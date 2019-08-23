Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? Bekçilik sınav giriş yeri belgesi yayınlandı!

Bekçilik sınav giriş yeri belgesi yayınlandı. Bekçilik sınavı için geri sayım başladı. Adaylar, Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediyorlar. 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yarın bekçilik yazılı sınavına tabi tutulacaklar. Bekçilik yazılı sınavı hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler..

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacak.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ YAYINLANDI!

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Yeri Bilgileri e-devlet üzerinden giriş yapılarak görülebiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

BEKÇİLİK SINAV KONU DAĞILIMI NASIL?

Bekçilik sınavında konular 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar olan müfredatı kapsıyor. Konu dağılımı ise şöyle;

KONULAR SORU SAYISI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20