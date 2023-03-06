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Belçika'da depremzedeler için bağış kampanyası düzenlendi

Belçika'da yayın yapan çok sayıda radyo kanalının katılımıyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen kişiler yararına bağış kampanyası düzenlendi.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 17:31 - Güncelleme:
Belçika'da depremzedeler için bağış kampanyası düzenlendi
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Ülkede Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları, gün boyunca Türk şarkıcı Hadise'nin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği "İnsanlar insanlara yardım eder" parçasını çalmaya başladı. Bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı.

Ülkenin en büyük medya grupları bünyesindeki radyolar, depremin birinci ayında anonslarla yardım kuruluşlarının oluşturduğu "12-12" adlı konsorsiyumun hesap bilgilerini aktararak, akşam saatlerine kadar sürecek yardım çağrılarını yayınlıyor.

Anonslarda, depremler hakkında bilgi veriliyor ve bağış için 12-12 konsorsiyumunun hesap numaraları ve internet sitesinin adresleri duyuruluyor. Ayrıca Belçika'dan SMS ile nasıl bağış gönderileceğinin bilgisi aktarılıyor.

12-12 konsorsiyumunun sözcüsü Philippe Henon, kampanyayla ilgili açıklamasında, "Böyle zamanlarda medyanın desteğinin ciddi fark yaratabildiğini biliyoruz. Bunu daha önceki kampanyalarda da gördük." dedi.

Konsorsiyum, Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.

Bağışlar, konsorsiyumun "BE19 0000 0000 1212" numaralı hesabına veya "www.1212.be" internet sitesine yapılabiliyor. Ayrıca SMS göndererek her mesajda 1 avro bağış yapılabiliyor. Toplanan bağış miktarının yarın açıklanması bekleniyor.

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