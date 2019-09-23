Bekçiler geldi, hırsızlık azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir. Gerçekleştirdiğimiz alımlarla bu gerilemeyi kapattık ve artıya geçtik. Şu an emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayımız 306 bin kişidir” dedi.
YENİ ALIMLAR YAPTIK
Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı’nda konuşan soylu özellikle 15 Temmuz’dan sonra, güvenlik alanındaki pek çok meselede olduğu gibi kolluk birimleriyle ilgili de ciddi adımlar atıldığını söyledi. Bakan Soylu, “Çarşı ve mahallede asayişin sağlanması için ayrı bir birim kullanma yoluna gittik. Bu noktada bizzat Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla, bir süredir işlerliğini kaybetmiş olan bekçilik müessesesini yeniden ihya ettik. 2016’dan itibaren yeni alımlar yaptık ve bugüne kadar ülke genelinde 19 bin 600 bekçiyi göreve başlattık.
240’TAN 176’YA DÜŞTÜ
Eski dönemden kalanlarla halen bekçi sayımız 21 bin 300’dür. 8 bin 242 arkadaşımızın da alım süreci devam etmektedir. Bu sayede 30 bine yaklaşmış olacağız” diye konuştu. Bekçilik uygulamasının, asayiş rakamlarında hızlı ve keskin bir etkisini gördüklerini anlatan Soylu, Türkiye’de evden hırsızlık günlük ortalamasının 2016’da 240 olduğunu, bu yılın 8 ayı itibarıyla ise 176’ya düştüğünü dile getirdi.
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