21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7243
  • 6,2963
  • 280.525
  • 100021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bekçiler geldi, hırsızlık azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir. Gerçekleştirdiğimiz alımlarla bu gerilemeyi kapattık ve artıya geçtik. Şu an emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayımız 306 bin kişidir” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YENİ ALIMLAR YAPTIK

Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı’nda konuşan soylu özellikle 15 Temmuz’dan sonra, güvenlik alanındaki pek çok meselede olduğu gibi kolluk birimleriyle ilgili de ciddi adımlar atıldığını söyledi. Bakan Soylu, “Çarşı ve mahallede asayişin sağlanması için ayrı bir birim kullanma yoluna gittik. Bu noktada bizzat Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla, bir süredir işlerliğini kaybetmiş olan bekçilik müessesesini yeniden ihya ettik. 2016’dan itibaren yeni alımlar yaptık ve bugüne kadar ülke genelinde 19 bin 600 bekçiyi göreve başlattık. 

240’TAN 176’YA DÜŞTÜ

Eski dönemden kalanlarla halen bekçi sayımız 21 bin 300’dür. 8 bin 242 arkadaşımızın da alım süreci devam etmektedir. Bu sayede 30 bine yaklaşmış olacağız” diye konuştu. Bekçilik uygulamasının, asayiş rakamlarında hızlı ve keskin bir etkisini gördüklerini anlatan Soylu, Türkiye’de evden hırsızlık günlük ortalamasının 2016’da 240 olduğunu, bu yılın 8 ayı itibarıyla ise 176’ya düştüğünü dile getirdi.   

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İran'dan Basra Körfezi'nin güvenliği için koalisyon önerisi

İran'dan Basra Körfezi'nin güvenliği için koalisyon önerisi

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

PKK operasyonunda ele geçirildi! 8 adet kalem şeklinde kimyasal...

PKK operasyonunda ele geçirildi! 8 adet kalem şeklinde kimyasal...

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a kınama

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a kınama

Beşiktaş-Medipol Başakşehir CANLI

Beşiktaş-Medipol Başakşehir CANLI

Hazine Bakanlığı: IMF'den kimin medet umduğunu gördük

Hazine Bakanlığı: IMF'den kimin medet umduğunu gördük

Trump'ın beklenmedik ziyareti şaşkınlık yarattı

Trump'ın beklenmedik ziyareti şaşkınlık yarattı

'Çok severim Fetullah hocayı, o da beni çok sever'

'Çok severim Fetullah hocayı, o da beni çok sever'
 

POPÜLER HABERLER

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

Orada yaşayan köylüler... Artık binlerce kat daha zenginler!

Orada yaşayan köylüler... Artık binlerce kat daha zenginler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA