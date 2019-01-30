Bekçi alımı 2019 başvuru tarihi ne zaman? (EGM bekçi memuru başvuru şartları neler olacak?)

Bekçi alımı 2019 başvuru tarihi ve şartları ile ilgili ilan için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde! Bekçi alımı ön başvuruların başlayacağı tarih için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacağı ile ilgili yapılan son dakika açıklaması ile birlikte; "bekçi alımların ne zaman yapılacağı ve başvuru şartların neler olacağı" merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yer alan ilan ile ilgili detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

2019 bekçi alımı için ön başvuruların başlayacağı tarih heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmiş, bu gelişmenin ardından gözler bekçi istihdamına çevrilmişti.

İçişleri Bakanlığı bünyesine bağlı olarak 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını duyurulmuştu. Bu alımların ise 81 ilde gerçekleştirileceği belirtilmişti. Bu nedenle 2019 bekçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, binlerce bekçi adayı tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. 10 bin bekçi alımı için başvuru tarihlerinin ne zaman netleşeceği merak ediliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamenin ardından hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar, bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yükümlü olan bekçi alımı ile ilgili vatandaşlar Resmi Gazete'de açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyorlar. 81 ilde yapılacak alımların Şubat ayında gerçekleşeceği daha önce belirtilmişti. Şubat ayına girmemize kısa bir süre kala konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmaya başladı.

10 BİN YENİ KADRO



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.



TARİH NETLEŞTİ Mİ?



13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi.



Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki haftalarda gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizden yer vereceğiz.





GEÇMİŞ ALIMLARDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?



Söz konusu 10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı;



Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.



Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.



Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.



Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.



Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60'ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.



BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Çarşı ve mahalle üzerinden bekçi alımı başvuru şartları, aşağıda yer almaktadır:



a) Türk vatandaşı olmak,



b) İlkokulu bitirmiş olmak,



c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,



ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,



d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,



f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,



g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,



ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,



l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,



m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Yüzbinlerce kişi tarafından merakla beklenen 10 bin 500 bekçi alımı için net bir tarih açıklaması yapılmadı. Yapılan açıklamalarda, yalnızca alımların gerçekleştirileceğine ve tüm vilayetler için bu alımların uygulanacağına yer verildi.Bekçi alımı için adayların meraklı bekleyişleri sürüyor. Daha önce gerçekleştirilen alımlarda aranan şartlarla birlikte, en az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği düşünülen bu alımların tarihi olarak 2019 yılı Şubat ve Mart ayı itibariyle söz konusu bekçi alımlarına yönelik ilanın kamuoyuna duyurulması beklenmektedir..

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU YAYINLANDI MI?

Bekçi alımı ile ilgili başvuru formu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

ÜÇ AŞAMALI SINAV NASIL OLUYOR?

Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında artık adaylar üç aşamalı sınavdan geçerek sınanacaklar;

*İlk önce yazılı sınav ile karşılaşacak olan bekçi adaylarına bu sınavda; Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konuları ile ilgili sorular yöneltilecek. Yapılan sınavda adaylar optik kağıt üzerinde işaretleme yapacaklar ve başarılı sayılmak için en az 50 puan almaları gerekecek. (Bakanlık isterse bu başarı puanına müdahale edebilecek)

*Daha sonraki aşama olan fiziki yeterlilik sınavında adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamalı olarak komisyon tarafından incelemeye alınacak. Fiziki sınavda başarı alt sınırı ise 60 puan olacak. Bu puanın altında kalan adaylar başarısız sayılarak elenecekler.

*Özgüven seviyesi ve beden dilinin değerlendirmeye alınacağı sözlü sınavda ise; adaya genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek ve o konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak ve başarılı olması için toplamda 70 puana ulaşması beklenecek.

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMLARI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

10 bin 500 bekçi alımı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında hangi illere bekçi alımı yapılacağıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında bekçi alımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarda 10 bin 500 bekçi için 81 ilde alım yapılacağını ifade etmişti.

Hangi şehir için ne kadar bekçi kontenjanı ayrılacak henüz bellli değil ancak 81 ilde de bekçi alımı yapılacak.

YAZILIDAN 50 ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

GÜNCEL BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Mezuniyet durumuna göre bekçi maaşları değişiklik gösterebilir. Yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde bekçiler;

İlkokul Mezunu olan Bekçi 3302,80 TL maaş alır

Lise Mezunu olan Bekçi 3352 TL ile 355,14 TL arasında maaş alır

Ön lisans Mezunu olan Bekçi 3357,50 TL maaş alır

Lisans Mezunu ve Bekar olan Bekçi 3404 TL ile 3657,00 TL arasında maaşı

Emniyet Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde bekçi alımına dair ilanı yayımlayacaktır.



Daha önce yapılan bekçi alımlarında yer alan bilgiler şöyleydi:



a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.



Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.



Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.



Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen başvuru merkezinde ve tarihte adaylardan şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolleri yapılacaktır.



Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.



Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.