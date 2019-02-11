Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? (EGM Bekçi alımı başvuru şartları neler?)

2019 bekçi alımı başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 10 Bin yeni çarşı ve mahalle bekçi alımı yapılacağı yönünde yapılan açıklama üzerine başvuruların ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan bekçi alımı ile ilgili gelecek son dakika açıklamaları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

2019 bekçi alımı için ön başvuruların başlayacağı tarih heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmiş, bu gelişmenin ardından gözler bekçi istihdamına çevrilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmişti. Bu kapsamda beklenti içinde olan ve bekçilik yapma hayali kuran çok sayıda genç, 2019 bekçi alımını başvuru şartları ve ön başvurularının başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor.



Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olması amacıyla bekçi alımları 2019 yılında da devam edecek. Bu kapsamda beklenti içinde olan ve bekçilik yapma hayali kuran çok sayıda genç, 2019 bekçi alımı hakkında yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Bir süredir gündemde olan bekçi istihdamına yönelik beklentiler, 2019'un gelmesiyle birlikte artmaya başladı. Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında kolluk kuvvetlerine yardım eden bekçiler, 2019 yılında da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek.

10 BİN YENİ KADRO

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

YENİ BEKÇİ ALIMI TARİH NETLEŞTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığına Çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında yeni ilanların ne zaman açıklanacağı merakla sorulmakta. Daha önce 7 bin kişilik personel istihdamı için alımlar yapılmıştı. Polis Meslek Eğitim Merkezilerinde bekçilere hizmet için eğitimler devam etmekte. Tamamlandığında ilanlar açıklanabilir. Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz işin olsa okuyucularına paylaşacağız.

13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi.

Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki haftalarda gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizden yer vereceğiz.

GEÇMİŞ ALIMLARDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

Söz konusu 10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı;

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Lise mezunu eğitim seviyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri en az 3970 Tl maaş almaktalar. Lisans mezunu olarak göreve başlayan bekar ve çocuğu olmayan bekçi personelleri ise 40002 Tl maaş almaktalar.