38 yaş sınırı bulunuyordu. Şimdi ise, 38 yaşından büyükler de dövizli askerlik yapabilecek. Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla en az 3 yıl süreyle yaşayanlar, Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurarak işlemlerini yaptıracak. Daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmetinden çıkarılanlar ile sağlık raporu alarak askerliklerini yapmayan ya da erteletenler de, temel askerlik eğitimi olmadan uygulamadan yararlanabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SAYISI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Anadolu Ajansı Editör Masası'nın sorularını yanıtlamış ve bedelli askerlik ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı:



"Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdi. Dekontlarını askerlik şubelerine teslim edenlerin sayısı bugün itibariyle 377 bin 410. Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacak. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız."

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR İŞTEN ÇIKARILAMAYACAK!

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yürürlüğe giren bedelli askerliğe başvurular başladı. 21 gün askerlik süresini işveren ve çalışanlar açısından değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların, bu süreçte izleyebileceği yolları anlattı. Elmen, “İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz” dedi.





Bedelli askerlik, Resmi Gazete’nin dün yayınlanan sayısıyla birlikte yürürlüğe girdi ve başvurular dün itibarıyla başladı. 1 Ocak 1994’ten önce doğanlar, 15 bin Türk Lirası ve 21 gün süreyle askerlik yapmak koşuluyla bu haktan faydalanabilecek. Çalışanlar ise 21 gün süresince askerlik yapacakları için işverenin kendisini işten çıkarma hakkının olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, sürece dair ayrıntıları anlattı.



ÇALIŞANLARIN İKİ SEÇENEĞİ OLACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların iki yol izleyebileceğini belirterek, “Başvuru yapıldıktan sonra aldıkları kağıtları iş yerine beyan edecekler. Bedelli askerlik yapacak kişinin iki seçeneği var: Birincisi, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılmak. Yani 21 gün sonra döndüğünde işinden olmamak isteyenler işine başlayabilir. İşveren işçiyi işe almak ve ücretsiz izinli saymak zorunda. İzinden, ücretinden kesemez. İşveren, işçinin sadece o döneme ait ücretini ödemeyecek. İkinci olarak, işinden ayrılmak isteyen ve 21 gün sonra farklı bir yola gitmek isteyenler varsa, tazminatlarını alabilecekler. Askerlik sebebiyle, en son çalıştığı iş yerindeki süre kadar tazminatlarını talep edebilecekler” dedi.



“İŞTEN ÇIKARAN İŞVEREN TAZMİNAT VERMEK ZORUNDA”

İşçi ve işveren arasında 21 günün yaratacağı olası sorunlara değinen Melis Elmen, “İşveren ‘ben seni 21 gün izinli saymıyorum, işten atıyorum’ diyebilir. İşten atarsa zaten tazminatını vermek zorunda. İşçi o işten çıkmak istemiyorsa, zorla atıldıysa ihtar çekmek ve işe iade davası açmak gibi hukuki yollarımız var. İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.



SAĞLIK SORUNU OLANLAR DA FAYDALANABİLECEK

‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu olanların da bedelli askerlikten yaralanabileceğini kaydeden Elmen, “Askere sağlık sorunu yüzünden gidemediği için üzülen, ‘vatani görevimi kısa da olsa yapmak istiyorum’ diyenler için de bu hak tanındı” dedi.



Kilo, göz numarası gibi askerliği erteleyen; ancak bu sağlık raporlarının sonraki dönemlerde iyileşme sebebiyle iptal edilebileceğini kaydeden Elmen, “Bu gibi durumlarda askere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bedelli çıkmışken herkesin yararlanmasını tavsiye ediyoruz. 21 gün boyunca vatani görevlerini de yapmış olacaklar. Askerimizin durumunu anlamış olacaklar” diye konuştu.

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:



58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur



5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas



1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa



3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya



48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya



59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan



3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale



1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın



116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale



9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik



Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir



10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya