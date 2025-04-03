Bekçinin şehit edilmesi olayında yeni gelişme

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda Uğur Gölçek'in şehit edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.



Çalışma kapsamında olaya karıştığı belirlenen şüpheli M.M.Y'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 5 oldu.

Yakalanan şüphelilerden B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö'nün (31) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- OLAY

2 Nisan'da, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar'da yakalanmıştı.