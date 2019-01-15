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İP'li belediye başkan adayının bozkurt işareti Akşener'i kahkahaya boğdu

İP'nin Meclis Toplantısı'nda kürsüye çağırılan Kastamonu Belediye Başkanı Adayı Levent Dikmen'in yaptığı 'Bozkurt' işareti Genel Başkan Meral Akşener'i kahkahalara boğdu. Dikmen'in Bozkurt selamının metalci işaretini anımsatması MHP Lideri Bahçeli'nin sözlerine akıllara getirdi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugünkü Meclis grup toplantısında belediye başkan adaylarını tanıttı. Grup toplantısına Meral Akşener'in kahkahaları damgasını vurdu.
 
İsmi anons edilince hızlıca kürsüye gelen Kastamonu Belediye Başkanı Adayı Levent Dikmen'in Bozkurt işareti Meral Akşener'i kahkahalara boğdu.
 
Eski MHP'li Dikmen'in Bozkurt işaretiyle partilileri selamlaması Akşener'i memnun etti. Ancak Bozkurt selamının metalci işaretini anımsatması MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine akıllara getirdi. Bahçeli, "Bunun burnu dik olursa Bozkurt, diğer türlü olursa metalci olur. Ama metalci mi el sallıyor yoksa başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz" demişti.

Akşener Rize Güneysu Belediye Başkan Adayını kürsüye davet şekli ise Kılıçdaroğlu'nun tartışmalı "Gel bakalım Muharrem" sözünü akıllara getirdi.

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