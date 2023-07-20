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Bedelli askerlikte son rakam açıklandı: Başvurular başladı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 lira olduğunu ve başvuruların başladığını açıkladı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Bedelli askerlikte son rakam açıklandı: Başvurular başladı
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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik ücretini açıkladı.

BEDELLİ ASKERLİK 122 BİN 351 LİRA OLDU

Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

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