Belalı Tanık filmi konusu nedir? Belalı Tanık oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Show TV'de izleyenlerin karşısına çıkacak olan Belalı Tanık filmi 2017 yılında vizyona girmişti. Komedi ve aksiyon içeriği ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak olan Belalı Tanık filmi Türkiye'de 5 hafta boyunca vizyonda kaldı. Film 111.013 seyirci tarafından izlenirken toplamda 1.484.320,34 TL hasılat elde etti. Belalı Tanık filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi! İkili, kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

BELALI TANIK OYUNCULARI KİMLER?

Ryan Reynolds

Rolü : Michael Bryce

Samuel L. Jackson

Rolü : Darius Kincaid

Gary Oldman

Rolü : Vladislav Dukhovich

Salma Hayek

Rolü : Sonia Kincaid