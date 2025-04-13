İstanbul'da satış danışmanı olarak 2014 ve 2019 yılları arasında bir zincir giyim mağazasında çalışan Gökhan A., bedelli askerliğe etmek için işinden istifa etti. Son maaşı olarak 4 bin 400 lira alan Gökhan A., iş yerinden 20 bin lira kıdem tazminatı istedi.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KIDEM TAZMİNATI TALEBİNE RET

Gökhan A.'nın kıdem tazminatı talebine ilişkin işveren ise, "İş kaybı olmayacak, 21 gün boyunca ücret siz izinli sayılacak." diyerek reddetti. İşçi ve işveren taraflar uzlaşamayınca Gökhan A., avukatı Cemil Albayrak aracılığı ile kıdem tazminatı için mahkemenin yolunu tuttu.

İKİ FAKLI MAHKEME VE KARAR

Öte yandan Adana'da bir mahkemede ise istifa halinde tazminat alınabilecek halleri; emeklilik, evlilik ve askerlik şeklinde sıraladı. Mahkemede bedelli askerliğin muvazzaf askerlikten farkı olmadığı söylenerek işverenin çalışanına kıdem tazminatını ödemesine karar verildi.

"TAZMİNAT ALAMAZ"

Ancak Gökhan A.'nın bedelli askerlik gerekçesiyle talep ettiği kıdem tazminatı İstanbul İş Mahkemesi'nde 21 gün izinli sayılabileceği belirtilerek "Tazminat alamaz." diyerek reddedildi.

ÜST MAHKEMEDEN AÇIKLAMA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, bu dosyayı inceleyerek emsal bir karara imza attı. Daire, işçinin muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için işinden ayrılmak zorunda olduğunu, bedelli askerlikle ilgili düzenlemede işçinin ücretsiz izinli sayılacağının belirtildiğini aktardı.

"BEDELLİ DAHİ OLSA KIDEM TALEP ETME HAKKINA SAHİP"

Daire, İş Kanunu'nda muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağının düzenlendiğinin altını çizdi. Daire, "Bu durumda işçi, belirtilen bu hükümden yararlanarak bedelli için dahi olsa iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatı talep hakkına sahiptir." açıklamasında bulundu.

EMSAL BİR KARARA İMZA ATILDI

Davacı olan işçinin, işveren tarafından kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğini belirten Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosyanın yeniden görülmesi için mahkemeye iade etti.

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDI

Kararı SABAH'a değerlendiren Avukat Cemil Albayrak, "Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için İş Kanunu'na tabi işçi olarak çalışan kişilerin en az 1 yıl çalışmış olması ve 1475 sayılı kanunda sayılan hallerden biri ile iş akdinin sona ermiş olması gerekmektedir. İş akdinin kıdem tazminatı ödenmeyecek şekilde sona erdiğini ispat yükü işverene aittir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için davacının iş akdinin kanunda sayılan hallerden biri ile sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi, işçi tarafından İş Kanunu 24.maddede sayılan sebeplerden biri ile sona erdirilmiş olması veya emeklilik, evlilik, askerlik gibi sebeplerle sona ermesi gerekmektedir. Somut olayda davacının iş ilişkisinin askerlik sebebi ile sona erdirildiği anlaşılmıştır. 1475 sayılı yasada kıdem tazminatına hak kazanma nedenlerinden biri de muvazzaf askerlik halidir. 1111 sayılı yasada ise muvazzaf askerliğin bedenen ya da döviz/TL ödeyerek ya da kamu hizmetinde çalışılarak yerine getirilebileceği düzenlenmiştir. Bedelli askerliğin de muvazzaf askerlik kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kanaatine varılmıştır." dedi.