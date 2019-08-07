Bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sınav sonucu nasıl öğrenilir? sorularının yanıtları bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kısa bir süre içinde açıklanması beklenen sınav sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Bekçilik yazılı sınav değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Bekçilik yazılı sınav sonuçları öğrenme linki haberimizin içerisinde yer alıyor.

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Bekçi adayları bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyecekler. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle tamamlanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

BEKÇİ ALIMI SINAV İTİRAZLARI HAKKINDA BİLGİLER

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.