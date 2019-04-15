Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine yapacağı resmi ziyaret 16 Nisan'da gerçekleşecek.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Belarus arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

İki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu ziyaret dolayısıyla Türkiye-Belarus İş Forumunun gerçekleştirilmesi de planlanıyor.