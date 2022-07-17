Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınav sonuç tarihi

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde gerçekleştirilen bekçilik sınavı saat 10.00'da başladı. sınavda adaylara 100 soru için 120 dakika süre verildi. Sınav sonrası adayların en çok merak ettiği konu, bekçilik sınavının ne zaman sonuçlanacağı oldu. MEB'in açıkladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre 2022 bekçilik sınav sonuçları ağustosta ilan edilecek. Peki Bekçilik sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak? İşte 2022 Bekçilik sınav sonuç tarihi

Bekçilik alımı sınav giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akadenmisi bünyesinde gerçekleştirilecek olan bekçi alımı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10:00'da başladı.

Bekçilik sınavında adaylara çoktan seçmeli (5 cevap şıkkı) 100 soru için 120 dakika süre verildi.

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınavı kaç saat sürecek? 2022 Bekçilik sınav süresi