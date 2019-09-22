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Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. yeni sezon tarihi belli mi?

Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. yeni sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları tüm Behzat Ç. izleyicileri tarafından merak ediliyor. Behzat Ç. ilk sezonu tamamlamasının ardından 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi. 6 yıllık aranın ardından BluTV özel yapımı olarak yeniden seyircisi ile buluşan fenomen dizi “Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi”nden takipçilerine müjdeli bir haber geldi. 9 bölümden oluşan ilk sezonu büyük yankı uyandıran dizinin ikinci sezonu çok yakında gelecek. Behzat Ç. yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Behzat Ç.'den 2. sezon müjdesi geldi. Tüm izleyiciler Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. yeni sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 6 yıllık aradan sonra BluTV özel yapımı olarak yeniden seyircisi ile buluşan fenomen dizi “Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi”nden takipçilerine müjdeli haber geldi. 9 bölümden oluşan ilk sezonu büyük ilgi gören dizinin ikinci sezonu da çok yakında gelecek. Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç ve Belçim Bilgin’in rol aldığı Behzat Ç.'nin ikinci sezonunda her bölüm 60 dakika olacak. 
 
BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Behzat Ç. yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Behzat Ç. yeni sezon tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
60 DAKİKALIK BÖLÜMLER GELİYOR
1. sezonunda bölüm sürelerinin 45 dakika oluşu üzerine seyircilerden bu konuda yoğun talep gören dizinin 2. sezonunun her bölümünün 60 dakikadan oluşacağı müjdesi geldi.
 

 
BEHZAT Ç. OYUNCULARI KİMLER?
Güçlü kadrosu ile izleyicisinden tam not alan Behzat Ç.'nin oyuncu kadrosu şöyle; Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik 
 
BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ
Esra: “Ağladım; çünkü seninle konuşamadım. Ağladım; çünkü sen beni görmüyorsun ve ben seni seviyorum... Sen ancak birisi öldüğünde duygusal yaklaşabiliyorsun. Senin duygu alanına girebilmek için illa ölmek mi lazım?
 
 
 
Cesaretin olmadan ne yapacaksın ki? Hayatımda tanıdığım en korkak adamsın. Herkese meydan okuyorsun ama kendi duygularından korkuyorsun. Geçmişe saplanıp kalmışsın. En büyük felaketler senin başına gelmiş değil mi? En büyük acıları sen çekmişsin, ben hiçbir bok bilmiyorum ki… Acı nedir bilmem, yalnızlık nedir bilmem! Dünyanın ekseni kaydı Behzat! 12 cm yerinden oynadı; sen bana 1 cm bile yaklaşmadın. Saplantılısın...”
 
Behzat: “Bak ne güzel söyledin… Saplantılıyım ben… Benden bir bok olmaz! Biz seninle hep kavga ederiz, mutsuz oluruz biz seninle.”
 
Esra: “Mutsuz olalım! Ne var. Biz de mutsuz oluruz. Ben seninle mutsuzluğa da varım…”
 
Yayınlandığı dönemde tüm Türkiye’deki yalnızları aynı sahneye ağlatan, aynı karaktere güldüren, aynı umudu aşılayan… Uzun lafın kısası: Aynı ânı yaşatan efsane dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, tüm bölümleriyle beraber yeni sezon son bölüm sadece BluTV'de! 
 
Gemide (1999), Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2001), Barda (1006) ve Çiçero (2019) gibi filmlerden tanıdığımız usta yönetmen Serdar Akar’ın yönettiği; 46 Yok Olan (2016) ve Mehmet: Bir Cihan Fatihi (2018) gibi dizilerin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi; yazar Emrah Serbes’in aynı adlı romanlarından uyarlanmıştı.

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