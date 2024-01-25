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Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

2024 yılında bedelli askerlik yapacakların sınıflandırma sonuçları belli oldu.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı, bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleriyle birlik yerleri, sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlendi.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek, talep edilmesi halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

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