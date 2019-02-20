Bekçi alımı son dakika ne zaman yapılacak? (2019 bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?)

2019 Bekçi alımı son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinde derledik. Merakla beklenen 8 bin bekçi alımı ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi. İnternet aramalarında bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? Ne zaman başvurular başlayacak? Gibi soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar son dakika haberleri bu haberimiz üzerinde takip edebilirler.

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla görevlendirilen bekçilerin istihdamına 2019 yılında da devam edileceği duyuruldu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, 8 bin bekçi alımı için ilanın Mart ayında çıkacağını söyledi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emniyet Genel Müdürlüğü belirlenen şartları 2019 yılı itibariyle değişiklik gösterebilir. Geçtiğimiz bekçi alım şartlarıyla aynı olması beklenen durumlar aşağıda sıralanmıştır.

Çarşı ve mahalle üzerinden bekçi alımı başvuru şartları;

- Türk vatandaşı olmak,

- Lise mezunu olmak,

- Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.