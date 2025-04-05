Bağcılar'da, bekçi Uğur Gölçek'in silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) ile Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan M.M.Y. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bekçiyi şehit ettiği tespit edilen R.Y'nin kasten yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli B.Ç. ifadesinde, zanlılardan R.Y'nin peşinden gelmesini istediğini belirterek, "Biz, üçümüz koştuğumuz esnada silah sesi duydum ve geri dönüp baktığımda R.Y. hem koşuyor hem de bizi kovalayan bekçilere doğru ateş ediyordu. R.Y. bana bağırarak 'B... ateş et' dedi. Ben de havaya doğru 2-3 el ateş ettim." dedi.

Olaydan sonra oradan kaçtıklarını ve silahları R.Y. ile sakladıklarını ileri süren B.Ç, "R.Y. bekçilere ateş ettiği için silahını atacak rögar kapağı aradı fakat bulamayınca silahı gömdük. O esnada R.Y. de yanımdaydı. Daha sonra R.Y'nin telefonu çaldı. Telefonu kapattı ve bana bir bekçinin vurulduğunu söyledi. Ben, kendisine hiç kimseye ateş etmediğimi söyledim. O da bana bekçilere ateş ettiğini söyledi. Bana 'Olayı üstlen sana ve ailene bakarım.' dedi." iddiasında bulundu.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından saldırganların olay günü tartıştıkları bir kişiyi de silahla vurmak için buluştukları tespit edildi.

Bekçiyi silahla vurarak şehit ettiği belirlenen şüpheli R.Y'nin, emniyetteki ifadesinde, olay günü dayısının oğlu B.Y. ile gittikleri bir mekanda sosyal medyada canlı yayın açma nedeniyle kavga ettiklerini, daha sonra bir dernekten silah alarak Bağcılar'a geçtiklerini anlattığı öğrenildi.

- OLAY

2 Nisan'da, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar'da yakalanmıştı.

Daha sonra olaya karıştığı belirlenen şüpheli M.M.Y'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlıların sayısı 5'e çıkmıştı.