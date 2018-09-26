Bedelli askerlik celp yerleri son dakika sorgulama ekranı asal.msb.gov.tr 2018 E Devlet Bedelli askerlik 3. celp dönemi eğitim yerleri

Bedelli askerlik son dakika 3.celp dönemi eğitim yerleri ne zaman açıklanıyor? E devlet giriş 2018 Bedelli askerlik celp dönemleri yerleri nasıl öğrenilecek? Bedelli askerlik celp bilgileri yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Milli Savunma Bakanlığı (MS) Bedelli askerlik 3. celp dönemi ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik 3. celp dönemi belli oldu mu? e-Devlet'te ASAL bedelli sınıflandırma sonucu nasıl sorgulanır? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır şartları nedir? ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama sayfası erişime açıldı mı? Bedelli askerlik eğitimi hangi illerde yapılacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nca düzenlenen 2018 Bedelli askerlik başvuru süreci celp yeri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Alınan son dakika bilgisine göre, Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti. Ücretini yatıranların sayısı ise 220 bini buldu. Yarın 3'üncü celp dönemi açıklanacak. Bedelli askerliğe başvuran yüz binlerce aday celp tarihlerini merak ediyor. 28 Ağustos'ta açıklanan ilk celp döneminde çıkanlar 15 Eylül'de birliklerine teslim oldu. Bedelli askerlik ikinci celp dönemi de 6 Eylül'de açıklandı. İkinci celp döneminde yerleri belli olan binlerce bedelli askerlik yapacak kişi de 6 Ekim'de birliklerine teslim olmaya başlayacak. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak. Bedelli askerlik son dakika 3.celp dönemi eğitim yerleri ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

BEDELLİ ASKERLİK 3. CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik 3'üncü celp dönemi 27 Eylül 2018'de açıklanması bekleniyor. Bedelli askerlik ikinci celp dönemi de 6 Eylül'de açıklandı. İkinci celp döneminde yerleri belli olan binlerce bedelli askerlik yapacak kişi de 6 Ekim'de birliklerine teslim olmaya başlayacak.

BEDELLİ CELP YERİ NASIL SORGULANIR?



Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

CELP KONTROLLERİ NASIL YAPILIR?



Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.



Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

BEDELLİ ASKERLİK CELPLERİ NASIL YAPILIYOR? HANGİ ŞEHİRLERDE EĞİTİM VERİLİYOR?

Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine ulaştırarak başvurusu kabul edilenlerin celpleri yapılıyor. Bedelli askerliğe başvuranlar askerliklerini Manisa, Sivas, İzmir, Amasya, Çanakkale, Tokat, Bilecik, Aydın, Burdur, Erzincan ve Antalya illerinde yapacaklar. Kimin nerede bedelli askerlik yapacağı Milli Savunma Bakanlığı tarafından e-devlet sistemi üzerinden ilan ediliyor. Bedelli askerlik yerleri cep telefonları ile de başvuranlara bildiriliyor.

Bedelli askerlik celp dönemi yerleri e-devlet ilanı

Birinci celp dönemi tarihi - 15 Eylül 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 28 Ağustos 2018

İkinci celp dönemi tarihi - 6 Ekim 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 6 Eylül 2018

Üçüncü celp dönemi tarihi - 27 Ekim 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 27 Eylül 2018

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN?

İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.



Bedelli askerlik illeri nerede yapacak?

Manisa - 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

Aydın - 1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

Antalya - 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

Çanakkale - 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

Çanakkale (Ezine) - 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

Sivas - 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

Bilecik - 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

İzmir (Bornova) - 10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

İzmir (Seferihisar) - Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı

Amasya - 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

Tokat - 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı

Burdur - 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı

Erzincan - 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak. Başvuru sürecinde vatandaşlardan iki adımı takip etmeleri beklenecek;



1. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedeli yatıracak.



2. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alınacak üç (3) adet banka dekontunun aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurulması gerekecek.



Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik yasa tasarısı TBMM’de kabul edildi. Bedelli askerlik tasarısının kabul edilmesiyle birlikte bedelli askerlik kredisi veren bankalar ve bedelli askerlik kredi oranları merak edilmeye başladı.

BEDELLİ ASKERLİK'TE DİKKAT ÇEKEN EĞİTİM

Bedelli askerlik yapanlara dikkat çeken eğitim! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işbirliğinde, bedelli askerlik yapacaklara 21 günlük temel askerlik eğitimi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri verilecek.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yılın başından bu yana kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri" ile 25 binin üzerinde kamu görevlisine ulaşıldığını belirtti. Selçuk; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere; ‘Kadına ve çocuklara yönelik saldırılar insanlık suçudur’. Bu nedenle, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farkındalık artırma faaliyetleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı ile de güçlü bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak 500 binin üzerinde ere “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri” verilmesi konusunda mutabakata vardık.” dedi.



40 ilde başlayacak seminerlerin tüm bedelli askerlik celplerinde uygulanması, bu yolla da bedelli askerlik uygulamasından faydalanan herkese ulaşılması hedefleniyor. Bakanlık uzmanları tarafından verilecek eğitimlerde, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’, ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele’, ‘Kadın-Erkek Eşitliği’, ‘Ulusal Mevzuat ve Başvuru Mekanizmaları’ konuları ele alınacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Savunma Bakanlığının bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturuldu. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlandı.



Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Kanunun uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığındaki çalışmalar devam ediyor. Bakanlıkta yapılan uzun mesailerle uygulamaya yönelik çeşitli taslak planlar hazırlanıyor.



Taslaklarda bedelli askerliğin nasıl ve hangi kışlalarda uygulanacağına yönelik planlamalar yer alıyor. Buna göre, hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edecek.



Yaş şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek. Askeralma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Bu duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda bildirilen tarihte yükümlüler birliklerine sevk edilecek.







CELP PLANLAMASI YAPILACAK



Başvuruların ardından Bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara ilişkin celp planlamaları hazırlanacak. Başvuruların sayısına göre bedelli askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturuldu.



21 GÜN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ



Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayanlar ise en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubeleri veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.



Daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek. Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.



Tahsil edilen tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ile kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE ŞARTLAR NE?



Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler. Ancak şimdiden bankalar bedelli kredileri üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Bedelli askerlik başvurularından elde edilecek gelir ise bütçeye değil savunma hizmetlerine harcanacak. Bedeli ödeyenler, silah altına alınmayacak ve askerlikten muaf tutulacak. Bedelli askerlikten 25 yaşında olanlar 15 bin TL karşılığında yararlanacak. Ayrıca 21 gün askerlik yapacaklar.



ASKERE GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER LİSTESİ



- Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan



- Banyo Malzemeleri



- Kişisel Bakım Malzemeleri



- El ve Yüz İçin Vücut Kremi



- İçlik



- Bot Kilidi ve Valiz Kilidi



- Tıraş Malzemeleri



- Saat



- Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti



- Siyah Asetat Kalem ve Siyah ve Mavi Tükenmez Kalem



- Ziraat Banka Kartı



- Ufak Not Defteri



- Ufak Cep Feneri ve Okuma Lambası



- Bot Boyası ve Bot Fırçası



- İğne iplik ve Çengelli iğne



- Ortopedik tabanlık ve Vatka



- Bere, Boyunluk ve Eldiven



- Askılık



- Islak Mendil ve Selpak



- Yara bandı ve Kulak tıkacı



- Sivil Giysiler



- Bankamatik Kartı



- Mantar Kremi



- Seccade

ASKERDE VERİLENLER LİSTESİ



Katılacağınız birlikte işlemlerinizin ardından malzemeleriniz bir çanta içinde teslim edilecektir. Verilecek malzemelerin listesi birlikten birliğe, mevsimden mevsime farklılık gösterse de aşağıdaki gibi olmaktadır.



Parka (1 adet)

Elbise – Apoletsiz (1 adet)

Gömlek – Apoletsiz (1 adet)

Yazlık ve kışlık şapka (1 adet)

Eşofman Takımı (1 adet)

Pijama takımı (1 adet)

Kışlık ya da yazlık bot (1 adet)

Spor ayakkabısı (1 adet)

Terlik (1 adet)

Kışlık ya da yazlık çorap (2 adet)

Spor çorap (1 adet)

Don (2 adet)

Yün içlik (1 adet)

Fanila (2 adet)

Atlet (1 adet)

Eldiven (1 adet)

Palaska (1 adet)

Çanta (1 adet)

Spor şortu (1 adet)

Banyo şortu (1 adet)

Banyo havlusu (1 adet)

Yüz havlusu (1 adet)

Diş macunu (1 adet)

Diş fırçası (1 adet)

Şampuan (Aylık 200 ml.)

Traş Köpüğü (Aylık bir tüp)

Permatik (Aylık 4 adet)

Kulak tıkacı (1 adet)

Nefte (1 adet)

Künye levhası (2 adet)

Künye zinciri (1 adet)

