Bedelli askerlikte son dakika! Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yeni bedelli askerlik ücreti

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bedelli askerlik ücretiyle ilgili yapılan Milli Savunma Bakan Hulusi Akar canlı yayında açıklama yaptı. Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakan Akar bu sorunun cevabını canlı yayında konuyu takip eden milyonlarca insana duyurdu. Akar, “Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formülüyle hesaplanacak. Bu rakam bugün 31 bin liraya denk geliyor. Ancak her yıl memur maaşına gelen zamlarla birlikte bu ücret yeniden belirlenecek.” İfadelerini kullandı. Haberimizin ayrıntıları aşağıda...

BEDELLİ ASKERLİK 2019 ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Türkiye’de ve yurt dışında yaşan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren konuyla ilgili ilk açıklama bugün Milli Savunma Bakan Hulusi Akar’dan geldi.Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formülüyle hesaplanacak. Bu rakam bugün 31 bin liraya denk geliyor. Ancak her yıl memur maaşına gelen zamlarla birlikte bu ücret yeniden belirlenecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Bakan Akar, yeni askerlik sistemini şöyle açıkladı:

"Sistemde en önemli husus şunlar: Yükümlü kaynağımız var. 700 bin gencimiz her sene askerlik yaşına geliyor. Bunlar bedelli, yedek astsubaylık, yedek subaylık, döviz askerlik sürekli olacak. İhtiyaçtan fazla bedelli askerlik talebi olursa kura çekilecek. Bunların kurallarını belirledik. Bu sistem böyle devam edecek. Lise mezunu 1 ay temel askerlik yapacak, ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen varsa kura çekilecek. Belirlenenlerin hepsi 1 ay eğitim yapacak. 1 ay sonunda bedelliye ayrılacaklar. 1 ay sonra diğer lise mezunu ve altı 5 ay kıtalarda görev yapacak. 6 ay bittikten sonra "kalmak ister misiniz" diye soracağız. İstekli olanlar 6 aylık maaşlı sözleşme yapılacak. Bu süre yine komutanları değerlendirmeleri sonucunda o sözleşmeli er uzman erbaş olabilecek. Yedek astsubaylığa ise meslek yüksekokulu mezunlarına açık olacak. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma, bunu yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. 2 ay temel askerlik eğitimi alacak. Bu süre içinde harçlık alacak. 10 ay süreyle maaş alacak. 12 ayı tamamladığında terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirmeler uygunsa astsubaylığa geçebilecek. Yedek subaylar ise lisans ve üstü 2 ay temel eğitim alacak, 10 ay kıta görevi yapacak. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler.

Burada esnek modelle geçişler var. Uzman erbaşlar gerekli kriterleri yerine getirince astsubay olabilecek. Önümüzdeki nisan ayı gibi gerçekleşecek."

BEDELLİ ASKERLİ KONUSU NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal da geçtiğimiz günlerde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal açıklamalarında yeni askerlik sisteminin muhtemelen nisan ayında TBMM gündemine geleceğini belirtti.