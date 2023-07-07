Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik, 2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başladı. Vatani görevini yerine getirmekten kaçınmamakla birlikte çalışmakta olduğu işini kaybetmek istemeyen gençlere, asteğmen maaşının 6 aylık tutarına karşılık gelen ücret ödemek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirme imkânı sağlandı.

Önceki yıllardaki uygulamaların aksine 2019'da başlatılan kalıcı bedelli askerlikte gençler ücret ödemenin yanı sıra bir aylık temel askerlik eğitimi alıyorlar.

Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

SEYYANEN ZAMDAN ETKİLENMEDİLER

Temmuz ayında memur maaşlarına yüksek zam yapılacağı daha önce açıklanmıştı ancak zammın nasıl yapılacağı belli değildi. Bu nedenle bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler çok yüksek ücretlerle karşı karşıya kalmaktan endişe ediyorlardı.

Ancak, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17.55 oranında arttı.

Habertürk'ün haberine göre; 2023'ün ocak – haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti temmuz – aralık dönemi için 122.350,80 TL'ye çıkartıldı.

Örneğin, seyyanen zam 8.077 TL yerine 3.150 TL'de tutulsaydı en düşük emekli aylığını 22 bin liraya tamamlamak için yüzde 47 oranında zam yapılması gerekecekti. Bu durumda bedelli askerlik ücreti de yüzde 47 oranında artacaktı.

Yüzde 17.55'lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80.065 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52.81 oranında artış kaydetti.

4 BİN 724 DOLAR SEVİYESİNDE

Bedelli askerlik ücreti dolar bazında ise 2019 haziran ayında 5.412, temmuz ayında 5.870 oldu. 2020 ocak ayında 5.873 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Kurun yükseldiği 2022 ocak ayında 4.315 dolara geriledikten sonra bu yılın ocak ayında 5.563 dolar oldu. Bedelli askerlik ücretinin günümüzdeki karşılığı ise 4.724 dolar seviyesinde.