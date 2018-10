Bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı 2018 EGM Bekçi alımı sınav soru ve cevapları yayında mı? Binlerce bekçi olmak isteyen aday sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki bekçi alımı soru ve cevapları yayında mı? Bekçi alımı sınavı gerçekleştirildi. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımı için 9-23 Temmuz'da başvuru yapan adaylar bugün saat 10.00'da sınava katıldı. Sınavda 2017-2018 eğitim öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşan konular yer aldı. Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur. Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır. Bekçi maaşları, medeni durumlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Atamanın ilk gerçekleşmesinin ardından 2 bin 800-2 bin 900 liradan başlayan maaşlar ile çalışan bekçilerin ücretleri, bölge ve mesai durumuna göre de değişebilir.

BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçi alımı sınav sonuçları 7 Kasım 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden açıklanacak.

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soruları ve cevapları 22 Ekim 2018 tarihinde https://pa.edu.tr internet adresinden erişime açılacak.

BEKÇİ ALIMI SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?



* Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.



* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

BAŞARILI OLANLAR İSTİHDAM EDİLECEK



Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

BEKÇİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?



Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur.



Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır.



Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır:



A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,



1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,



2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,



3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,



4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)







B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :



1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,



b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,



c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,



d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,



e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,



f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,



g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,



h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,



2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,



3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,



4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,



C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri:



1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,



2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,



3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,



4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,



5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,



6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,



7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,



8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,



Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.



Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.



2018 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?



Bekçi maaşları, medeni durumlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Atamanın ilk gerçekleşmesinin ardından 2 bin 800-2 bin 900 liradan başlayan maaşlar ile çalışan bekçilerin ücretleri, bölge ve mesai durumuna göre de değişebilir.

BEKÇİ NEDİR?



Bekçi, Türk Dil Kurumuna göre bir bölgede bekleyerek korumakla yükümlü olan kişiye denmektedir. Geçmişte Türkiye’de İstanbul gibi büyük şehirlerde ve mahallelerde bekçiler, toplumun daha güvenli yaşaması için önemli görülmekteydi. Geceleri görevlerini yapan bekçiler, mahallelerin daha sakin ve güvenli olmasında yardımcı olmaktadırlar. Ellerinde demir job tarzı sopaları ve fenerler ile sabaha kadar görevlerini gerçekleştirmektedirler.



Mahallenin koruyucuları olan bekçiler bunun yanı sıra ölüm, doğum, düğün gibi çeşitli faaliyetlerde bulunduğu ve koruduğu mahalleye yardımcı olmaktadır. Bu yardımcı olma durumunda gerekli resmi yerlere bildirim yapma konusunda yardımcı olur ve yangın gibi afetlerde de hemen müdahale ederek itfaiyeyi aramaktadır.



Günümüzde bekçilik yarı polis olarak nitelendirilmektedir. Devletin halkı koruma konusunda görevli olan bu memurlar 772 numaralı Mahalle ve Çarşı Bekçileri yasasına göre olaylı bir yerde polisler gelene kadar olaya müdahale etme, protesto olduğu zaman polisler gelene kadar halkı yatıştırma gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır. Polislerin olmadığı yerde ve ihtiyaç olduğu yerde bekçiler, polisler gelene kadar bir polis gibi kamu düzeninin bozanları önler, suç işlendiyse ya da işlenmek üzereyse suçlulara müdahale eder, güvenli çember oluşturarak güvenli bölge oluştururlar.