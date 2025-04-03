İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9396
  • EURO
    42,116
  • ALTIN
    3790.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bekçinin şehit edilmesi olayında yeni gelişme

Bağcılar'da, bekçinin silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin 1 zanlı daha gözaltına alındı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 13:46 - Güncelleme:
Bekçinin şehit edilmesi olayında yeni gelişme
ABONE OL

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda Uğur Gölçek'in şehit edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Çalışma kapsamında olaya karıştığı belirlenen şüpheli M.M.Y'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 5 oldu.

Yakalanan şüphelilerden B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö'nün (31) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- OLAY

2 Nisan'da, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar'da yakalanmıştı.

  • bekçi saldırısı
  • Bağcılar
  • şehit
  • zanlı gözaltı
  • silahlı saldırı
  • ücretsiz SEO etiketleri
  • google SEO uyumlu etiketler
  • içerik etiketleri
  • online etiketler
  • etiket oluştur
  • keyword analizi
  • yüksek trafik
  • SEO stratejisi
  • optimize etiketler
  • SEO teknikleri
  • SEO ipuçları
  • optimize içerik
  • SEO yardımı
  • SEO etiketleri
  • SEO anahtar kelimeler
  • optimize etiket
  • SEO uyumlu içerik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.