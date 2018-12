Belediye başkan adayları 2019 Ak Parti MHP CHP son dakika belediye başkan adayları isim listesi

Belediye başkan adayları 2019 yerel seçim öncesi belli oldu mu? Ak Parti MHP CHP son dakika belediye başkan adayları isim listesi açıklandı mı? 2019 Yerel seçim ne zaman? AK Part MHP CHP il-ilçe belediye başkan adayları isim listesinde kimler var? İstanbul Ankara ve İzmir'den aday olan belediye başkan adayları kimler? Yurt geneli kim hangi şehirde belediye başkan adayı olacak? Ak Parti İstanbul belediye başkan adayı kim olacak? soruların yanıtlarını merak edenler için Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayı isim listesini bu haberimizde derledik. Partilerin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları kapsamında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ak Parti MHP ve CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek 2019 Yerel Seçimleri'ndeki belediye başkanı adaylarının tam listesi son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

YSK YEREL SEÇİMLER İÇİN TAKVİMİ AÇIKLADI



Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerde uygulanacak seçim takvimini açıkladı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karar göre; seçim takvimi 1 Ocak 2019'da başlayacak. Siyasi partiler aday adaylarını 31 Ocak akşamına kadar seçim kurullarına bildirecek. Seçimlere katılacak bağımsız adaylar da dahil kesin aday listeleri 3 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek.



21 Mart'ta seçim propagandaları başlayacak, propaganda süresi 30 Mart cumartesi saat 18'de sona erecek, 31 Mart'ta tüm Türkiye'de oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

AK PARTİ İL-İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimlerde partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı:

İSTANBUL ADAYI 22 ARALIK'TA DUYURULACAK

Başkan Recep Tayip Erdoğan şu ana kadar AK Parti'nin 74 il adayını açıkladı. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 22 Aralık tarihi bekleniyor.



Zira İstanbul adayı olarak açıklanacak Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis kürsüsünden veda etmeyi planlıyor vekillere.

İSTANBUL İLE FİNAL



İttifak illeriyle birlikte İstanbul adayının da son isim olarak açıklanması öngörülüyor. İstanbul’un da açıklanmasıyla AK Parti, tüm illerin adaylarını açıklayarak seçim startını meydanlara taşımış olacak.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?



Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle:

Adıyaman AK Parti belediye başkan adayı Süleyman Kılınç



AmasyaAK Parti belediye başkan adayı Cafer Özdemir



Antalya AK Parti belediye başkan adayı Menderes Türel



Ardahan AK Parti belediye başkan adayıYunus Baydar



Artvin AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe



Bartın AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz



Batman AK Parti belediye başkan adayı Murat Güneştekin



Bayburt AK Parti belediye başkan adayı Fatih Yumak



BitlisAK Parti belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay



Bolu AK Parti belediye başkan adayı Fatih Metin



Burdur AK Parti belediye başkan adayı Deniz Kurt



Bursa AK Parti belediye başkan adayı Alinur Aktaş



Denizli AK Parti belediye başkan adayı Osman Zolan



Diyarbakır AK Parti belediye başkan adayı Cumali Atila



Düzce AK Parti belediye başkan adayı Faruk Özlü



Elazığ AK Parti belediye başkan adayı Şahin Şerefoğulları



Erzurum AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Sekmen



Gaziantep AK Parti belediye başkan adayı Fatma Şahin



Giresun AK Parti belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu



Gümüşhane AK Parti belediye başkan adayı Ercan Çimen



Hakkari AK Parti belediye başkan adayı Cüneyt Epcim



Kahramanmaraş AK Parti belediye başkan adayı Hayrettin Güngör



Karabük AK Parti belediye başkan adayı Burhanettin Uysal



Kastamonu AK Parti belediye başkan adayı Tahsin Babaş



Kayseri AK Parti belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç



Kırıkkale AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Saygılı



Kırklareli AK Parti belediye başkan adayı Burak Süzülmüş



Kilis AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut



Kocaeli AK Parti belediye başkan adayı Tahir Büyükakın



Malatya AK Parti belediye başkan adayı Selahattin Gürkan



Nevşehir AK Parti belediye başkan adayı Rasim Arı



Niğde AK Parti belediye başkan adayı Emrah Özdemir



Ordu AK Parti belediye başkan adayı Hilmi Güler



Rize AK Parti belediye başkan adayı Rahmi Metin



Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir



Sinop AK Parti belediye başkan adayı Ali Çöpçü



Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül



Şırnak AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Yarka



Tekirdağ AK Parti belediye başkan adayı Mestan Özcan



Yalova AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak



Afyonkarahisar AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Zeybek



Ankara AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki



Balıkesir AK Parti belediye başkan adayı Yücel Yılmaz



Bingöl AK Parti belediye başkan adayı Erdal Arıkan



Çanakkale AK Parti belediye başkan adayı Ayhan Gider



Çankırı AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Boz



Çorum AK Parti belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşkın



Eskişehir AK Parti belediye başkan adayı Burhan Sakallı



Hatay AK Parti belediye başkan adayı İbrahim Güler



İzmir AK Parti belediye başkan adayı Nihat Zeybekci



Karaman AK Parti belediye başkan adayı Mahmut Sami Şahin



Konya AK Parti belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay



Mardin AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman



Muş AK Parti belediye başkan adayı Feyat Asya



Sakarya AK Parti belediye başkan adayı Ekrem Yüce



Sivas AK Parti belediye başkan adayı Hilmi Bilgin



Tokat AK Parti belediye başkan adayı Eyüp Eroğlu



Trabzon AK Parti belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu



Uşak AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Çakın



Yozgat AK Parti belediye başkan adayı Celal köse



Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan



Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer



Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can



Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy



Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz



Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım



Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen



Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu



Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci



Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu



Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş



Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan



Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva



Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan



2014 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları şu isimlerden oluşmuştu:

Bartın İlçe Belediye Başkan Adayları



AMASRA: ALİ YILDIRIM



KURUCAŞİLE: MEHMET ZİHNİ SAYIN



ULUS: HASAN HÜSEYİN UZUN

Bayburt İlçe Belediye Başkan Adayları



AYDINTEPE: ŞÜKRÜ YAYAN



DEMİRÖZÜ: SELAMİ ERSEN

Bingöl İlçe Belediye Başkan Adayları



ADAKLI: ZEKİ IŞIK



GENÇ: MEHMET HADİ TOPRAKTAN



KARLIOVA: VEYSİ BİNGÖL



KIĞI: COŞKUN GÜVEN



SOLHAN: ABDULHAKİM YILDIZ



YAYLADERE: SABAHATTİN KÖYMEN



YEDİSU: SALİH UÇAN

Bitlis İlçe Belediye Başkan Adayları



ADİLCEVAZ: NECATİ GÜRSOY



AHLAT: ABDULALİM MÜMTAZ ÇOBAN



GÜROYMAK: HÜSEYİN MUTLU



HİZAN: BEDİRHAN EKİNCİ



MUTKİ: VAHDETTİN BARLAK



TATVAN: FETTAH AKSOY

Çanakkale İlçe Belediye Başkan Adaylar



AYVACIK: MEHMET ÜNAL ŞAHİN



BAYRAMİÇ: SAADETTİN ARSLAN



BİGA: MEHMET ÖZKAN



BOZCAADA: ALİ BALCI



ÇAN: ABDURRAHMAN KUZU



ECEABAT: KEMAL DOKUZ



EZİNE: HALUK BABAOĞLU



GELİBOLU: AYGEN AKDAĞ



GÖKÇEADA: YÜCEL ATALAY



LAPSEKİ: EYÜP YILMAZ



YENİCE: VEYSEL ACAR

Düzce İlçe Belediye Başkan Adayları



AKÇAKOCA: CÜNEYT YEMENİCİ



CUMAYERİ: RECEP TUNA



ÇİLİMLİ: MUHSİN YAVUZ



GÖLYAKA: BEKİR AKBULUT



GÜMÜŞOVA: AHMET AZAP



KAYNAŞLI: EROL BAYRAKTAR



YIĞILCA: MUZAFFER YİĞİT

Edirne İlçe Belediye Başkan Adayları



ENEZ: ABDULLAH BOSTANC



HAVSA: NACİ ARDA



İPSALA: MEHMET KERMAN



KEŞAN: MUSTAFA MERCAN



LALAPAŞA: ALİ OSMAN UZMAN



MERİÇ: NİHAT YÖRÜK



SÜLOĞLU: EROL ATİK



UZUNKÖPRÜ: ERCAN ÇOBANOĞLU

Erzincan İlçe Belediye Başkan Adayları



ÇAYIRLI: ATINÇ BAHADIR



İLİÇ: AHMET RAMAZAN BURAN



KEMAH: MAHMUT CANTEKİN



KEMALİYE: MUSTAFA HAZNEDA



OTLUKBELİ: VAHDET ERCAN



REFAHİYE: VEZİR DUMANLI



TERCAN: KARABEY ATICI



ÜZÜMLÜ: AHMET SAZLI

Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları



ALPU: RAFET DEMİRTAŞ



BEYLİKOVA: ÖZKAN ALP



ÇİFTELER: METİN ÖZEN



GÜNYÜZÜ: MEHMET REMZİ ARAYIT



HAN: MUSTAFA PEKAK



İNÖNÜ: KADİR BOZKURT



MAHMUDİYE: AYŞE GÜNEY



MİHALGAZİ: ZEYNEP AKGÜN



MİHALIÇÇIK: İSMAİL UYSA



ODUNPAZARI: NEVZAT ÖNDER



SARICAKAYA: FARUK GÜLE



SEYİTGAZİ: HASAN KALI



SİVRİHİSAR: HAMİD YÜZÜGÜLL



TEPEBAŞI: ORHAN SOYDAŞ

Hakkari İlçe Belediye Başkan Adayları



ÇUKURCA: MUSTAFA TURA



ŞEMDİNLİ: FİKRİ ALGÜ



YÜKSEKOVA: MEHMET ALİ VATANSEVER

Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları



ALTINÖZÜ: RİFAT SARI



ANTAKYA: İSMAİL KİMYECİ



ARSUZ: MEHMET SÜRER



BELEN: ADNAN VURUCU



DEFNE: ONUR KARATAŞ



DÖRTYOL: BİLGEHAN AKSOY



ERZİN: KASIM ŞİMŞEK



HASSA: ABDURRAHMAN DEMİREL



İSKENDERUN: SEYFİ DİNGİ



KIRIKHAN: AYHAN YAVUZ



KUMLU: İBRAHİM PAÇ



PAYAS: BEKİR ALTA



REYHANLI: HÜSEYİN ŞAMVERD



SAMANDAĞ: MEHMET GÜMÜŞ



YAYLADAĞI: MEHMET KALKAN

Iğdır İlçe Belediye Başkan Adayları



ARALIK: YILDIRIM TURAN



KARAKOYUNLU: ZİYATALİ DELİKTAŞ



TUZLUCA: AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN

İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları



ADALAR: COŞKUN ÖZDEN



ARNAVUTKÖY: AHMET HAŞİMİ BALTACI



ATAŞEHİR: NİMETULLAH TOPU



AVCILAR: BAYRAM ŞENOCAK



BAĞCILAR: LOKMAN ÇAĞIRICI



BAHÇELİEVLER: OSMAN DEVELİOĞLU



BAKIRKÖY: MEHMET EMİN ERTEKİN



BAŞAKŞEHİR: MEVLÜT UYSAL



BAYRAMPAŞA: ATİLA AYDINER



BEŞİKTAŞ: ZEYNEL ABİDİN OKU



BEYKOZ: YÜCEL ÇELİKBİLEK



BEYLİKDÜZÜ: YUSUF UZUN



BEYOĞLU: AHMET MİSBAH DEMİRCAN



BÜYÜKÇEKMECE: CELAL BABAYİĞİT



ÇATALCA: SAVAŞ BARUTÇ



ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ



ESENLER: M.TEVFİK GÖKSU



ESENYURT: NECMİ KADIOĞLU



EYÜP: REMZİ AYDIN



FATİH: MUSTAFA DEMİR



GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA



GÜNGÖREN: ŞAKİR YÜCEL KARAMAN



KADIKÖY: HURŞİT YILDIRIM



KAĞITHANE: FAZLI KILIÇ



KARTAL: TEMURHAN YILDIZ



KÜÇÜKÇEKMECE: TEMEL KARADENİZ



MALTEPE: EDİBE SÖZEN YAVUZ



PENDİK: SALİH KENAN ŞAHİN



SANCAKTEPE: İSMAİL ERDEM



SARIYER: MAHMUT SEDAT ÖZSOY



SİLİVRİ: TAHİR SERT



SULTANBEYLİ: HÜSEYİN KESKİN



SULTANGAZİ: CAHİT ALTUNAY



ŞİLE: CAN TABAKOĞLU



ŞİŞLİ: MUKADDER BAŞEĞMEZ



TUZLA: ŞADİ YAZICI



ÜMRANİYE: HASAN CAN



ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN



ZEYTİNBURNU: MURAT AYDIN

İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları



ALİAĞA: İBRAHİM ETHEM YORULMAZ



BALÇOVA: HASAN ÖZCAN



BAYINDIR: MEHMET KERTİŞ



BAYRAKLI: İSMAİL SARI



BERGAMA: HASAN ŞAHİN



BEYDAĞ: FEVZİ KAYA



BORNOVA: İLHAN KAYA



BUCA: CEMİL ŞEBO



ÇEŞME: MUSTAFA CENGE



ÇİĞLİ: ADNAN YILMA



DİKİLİ: AHMET DAĞDELEN



FOÇA: SALİH EMRULLAH KELEŞ



GAZİEMİR: KEREM FAHRİ BAYKALMIŞ



GÜZELBAHÇE: CENGİZ SANDIKLI



KARABAĞLAR: NECİP KALKAN



KARABURUN: HÜSEYİN ONUR ALTIN



KARŞIYAKA: TANFER KEMERL



KEMALPAŞA: ARİF UĞURLU



KINIK: SADIK DOĞRUER



KİRAZ: EROL ÇOMAK



KONAK: İLKNUR DENİZLİ



MENDERES: BÜLENT SOYLU



MENEMEN: MEHMET BİLAL KAPLANGI



NARLIDERE: ERKAN DERELİ



ÖDEMİŞ: MAHMUT BADEM



SEFERİHİSAR: HAMİT NİŞANCI



SELÇUK: DAHİ ZEYNEL BAKICI



TİRE: MEHMET ÇELTİKCOĞLU



TORBALI: ADNAN YAŞAR GÖRMEZ



URLA: ERŞAN EROĞLU

Karabük İlçe Belediye Başkan Adayları



EFLANİ: İBRAHİM ERTUĞRUL



ESKİPAZAR: DURSUN BAŞ



OVACIK: HÜSEYİN DENLİ



SAFRANBOLU: NECDET AKSOY



YENİCE: ZEKİ ÇAYLI

Kilis İlçe Belediye Başkan Adayları



ELBEYLİ: SÜLEYMAN ŞİMŞEK



MUSABEYLİ: AYHAN YILMAZ



POLATELİ: HAKKI ÇELİK

Mardin İlçe Belediye Başkan Adayları



ARTUKLU: SERDAL YAY



DARGEÇİT: MEHMET DURSUN



DERİK: HASİP NECİMOĞLU



KIZILTEPE: CEBRAİL DİNLER



MAZIDAĞI: ABDURRAHMAN ÖNEN



MİDYAT: ŞEHMUS NASIROĞLU



NUSAYBİN: MEHMET ALİ TEKİN



ÖMERLİ: YILMAZ ALTINDAĞ



SAVUR: NEZİR YILDIZ



YEŞİLLİ: HAYRETTİN DEMİR

Mersin İlçe Belediye Başkan Adayları



AKDENİZ: MEHMET SİNAN CEBE



ANAMUR: ATİLLA OLÇUM



AYDINCIK: FERAT AKTAN



BOZYAZI: ALİ DENİZ



ÇAMLIYAYLA: İSLAM SARI



ERDEMLİ: ALPASLAN GÜRGEN



GÜLNAR: MEHMET BAHAR



MEZİTLİ: NURİ HOCAOĞLU



MUT: MURAT ORHAN



SİLİFKE: BİLAL ÖZKAN



TARSUS: HAKKI MENİZ



TOROSLAR: MEHMET BOLAT



YENİŞEHİR: GÖNÜL DİLMENLİ

Muğla İlçe Belediye Başkan Adayları



BODRUM: ALİ SERVER YAZGAN



DALAMAN: BEYHAN KORKUT



DATÇA: GÜNAY CENNET



FETHİYE: MUHSİN ERYILMAZ



KAVAKLIDERE: MEHMET DEMİR



KÖYCEĞİZ: KEMAL CEYLAN



MARMARİS: ALİ DOĞAN TUGAY



MENTEŞE: MESTAN YAYMAN



MİLAS: RÜŞTÜ YİĞİTKAYA



ORTACA: ÇETİN USLU



SEYDİKEMER: YAKUP OTGÖZ



ULA: NADİ ŞENKAL



YATAĞAN: MUSTAFA TOKSÖZ

Muş İlçe Belediye Başkan Adayları



BULANIK: RESUL BULUT



HASKÖY: MÜRSEL ÖZEN



KORKUT: HAŞİM ARIK



MALAZGİRT: VEFA YILDIZ



VARTO: MEHMET LÜTFÜ TURGUT

Niğde İlçe Belediye Başkan Adayları



ALTUNHİSAR: ERDAL SARI



BOR: SITKI ERAT



ÇAMARDI: YAVUZ SOYLU



ÇİFTLİK: BAYRAM TAŞ



ULUKIŞLA: ALİ UĞURLU

Ordu İlçe Belediye Başkan Adayları



AKKUŞ: İSA DEMİRCİ



ALTINORDU: ENGİN TEKİNTAŞ



AYBASTI: İZZET GÜNDOĞAR



ÇAMAŞ: ALAHİTDİN GİDER



ÇATALPINAR: AHMET TÜRE



ÇAYBAŞI: İSMET YANIK



FATSA: HÜSEYİN ANLAYAN



GÖLKÖY: ALİ KEMAL MERT



GÜLYALI: TALİP ŞEN



GÜRGENTEPE: YENER YALÇINKAYA



İKİZCE: BAHRİ SÖĞÜT



KABADÜZ: YENER KAYA



KABATAŞ: YAKUP YILMAZ



KORGAN: TUNCAY KİRAZ



KUMRU: GÜNAN MURAT HATİPOĞLU



MESUDİYE: İSA GÜL



PERŞEMBE: KEMAL BAHTİYAR



ULUBEY: İSA TÜRKCAN



ÜNYE: AHMET ÇAMYAR

Rize İlçe Belediye Başkan Adayları



ARDEŞEN: HAKAN GÜLTEKİN



ÇAMLIHEMŞİN: OSMAN HAŞİMOĞLU



ÇAYELİ: ATİLLA ESMEN



DEREPAZARI: YAKUP SAMANGÜL



FINDIKLI: ADNAN ÖZBALABAN



GÜNEYSU: HALİL TURAN



HEMŞİN: HALİM KAZIM BEKAR



İKİZDERE: HASAN KÖSOĞLU



İYİDERE: AHMET METE



KALKANDERE: NİHAT ÇOLAK



PAZAR: AHMET BASA

Sakarya İlçe Belediye Başkan Adayları



ADAPAZARI: SÜLEYMAN DİŞLİ



AKYAZI: HASAN AKCAN



ARİFİYE: İSMAİL KARAPULLUKÇU



ERENLER: CAVİT ÖZTÜRK



FERİZLİ: AHMET SOĞUK



GEYVE: MURAT KAYA



HENDEK: ALİ İNCİ



KARAPÜRÇEK: ORHAN YILDIRIM



KARASU: MEHMET İSPİROĞLU



KAYNARCA: ZEYNUR ÖZEL



KOCAALİ: AHMET ACAR



PAMUKOVA: CEVAT KESER



SAPANCA: AYDIN YILMAZER



SERDİVAN: YUSUF ALEMDAR



SÖĞÜTLÜ: HÜSEYİN GENÇ



TARAKLI: TACETTİN ÖZKARAMAN

Samsun İlçe Belediye Başkan Adayları



ALAÇAM: HADİ UYAR



ASARCIK: İBRAHİM YÜCE



ATAKUM: İSHAK TAŞÇI



AYVACIK: MUSTAFA BELUR



BAFRA: ZİHNİ ŞAHİN



CANİK: OSMAN GENÇ



ÇARŞAMBA: HÜSEYİN DÜNDAR



HAVZA: MURAT İKİZ



İLKADIM: ERDOĞAN TOK



KAVAK: İBRAHİM SARICAOĞLU



LADİK: SELİM ÖZBALCI



ONDOKUZMAYIS: OSMAN TOPALOĞLU



SALIPAZARI: HALİL AKGÜL



TEKKEKÖY: HASAN TOGAR



TERME: ŞENOL KUL



VEZİRKÖPRÜ: İBRAHİM SADIK EDİS



YAKAKENT: HÜSEYİN KIYMA

Sivas İlçe Belediye Başkan Adayları



AKINCILAR: HASAN ŞEN



ALTINYAYLA: NECMETTİN MERMER



DİVRİĞİ: HALİT YAZICI



DOĞANŞAR: NECDET OKTAY KARAMAN



GEMEREK: HAKAN BOZBIYIK



GÖLOVA: İBRAHİM YENİDÜNYA



GÜRÜN: MEHMET AKTAŞ



HAFİK: MİTAT İLHAN



İMRANLI: DURHAN DEMİR



KANGAL: MEHMET ÖZTÜRK



KOYULHİSAR: EYÜP AYIN



SUŞEHRİ: FAZLI YÜKSEL



ŞARKIŞLA: AHMET TURGAY OĞUZ



ULAŞ: İSRAFİL GÖÇGÜN



YILDIZELİ: MUSTAFA ARDA



ZARA: SEYİT AHMET PALA

Tekirdağ İlçe Belediye Başkan Adayları



ÇERKEZKÖY: ALİ ERTEM



ÇORLU: ÖZLEM YEMİŞÇİ



ERGENE: HÜSEYİN BULUT



HAYRABOLU: ŞENER ÇELİKAYAR



KAPAKLI: ÖMER KARADENİZ



MALKARA: SALİH KESKİN



MARMARAEREĞLİSİ: HİKMET ATA



MURATLI: AHMET TÜRKOĞLU



SARAY: İBRAHİM DURAKLI



SÜLEYMANPAŞA: AHMET AYGÜN



ŞARKÖY: HATİP ŞİRAZİ BATI

Trabzon İlçe Belediye Başkan Adayları



AKÇAABAT: ŞEFİK TÜRKMEN



ARAKLI: RECEP ÇEBİ



ARSİN: ERDEM ŞEN



BEŞİKDÜZÜ: ORHAN BIÇAKCIOĞLU



ÇARŞIBAŞI: COŞKUN YILMAZ



ÇAYKARA: HANEFİ TOK



DERNEKPAZARI: MEHMET AŞIK



DÜZKÖY: SALİH BAKAL



HAYRAT: MEHMET NUHOĞLU



KÖPRÜBAŞI: AHMET TEKKE



MAÇKA: KORAY KOÇHAN



OF: SALİM SALİH SARIALİOĞLU



ORTAHİSAR: AHMET METİN GENÇ



SÜRMENE: RAHMİ ÜSTÜN



ŞALPAZARI: FEHMİ CENGİZ



TONYA: OSMAN BEŞEL



VAKFIKEBİR: MUHAMMET BALTA



YOMRA: İBRAHİM SAĞIROĞLU

Tunceli İlçe Belediye Başkan Adayları



ÇEMİŞGEZEK: NECATİ TAYYAR



HOZAT: TESLİM DALKIRAN



MAZGİRT: SÜLEYMAN CANPOLAT



NAZIMİYE: BERTAL ATEŞ



OVACIK: HASAN HÜSEYİN DİZİ



PERTEK: RECAİ VURAL



PÜLÜMÜR: ALİŞAN ASLAN

Yozgat İlçe Belediye Başkan Adayları



AKDAĞMADENİ: SUPHİ DAŞTAN



AYDINCIK: AHMET KOÇAK



BOĞAZLIYAN: HAMDİ ERDAL



ÇANDIR: MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN



ÇAYIRALAN: YASİN ŞAHİNER



ÇEKEREK: BEDRETTİN BOZKURT



KADIŞEHRİ: DAVUT KARADAVUT



SARAYKENT: AHMET ÖÇAL



SARIKAYA: ALİ OSMAN ERBİR



SORGUN: AHMET ŞİMŞEK



ŞEFAATLİ: ZEKİ BOZKURT



YENİFAKILI: YALÇIN KARADAVUT



YERKÖY: MEHMET AĞAOĞLU

MHP 2019 YEREL SEÇİM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSİM LİSTESİ

MHP, 31 Mart yerel seçimleri için 12'si il olmak üzere 152 belediye başkanı adayını daha açıkladı.



İşte 152 adayın isim listesi:



Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar İL Fatih ÇETİNKAYA

Aksaray Merkez Aksaray İL Sefer ALKAN

Amasya Merkez Amasya İL Mehmet SARI

Bayburt Merkez Bayburt İL Hükmü PEKMEZCİ

Bilecik Merkez Bilecik İL Akın ATAKAN

Bingöl Merkez Bingöl İL Mehmet Ziya BUYANKARA

Bitlis Merkez Bitlis İL Mehmet YILMAZ

Edirne Merkez Edirne İL Recep KOZAN

Gümüşhane Merkez Gümüşhane İL Sabri VARAN

Iğdır Merkez Iğdır İL İsa Yaşar TEZEL

Yalova Merkez Yalova İL Murat ASLANHAN

Yozgat Merkez Yozgat İL Mehmet ERDEMİR

Adıyaman Besni Çakırhüyük BELDE Miktat ÇETİN

Afyonkarahisar Çay Çay İLÇE Hüseyin ÇAĞRI

Afyonkarahisar Çay Pazarağaç BELDE Adem BULUT

Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan BELDE Ömer ŞAHİN

Afyonkarahisar Kızılören Kızılören İLÇE Alİ EROL

Afyonkarahisar Merkez Çıkrık BELDE Lokman ÇETİNAKTI

Afyonkarahisar Merkez Fethibey BELDE Mustafa ÖZDEMİR

Afyonkarahisar Merkez Işıklar BELDE Erol ÖZAĞIL

Aksaray Güzelyurt Ihlara BELDE İsmail YILMAZ

Aksaray Güzelyurt Selime BELDE Turgut YAYATAN

Aksaray Merkez Topakkaya BELDE Harun OFLAZ

Aksaray Merkez Yenikent BELDE Mehmet Emin YUMUŞAK

Ardahan Göle Göle İLÇE İbiş UYMAZ

Ardahan Göle Köprülü BELDE Farız TAŞDEMİR



Bartın Merkez Hasankadı BELDE Şeref İMİROĞLU

Bartın Merkez Kozcağız BELDE Savaş BUYURMAN

Bartın Ulus Kumluca BELDE İsmail CAN

Bayburt Demirözü Gökçedere BELDE Yavuz BAKIR

Bilecik Bozüyük Bozüyük İLÇE Oğuz SERTLER

Bilecik Merkez Vezirhan BELDE Hüseyin OCAK

Bilecik Söğüt Söğüt İLÇE İsmet SEVER

Bingöl Kiğı Kiğı İLÇE Nazif HASSOYLU

Bingöl Yayladere Yayladere İLÇE Mehmet DURANSEL

Bingöl Yedisu Yedisu İLÇE Ömer İSEN

Bitlis Adilcevaz Adilcevaz İLÇE Ceyhan BATAR

Bitlis Tatvan Tatvan İLÇE Abdulkerim AKAY

Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık İLÇE Ersin ERCAN

Bolu Merkez Karacasu BELDE Halit BELEN

Bolu Yeniçağa Yeniçağa İLÇE Zeki Mustafa EGECİ

Burdur Karamanlı Karamanlı İLÇE Filiz ŞENER TÜRKOĞLU

Burdur Yeşilova Yeşilova İLÇE Ömer ATASOY



Çanakkale Çan Terzialan BELDE Arif YUMUŞAK

Çanakkale Gelibolu Gelibolu İLÇE Mehmet ELİGÜL

Çankırı Eldivan Eldivan İLÇE Nusrettin GÖKÇER

Çankırı Kızılırmak Kızılırmak İLÇE Bahattin GÜLER

Çankırı Şabanözü Şabanözü İLÇE Mustafa KARAKAYA



Düzce Çilimli Çilimli İLÇE Ömer DEMİRTAŞ

Düzce Yığılca Yığılca İLÇE Rasim ÇAM



Edirne Havsa Havsa İLÇE Tefik ALTIPARMAK

Edirne Lalapaşa Lalapaşa İLÇE Mehmet Vedat KUŞOĞLU

Edirne Meriç Küplü BELDE Ali TÜKEL

Edirne Süloğlu Süloğlu İLÇE Aydemir ARSLAN

Edirne Uzunköprü Uzunköprü İLÇE Şahin ŞENGÜL

Edirne Uzunköprü Kırcasalih BELDE Kenan HELEMAN

Elazığ Ağın Ağın İLÇE Ali USLU

Elazığ Palu Beyhan BELDE Bayram ÖZTÜRK

Erzincan Merkez Yaylabaşı BELDE Şefik TAŞKIRAN

Erzincan Çayırlı Çayırlı İLÇE Oktay EFE

Erzincan Otlukbeli Otlukbeli İLÇE Yusuf TEKTAŞ

Erzincan Tercan Çadırkaya BELDE Sait DURGUN

Erzincan Tercan Kargın BELDE Yunus TÜRKMEN

Erzincan Tercan Mercan BELDE Bayram BİLİCİ



Giresun Merkez Duroğlu BELDE Halil ÇETİN

Gümüşhane Kelkit Öbektaş BELDE Yemen DEMİR

Gümüşhane Köse Köse İLÇE Turgay KESLER

Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy BELDE Çetin Rıza TANIŞ

Gümüşhane Şiran Şiran İLÇE Mutlu ÖZEL

Gümüşhane Şiran Yeşilbük BELDE Sezai DOĞAN

Gümüşhane Torul Torul İLÇE Evren Evrim ÖZDEMİR



Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI

Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR



Isparta Eğirdir Sarıidris BELDE Ramazan PALA

Isparta Merkez Kuleönü BELDE Sezayi ÇAKIR

Isparta Merkez Savköy BELDE Mustafa AVŞAR

Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç İLÇE Sefa ARIKAN

Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar BELDE Halil TOPRAK

Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar BELDE Memiş KAYNAK

Isparta Yalvaç Yalvaç İLÇE Halil Hilmi TÜTÜNCÜ



Karabük Yenice Yortan BELDE Ali ŞIK

Kastamonu İhsangazi İhsangazi İLÇE Hayati SAĞLIK

Kırıkkale Delice Delice İLÇE Soner MAZILIGÜNEY

Kırıkkale Keskin Keskin İLÇE Mustafa Alp SÜLSİPİROĞLU

Kırıkkale Merkez Hacılar BELDE Mehmet KOYUNCU

Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz BELDE Birol ÖZBAY

Kırklareli Vize Çakıllı BELDE Mehmet BAYRAM

Kırşehir Çiçekdağı Köseli BELDE Bekir YILMAZ

Kırşehir Kaman Kurancılı BELDE Erdoğan TEKELİ

Kırşehir Merkez Özbağ BELDE Rasim ARAZAY

Kütahya Altıntaş Altıntaş İLÇE Mehmet AKBUNAR

Kütahya Aslanapa Aslanapa İLÇE Gökhan GÜREL

Kütahya Domaniç Çukurca BELDE İlyas TOSUN

Kütahya Gediz Gediz İLÇE Mehmet OYAN

Kütahya Gediz Gökler BELDE Yüksel ARIK

Kütahya Gediz Yenikent BELDE Mehmet KARACA

Kütahya Merkez Seyitömer BELDE Halil ÖZTÜRK

Kütahya Simav Çitgöl BELDE Yüksel ÜNAL



Nevşehir Avanos Avanos İLÇE Mustafa Kenan SARITAŞ

Nevşehir Merkez Göreme BELDE Ömer EREN

Nevşehir Merkez Kaymaklı BELDE Harun ÇEKİÇ

Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük BELDE Burhanettin KARAKETİR

Nevşehir Kozaklı Kozaklı İLÇE Celalettin GÜVEN

Nevşehir Merkez Uçhisar BELDE Ali KARASLAN



Niğde Bor Bahçeli BELDE Bülent GÖZÜPEK

Niğde Çiftlik Çiftlik İLÇE Fazlı KOÇ

Niğde Çiftlik Azatlı BELDE Rasim AYDIN

Niğde Çiftlik Bozköy BELDE Kemal BEŞER

Niğde Çiftlik Divarlı BELDE Mustafa BALCAN

Niğde Merkez Aktaş BELDE Erdoğan ŞEVENK

Niğde Merkez Alay BELDE Hacı Mehmet VAROL

Niğde Merkez Bağlama BELDE Murat KARAKUZU

Niğde Merkez Hacıabdullah BELDE Recep DOĞMUŞ

Niğde Merkez Karaatlı BELDE Faik OKUMUŞ

Niğde Merkez Kiledere BELDE İsmet EVLENDİ

Niğde Merkez Konaklı BELDE Maksut ÖZÇELİK

Niğde Merkez Orhanlı BELDE Şükrü ÖZDEMİR

Niğde Ulukışla Ulukışla İLÇE Ali ÜNKESEN



Rize Derepazarı Derepazarı İLÇE Selim METİN

Rize Hemşin Hemşin İLÇE Muhammet SAĞLAM

Rize İkizdere İkizdere İLÇE Hakan KARAGÖZ

Rize İyidere İyidere İLÇE Osman METE



Sivas Doğanşar Doğanşar İLÇE Halil BALIK

Sivas Gemerek Gemerek İLÇE Yurt KOÇ

Sivas Gemerek Sızır BELDE Ali TAMER

Sivas Gölova Gölova İLÇE Halil ÖNGE

Sivas Gürün Gürün İLÇE Nami ÇİFTÇİ

Sivas Hafik Hafik İLÇE Selahattin ÇUHADAROĞLU

Sivas Kangal Kangal İLÇE Eren Derviş AKPINAR

Sivas Koyulhisar Koyulhisar İLÇE Osman EPSİLELİ



Tokat Erbaa Gökal BELDE Osman AKBULUT

Tokat Erbaa Karayaka BELDE Sebahattin ŞENEL

Tokat Niksar Serenli BELDE Nurettin KELEŞ

Tokat Pazar İLÇE Oğuz KELEŞ

Tokat Reşadiye Bereketli BELDE Necaattin ŞAHİN

Tokat Reşadiye Bozçalı BELDE Bolhan DURMUŞ

Tokat Reşadiye Cimitekke BELDE Erol AYDIN

Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt İLÇE Muhsin YILMAZ

Tokat Zile Zile İLÇE Ali ÖZGAN



Yalova Armutlu Armutlu İLÇE Mustafa TOKAT

Yalova Çınarcık Teşvikiye BELDE Mustafa NURTEN

Yalova Merkez Kadıköy BELDE Muhsin GÜRKAL

Yozgat Aydıncık Aydıncık İLÇE Selahattin ÖZDEMİİR

Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan İLÇE İbrahim TAMER

Yozgat Çandır İLÇE Mehmet Emin MURAT

Yozgat Çayıralan Çayıralan İLÇE Kıyasi BAŞGÜL

Yozgat Kadışehri Kadışehri İLÇE Mustafa DOĞRU

Yozgat Saraykent Ozan BELDE Mustafa CANSEVER

Yozgat Sarıkaya Sarıkaya İLÇE Ömer AÇIKEL

Yozgat Aydıncık Baydiğin BELDE Ünal KARACA

Yozgat Boğazlıyan Sırçalı BELDE Erhan TANIŞ

Yozgat Sorgun Gülşehri BELDE Aziz KAYA

CHP 2019 YEREL SEÇİM BELEDİYE BAŞKAN ADAY İSİM LİSTESİ



AÇIKLANAN CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



Ankara Mamak Adnan Demirci

Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş

Ankara Polatlı Sami Çay

İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu

İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık CHP Belediyesi



Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu.Parti Meclisi bazı belediye başkanı adaylarının isimlerini belirledi. Buna göre, CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. CHP Parti Meclisi, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman'ı, Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'i, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu'yu yeniden aday göstermeye karar verdi.

Ankara'da da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.

İL İLÇE ADAY İSMİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



1. Ardahan: Faruk Demir 2. Aydın Büyükşehir: Özlem Çerçioğlu (Mevcut başkan) 3. Bilecik: Semih Şahin 4. Çanakkale: Ülgür Gökhan (Mevcut başkan) 5. Çankırı: Mustafa İbişoğlu 6. Çorum: Özgür Kılıç 7. Edirne: Recep Gürkan 8. Eskişehir Büyükşehir: Yılmaz Büyükerşen (Mevcut başkan) 9. Hatay Büyükşehir: Lütfü Savaş (Mevcut başkan)10. Karaman: Emin Ege 11.Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu 12.Malatya: Soner Gökçe 13.Mardin Büyükşehir: Süleyman Sarı 14. Muğla Büyükşehir: Osman Gürün (Mevcut başkan) 15. Sinop: Barış Ayhan 16. Tekirdağ Büyükşehir: Kadir Albayrak (Mevcut başkan).



AFYON:Çobanlar: Beytullah Tota. Bayat: Hüseyin Özaktan. Yeşilçiftlik: Mehmet Ali Sakal. Dereçine: Ömer Yıldız. Emirdağ: Barış Can. Karaadilli: Hasan Damar.

ADIYAMAN:Kömür: Murat Yapık. AĞRI: Hamur: Muzaffer Ademi.

AKSARAY: Eşmekaya: Turgay Eşmekaya. Sarıyahşi: Eren Özdaş.Sultanhanı: Ahmet Karacaer.

AMASYA:Gümüşhacıköy: Zehra Özyol (Mevcut başkan). Hamamözü: Mustafa Erge.

ANKARA:Kalecik: Hamza Alper Gümüş.

ANTALYA: Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz.

ARTVİN:Borçka: Ercan Orhan. Yusufeli: Barış Demirci. Ardanuç: Yıldırım Demir (Mevcut başkan)

AYDIN: Germencik: Fuat Öndeş. Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden.

BALIKESİR: Karesi: Levent Tellioğlu. Sındırgı: Tuncay Öztürk. Gömeç: Mehmet İrem Himam. l Gönen: İbrahim Palaz.

BATMAN: İkiköprü: Yalçın Kaya. Bekirhan: Hasan Sönmezsoy. Balpınar: Kemal Demir. Yücebağ: Uğur Atalay.

BİLECİK: Bozüyük: Mehmet Talat Bakkacıoğlu. Dodurga: Yusuf Yiğit. Osmaneli: Faik Üstün. Pazaryeri: İbrahim Torun. Yenipazar: Gönül Kaya.

BİNGÖL: Adaklı: Şahin Işın. Solhan: Ertan Turgut.

BİTLİS: Ahlat: Mazlum Şahin.Ovakışla: Faik Kartal.

BOLU: Kıbrıscık: Emin Tekemen.

BURDUR: Çeltikçi: Ahmet Bozdağ. Karamanlı: Turgut Yasa. Yeşilova: Mümtaz Şenel.

ÇANAKKALE: Evreşe: Şefik Ay. Umurbey: Erdal Doğan. Küçükkuyu: Cengiz Balkan (Mevcut başkan). Kepez: Birol Arslan.

ÇANKIRI: Şabanözü: Zeki Göktaş.

ÇORUM:Alaca: Sedat Genç. Ortaköy: Muzaffer Tüzün.

DENİZLİ: Bekilli: Türkan Keyik. Bozkurt: Birsen Çelik (Mevcut başkan). Sarayköy: Cengiz Demirci. Buldan: Hikmet Şenözen.

EDİRNE:Havsa: Oğuz Tekin (Mevcut başkan) Esetçe: İbrahim Örs (Mevcut başkan) Beyendik: Muhammet Örnek. Küplü: Gökmen Altay. Meriç: Erol Dübek. Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Mevcut başkan). Subaşı: Ersöz Zünbül. Yenikarpuzlu: Serdar Atalay. Uzunköprü: Özlem Becan.

ELAZIĞ: Karakoçan: Mahmut Okçuoğlu. Ağın: Saniye Genç.

ERZİNCAN: Çağlayan: Çetin Çay (Mevcut başkan). Mollaköy: Kemal Şengül (Mevcut başkan). Altınbaşak: Haydar Polat (Mevcut başkan).

ERZURUM: Palandöken: Edip Cengiz.

GİRESUN: Alucra: Yunus Ekşi. Bulancak: Necmi Sıbıc. Dereli: Aytekin Karakayalı. Görele: Özkan Dural.

GÜMÜŞHANE: Kelkit: Osman Yeğin.

K.MARAŞ: Pazarcık: Haydar İkizer. Nurhak: İlhami Bozan.

HATAY: Reyhanlı: Nihat Dağ. Payas: Ali Oğuz. IĞDIR: Aralık: Zafer Bayat. Karakoyunlu: Cafer Dalga. Tuzluca: Abdullah Çinibulak.

KARABÜK: Yenice: Sabri Cebecik.

KARAMAN: Ermenek: Mustafa Bahçeli. Güneyyurt: Kerem Civil. Kazancı: Uğuz Tekin (Mevcut başkan).KARS: Selim: İlyas Barışkoç. l Sarıkamış:

Turgut Yurdakul.

KASTAMONU: Azdavay: Mehmet Emin Tuncay. Cide: Mehmet Eşref Mutlu. Taşköprü: Ahmet Kesim.

KAYSERİ: Melikgazi: Sema Karaoğlu. Saroğlan: Mehmet Bayraklı.

KIRKLARELİ: Vize: Ercan Özalp. Çakıllı: Gökhan Karabulut. Kıyıköy: Ender Sevinç. Kaynarca: Serdar Türker (Mevcut başkan). Demirköy: Mesut Özkul. İğneada: Tahir Işık. Evrensekiz: Mustafa Nalbant (Mevcut başkan).

Büyükmandıra: Sertaç Balyemez (Mevcut başkan). Karahalil: Aykut Yakut. İnece: Şahabettin Vardar (Mevcut başkan). Kavaklı Bayram Pehlivan. Ahmetbey: Mustafa Altıntaş (Mevcut başkan). Kofçaz: Mehmet Balcı (Mevcut başkan). Babaeski: Abdullah Hacı (Mevcut başkan).

KIRŞEHİR: Boztepe: Hüseyin Takan. Akpınar: Şükrü Turgut. Kaman: Aydın Yaman.

KOCAELİ: Kartepe: Cumhur Karakadılar. Çayırova: Selahattin Kaya. Gebze: Recep Dursun.

KONYA: Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil.

MALATYA:Akçadağ: Mustafa Korkmaz. Arguvan: Mehmet Kızıldaş (Mevcut başkan). Doğanşehir: Mehmet Bayram. Doğanyol: Gündüz Cengiz. Hekimhan: Turan Karadağ. Kuluncak: Mustafa Yıldız. Yazıhan: Niyazi Akıncı.

MANİSA: Ahmetli: Mehmet Eryürek. Akhisar: Besim Dutlulu. lTurgutlu: Çetin Akın.

MARDİN: Artuklu: Veysi Kara. Dargeçit: Muhammed Günel. Derik: Orhan Çaplık. Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın. Mazıdağı: Adem Denli.Midyat: İdris Taş. Nusaybin: Şeyhmus Doğan. Ömerli: Şakir Altındağ. Savur: Şükrü Adal. Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala.

MUĞLA: Dalaman: Muhammet Şaşmaz (Mevcut başkan). Datça: Gürsel Uçar (Mevcut başkan). Kavaklıdere: Kenan Ay. Menteşe: Bahattin Gümüş(Mevcut başkan). Milas: Muhammet Tokat (Mevcut başkan). Ula: Ümit Karaaslan (Mevcut başkan).

MUŞ: Uzgörür: Miras Arslan. Korkut: Atıf Demirtaş

NEVŞEHİR: Avanos: Celal Alper İbaş. Kozaklı: Bülent Öcal. Çalış:Mustafa Ateş.

NİĞDE:Kemerhisar: Ramazan Oya. Divarlı: Ercan Çavdar.

ORDU: Çamaş: Ahmet Kesik. Perşembe: Ata Alkan. Mesudiye: Yavuz Ekşi.

OSMANİYE: Cevdetiye: Erol Körce.

RİZE:Pazar: Kazım Balta.

SAKARYA: Karasu: Kerem Erksoy. Ferizli: Rüştü Yüksek.

SAMSUN:Vezirköprü: Onur Bayburtlu. SİİRT: Kurtalan: Necat Ayaz. Gökçebağ: Abdülkerim Karataş. Şirvan: Mehmet Utağ.

ŞANLIURFA: Eyyübiye: Sinan Kılıç. Bozova: Şıhmüslim Bayar.

SİNOP:Ayancık: Hayrettin Kaya. ŞIRNAK: Uludere: Salih Tanık.

SİVAS: Akıncılar: Necati Us. Altınyayla: Nurettin Çiftçi. Divriği: Hakan Gök (Mevcut başkan). Ulaş: Murat Sulakçı. Yıldızeli: Bülent Yücel.

TEKİRDAĞ: Çerkeköy: Vahap Akay: (Mevcut Başkan). Kapaklı: İrfan Mandalı (Mevcut başkan). Malkara: Ulaş Yurdakul (Mevcut başkan). Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Mevcut başkan).

TOKAT: Ataköy: Servet Durmuş (Mevcut başkan). Reşadiye: Yusuf Duran.

TRABZON: Vakfıkebir: Emin Uludüz. Beşikdüzü: Ramis Uzun. Of: Hilmi Saral. Maçka: Musa Turan. l Hayrat: Ahmet Hasan Çebioğlu. Düzköy: Fehmi Köroğlu.

TUNCELİ: Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek (Mevcut başkan). Ovacık: Mustafa Sarıgül. Pülümür: Müslüm Tosun (Mevcut başkan)

UŞAK: Banaz: Ahmet Olgay Altındağ. Sivaslı: Hürriyet Şafak. Tatar: Yusuf Ceylan

VAN:Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl. Özalp: Oktay Sağlam. Saray: Şaban Günbaş

YALOVA:Tavşanlı: Salim Ay. Termal: Gülsen Büker. Taşköprü: Nedret Gülen (Mevcut başkan). Teşvikiye: CemilOlcay. Altınova: Yasemin Fazlaca

YOZGAT: Boğazlıyan: Ali Ayık. Çandır: Tayyar Erdoğan

ZONGULDAK: Çaycuma: Bülent Kantarcı (Mevcut başkan). Nebioğlu:Ahmet Kırnapçı.