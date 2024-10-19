Bedene şifa veren eller, ruhun şifası müziği hobi edindi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin koro ekibi, "Unutulmaz Film Müzikleri" adıyla konser vermeye hazırlanıyor...

Efsane sanatçı Belkıs Özener'in de konuk sanatçı olacağı konser için ekip provalarını aralıksız sürdürüyor. Hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit de provaları yakından takip ediyor.

Yiğit, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada; "Çalışanlarımızın kurum içi sosyal etkinliklerini her zaman önemsiyor ve destekliyoruz. Sağlık hizmeti ekip işidir. Özellikle bizim hastanemiz gibi büyük ve birbirinden farklı bir çok birimden oluşan kurumlarda, çalışanlar arasındaki iletişim güçlü olmalı ki sunulan hizmet kaliteli olabilsin. Bu etkinlikler, çalışanların moralini yükseltir, motivasyonlarını artırır ve ekip ruhunu güçlendirir. Bunun sonucunda da iş verimliliğinde gözle görülür bir artış sağlanır" ifadelerini kullandı.

Uzman doktorlar, hastane önlüğünü ve formasını çıkardıktan sonra ise içinde yer aldıkları müziğe hayat veriyor. Onlar hem şarkı dinliyor hem şarkı söylüyor hem hasta tedavi ediyor. Her perşembe hastanede konser veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin koro ekibi, daha büyük bir konser vermeye hazırlanıyor.

Hastanenin korosu, "Unutulmaz Film Müzikleri Konseri"yle Başakşehirli vatandaşlara müzik ziyafeti verecek. Üstelik bu müzik şöleninde Yeşilçam'ın gerçek sesi Belkıs Özener de konuk sanatçı olarak yer alacak.

Bir hasta muayene eder gibi provalarını titizlikle sürdüren ekibi, hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Özgür yiğit izledi.

Türkiye'nin en büyük sağlık yatırım projelerinden biri olan hastanenin koro ekibi 30 kişiden oluşuyor. Müziğe gönül veren ekip, bazen hastaların yanında bile şarkı mırıldanıyor.

Konser, 21 Ekim Pazartesi akşamı Başakşehir Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde verilecek.