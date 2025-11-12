İSTANBUL 17°C / 11°C
Güncel

beIN SPORTS'un binasına oyuncak silahla giren şüpheli tutuklandı

beIN SPORTS'un Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren şüpheli, 'cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan tutuklandı.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 20:03 - Güncelleme:
Sarıyer Ayazağa'da bulunan beIN SPORTS'un binasına oyuncak silahla giren ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Kemal S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Kemal S, eşi Emine S'nin telefonuna indirdiği uygulama sayesinde görüşmeleri dinleyebildiğini, 9 Kasım'da eşinin telefonunda görüşmelere baktığında, spor yorumcusu Güntekin Onay'ın eşini azarladığını ve durumu amirine anlattığını fark ettiğini öne sürdü.

KİMSEYE ZARAR VERME NİYETİNİN OLMADIĞINI BELİRTTİ

Bu duruma çok içerlediğini ifade eden Kemal S, olay günü eşinin iş yerinde olduğunu, başta içeri girmesine engel olmaya çalıştığını, içeri girdiğinde güvenlik amirinin karşısına çıktığını, ona belindeki oyuncak silahı gösterdiğini ve kimseye zarar verme niyetinin olmadığını, Güntekin Onay'la görüşeceğini söylediğini belirtti.

Kemal S, daha sonra silahı kafasına dayayarak Onay'ın eşinden özür dilemesini istediğini, Onay'ın eşinden özür dilediğini öğrenince oyuncak boncuklu silahı polise verdiğini, kimseye silahla tehditte bulunmadığını ve pişman olmadığını ifade etti.

Şüpheli Kemal S, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, Kemal S'nin "cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

