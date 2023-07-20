Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti açıklandı!

2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Bedelli askerlik ücretine memur maaşlarına yapılan zam oranı doğrultusunda yılda iki kez artış yapılıyor. Bedelli askerlik başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?



Bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz-Ocak dönemi için 122 bin 84 TL lira olarak belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından alınan bedelli askerlik başvurularında ikinci aşama bankalar üzerinden gerçekleşiyor.

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

7179 sayılı Askere Alma Kanunu'na göre, bedelli askerlik için ödenecek ücret 240 bin gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunuyor. Bu rakam da her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit ediliyor.

Bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 liraydı.