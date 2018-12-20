Belediye başkan adayları 2019 Ak Parti MHP CHP son dakika belediye başkan adayları isim listesi
Belediye başkan adayları 2019 yerel seçim öncesi belli oldu mu? Ak Parti MHP CHP son dakika belediye başkan adayları isim listesi açıklandı mı? 2019 Yerel seçim ne zaman? AK Part MHP CHP il-ilçe belediye başkan adayları isim listesinde kimler var? İstanbul Ankara ve İzmir'den aday olan belediye başkan adayları kimler? Yurt geneli kim hangi şehirde belediye başkan adayı olacak? Ak Parti İstanbul belediye başkan adayı kim olacak? soruların yanıtlarını merak edenler için Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayı isim listesini bu haberimizde derledik. Partilerin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları kapsamında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ak Parti MHP ve CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek 2019 Yerel Seçimleri'ndeki belediye başkanı adaylarının tam listesi son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Belediye başkan adayları 2019 yerel seçim öncesi belli oldu mu? Ak Parti MHP CHP son dakika belediye başkan adayları isim listesi açıklandı mı? 2019 Yerel seçim ne zaman? AK Part MHP CHP il-ilçe belediye başkan adayları isim listesinde kimler var? İstanbul Ankara ve İzmir'den aday olan belediye başkan adayları kimler? Yurt geneli kim hangi şehirde belediye başkan adayı olacak? Ak Parti İstanbul belediye başkan adayı kim olacak? soruların yanıtlarını merak edenler için Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayı isim listesini bu haberimizde derledik. Partilerin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları kapsamında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ak Parti MHP ve CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek 2019 Yerel Seçimleri'ndeki belediye başkanı adaylarının tam listesi son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
YSK YEREL SEÇİMLER İÇİN TAKVİMİ AÇIKLADI
Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerde uygulanacak seçim takvimini açıkladı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karar göre; seçim takvimi 1 Ocak 2019'da başlayacak. Siyasi partiler aday adaylarını 31 Ocak akşamına kadar seçim kurullarına bildirecek. Seçimlere katılacak bağımsız adaylar da dahil kesin aday listeleri 3 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek.
21 Mart'ta seçim propagandaları başlayacak, propaganda süresi 30 Mart cumartesi saat 18'de sona erecek, 31 Mart'ta tüm Türkiye'de oy verme işlemi gerçekleştirilecek.
AK PARTİ İL-İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimlerde partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı:
İSTANBUL ADAYI 22 ARALIK'TA DUYURULACAK
Başkan Recep Tayip Erdoğan şu ana kadar AK Parti'nin 74 il adayını açıkladı. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 22 Aralık tarihi bekleniyor.
Zira İstanbul adayı olarak açıklanacak Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis kürsüsünden veda etmeyi planlıyor vekillere.
İSTANBUL İLE FİNAL
İttifak illeriyle birlikte İstanbul adayının da son isim olarak açıklanması öngörülüyor. İstanbul’un da açıklanmasıyla AK Parti, tüm illerin adaylarını açıklayarak seçim startını meydanlara taşımış olacak.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.
Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle:
Adıyaman AK Parti belediye başkan adayı Süleyman Kılınç
AmasyaAK Parti belediye başkan adayı Cafer Özdemir
Antalya AK Parti belediye başkan adayı Menderes Türel
Ardahan AK Parti belediye başkan adayıYunus Baydar
Artvin AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe
Bartın AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman AK Parti belediye başkan adayı Murat Güneştekin
Bayburt AK Parti belediye başkan adayı Fatih Yumak
BitlisAK Parti belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay
Bolu AK Parti belediye başkan adayı Fatih Metin
Burdur AK Parti belediye başkan adayı Deniz Kurt
Bursa AK Parti belediye başkan adayı Alinur Aktaş
Denizli AK Parti belediye başkan adayı Osman Zolan
Diyarbakır AK Parti belediye başkan adayı Cumali Atila
Düzce AK Parti belediye başkan adayı Faruk Özlü
Elazığ AK Parti belediye başkan adayı Şahin Şerefoğulları
Erzurum AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Sekmen
Gaziantep AK Parti belediye başkan adayı Fatma Şahin
Giresun AK Parti belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane AK Parti belediye başkan adayı Ercan Çimen
Hakkari AK Parti belediye başkan adayı Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş AK Parti belediye başkan adayı Hayrettin Güngör
Karabük AK Parti belediye başkan adayı Burhanettin Uysal
Kastamonu AK Parti belediye başkan adayı Tahsin Babaş
Kayseri AK Parti belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Saygılı
Kırklareli AK Parti belediye başkan adayı Burak Süzülmüş
Kilis AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli AK Parti belediye başkan adayı Tahir Büyükakın
Malatya AK Parti belediye başkan adayı Selahattin Gürkan
Nevşehir AK Parti belediye başkan adayı Rasim Arı
Niğde AK Parti belediye başkan adayı Emrah Özdemir
Ordu AK Parti belediye başkan adayı Hilmi Güler
Rize AK Parti belediye başkan adayı Rahmi Metin
Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir
Sinop AK Parti belediye başkan adayı Ali Çöpçü
Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Yarka
Tekirdağ AK Parti belediye başkan adayı Mestan Özcan
Yalova AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak
Afyonkarahisar AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Zeybek
Ankara AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki
Balıkesir AK Parti belediye başkan adayı Yücel Yılmaz
Bingöl AK Parti belediye başkan adayı Erdal Arıkan
Çanakkale AK Parti belediye başkan adayı Ayhan Gider
Çankırı AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Boz
Çorum AK Parti belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşkın
Eskişehir AK Parti belediye başkan adayı Burhan Sakallı
Hatay AK Parti belediye başkan adayı İbrahim Güler
İzmir AK Parti belediye başkan adayı Nihat Zeybekci
Karaman AK Parti belediye başkan adayı Mahmut Sami Şahin
Konya AK Parti belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay
Mardin AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman
Muş AK Parti belediye başkan adayı Feyat Asya
Sakarya AK Parti belediye başkan adayı Ekrem Yüce
Sivas AK Parti belediye başkan adayı Hilmi Bilgin
Tokat AK Parti belediye başkan adayı Eyüp Eroğlu
Trabzon AK Parti belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu
Uşak AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Çakın
Yozgat AK Parti belediye başkan adayı Celal köse
Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan
Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer
Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can
Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy
Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz
Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım
Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen
Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu
Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci
Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu
Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan
Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva
Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan
2014 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları şu isimlerden oluşmuştu:
Bartın İlçe Belediye Başkan Adayları
AMASRA: ALİ YILDIRIM
KURUCAŞİLE: MEHMET ZİHNİ SAYIN
ULUS: HASAN HÜSEYİN UZUN
Bayburt İlçe Belediye Başkan Adayları
AYDINTEPE: ŞÜKRÜ YAYAN
DEMİRÖZÜ: SELAMİ ERSEN
Bingöl İlçe Belediye Başkan Adayları
ADAKLI: ZEKİ IŞIK
GENÇ: MEHMET HADİ TOPRAKTAN
KARLIOVA: VEYSİ BİNGÖL
KIĞI: COŞKUN GÜVEN
SOLHAN: ABDULHAKİM YILDIZ
YAYLADERE: SABAHATTİN KÖYMEN
YEDİSU: SALİH UÇAN
Bitlis İlçe Belediye Başkan Adayları
ADİLCEVAZ: NECATİ GÜRSOY
AHLAT: ABDULALİM MÜMTAZ ÇOBAN
GÜROYMAK: HÜSEYİN MUTLU
HİZAN: BEDİRHAN EKİNCİ
MUTKİ: VAHDETTİN BARLAK
TATVAN: FETTAH AKSOY
Çanakkale İlçe Belediye Başkan Adaylar
AYVACIK: MEHMET ÜNAL ŞAHİN
BAYRAMİÇ: SAADETTİN ARSLAN
BİGA: MEHMET ÖZKAN
BOZCAADA: ALİ BALCI
ÇAN: ABDURRAHMAN KUZU
ECEABAT: KEMAL DOKUZ
EZİNE: HALUK BABAOĞLU
GELİBOLU: AYGEN AKDAĞ
GÖKÇEADA: YÜCEL ATALAY
LAPSEKİ: EYÜP YILMAZ
YENİCE: VEYSEL ACAR
Düzce İlçe Belediye Başkan Adayları
AKÇAKOCA: CÜNEYT YEMENİCİ
CUMAYERİ: RECEP TUNA
ÇİLİMLİ: MUHSİN YAVUZ
GÖLYAKA: BEKİR AKBULUT
GÜMÜŞOVA: AHMET AZAP
KAYNAŞLI: EROL BAYRAKTAR
YIĞILCA: MUZAFFER YİĞİT
Edirne İlçe Belediye Başkan Adayları
ENEZ: ABDULLAH BOSTANC
HAVSA: NACİ ARDA
İPSALA: MEHMET KERMAN
KEŞAN: MUSTAFA MERCAN
LALAPAŞA: ALİ OSMAN UZMAN
MERİÇ: NİHAT YÖRÜK
SÜLOĞLU: EROL ATİK
UZUNKÖPRÜ: ERCAN ÇOBANOĞLU
Erzincan İlçe Belediye Başkan Adayları
ÇAYIRLI: ATINÇ BAHADIR
İLİÇ: AHMET RAMAZAN BURAN
KEMAH: MAHMUT CANTEKİN
KEMALİYE: MUSTAFA HAZNEDA
OTLUKBELİ: VAHDET ERCAN
REFAHİYE: VEZİR DUMANLI
TERCAN: KARABEY ATICI
ÜZÜMLÜ: AHMET SAZLI
Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları
ALPU: RAFET DEMİRTAŞ
BEYLİKOVA: ÖZKAN ALP
ÇİFTELER: METİN ÖZEN
GÜNYÜZÜ: MEHMET REMZİ ARAYIT
HAN: MUSTAFA PEKAK
İNÖNÜ: KADİR BOZKURT
MAHMUDİYE: AYŞE GÜNEY
MİHALGAZİ: ZEYNEP AKGÜN
MİHALIÇÇIK: İSMAİL UYSA
ODUNPAZARI: NEVZAT ÖNDER
SARICAKAYA: FARUK GÜLE
SEYİTGAZİ: HASAN KALI
SİVRİHİSAR: HAMİD YÜZÜGÜLL
TEPEBAŞI: ORHAN SOYDAŞ
Hakkari İlçe Belediye Başkan Adayları
ÇUKURCA: MUSTAFA TURA
ŞEMDİNLİ: FİKRİ ALGÜ
YÜKSEKOVA: MEHMET ALİ VATANSEVER
Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları
ALTINÖZÜ: RİFAT SARI
ANTAKYA: İSMAİL KİMYECİ
ARSUZ: MEHMET SÜRER
BELEN: ADNAN VURUCU
DEFNE: ONUR KARATAŞ
DÖRTYOL: BİLGEHAN AKSOY
ERZİN: KASIM ŞİMŞEK
HASSA: ABDURRAHMAN DEMİREL
İSKENDERUN: SEYFİ DİNGİ
KIRIKHAN: AYHAN YAVUZ
KUMLU: İBRAHİM PAÇ
PAYAS: BEKİR ALTA
REYHANLI: HÜSEYİN ŞAMVERD
SAMANDAĞ: MEHMET GÜMÜŞ
YAYLADAĞI: MEHMET KALKAN
Iğdır İlçe Belediye Başkan Adayları
ARALIK: YILDIRIM TURAN
KARAKOYUNLU: ZİYATALİ DELİKTAŞ
TUZLUCA: AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları
ADALAR: COŞKUN ÖZDEN
ARNAVUTKÖY: AHMET HAŞİMİ BALTACI
ATAŞEHİR: NİMETULLAH TOPU
AVCILAR: BAYRAM ŞENOCAK
BAĞCILAR: LOKMAN ÇAĞIRICI
BAHÇELİEVLER: OSMAN DEVELİOĞLU
BAKIRKÖY: MEHMET EMİN ERTEKİN
BAŞAKŞEHİR: MEVLÜT UYSAL
BAYRAMPAŞA: ATİLA AYDINER
BEŞİKTAŞ: ZEYNEL ABİDİN OKU
BEYKOZ: YÜCEL ÇELİKBİLEK
BEYLİKDÜZÜ: YUSUF UZUN
BEYOĞLU: AHMET MİSBAH DEMİRCAN
BÜYÜKÇEKMECE: CELAL BABAYİĞİT
ÇATALCA: SAVAŞ BARUTÇ
ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ
ESENLER: M.TEVFİK GÖKSU
ESENYURT: NECMİ KADIOĞLU
EYÜP: REMZİ AYDIN
FATİH: MUSTAFA DEMİR
GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA
GÜNGÖREN: ŞAKİR YÜCEL KARAMAN
KADIKÖY: HURŞİT YILDIRIM
KAĞITHANE: FAZLI KILIÇ
KARTAL: TEMURHAN YILDIZ
KÜÇÜKÇEKMECE: TEMEL KARADENİZ
MALTEPE: EDİBE SÖZEN YAVUZ
PENDİK: SALİH KENAN ŞAHİN
SANCAKTEPE: İSMAİL ERDEM
SARIYER: MAHMUT SEDAT ÖZSOY
SİLİVRİ: TAHİR SERT
SULTANBEYLİ: HÜSEYİN KESKİN
SULTANGAZİ: CAHİT ALTUNAY
ŞİLE: CAN TABAKOĞLU
ŞİŞLİ: MUKADDER BAŞEĞMEZ
TUZLA: ŞADİ YAZICI
ÜMRANİYE: HASAN CAN
ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN
ZEYTİNBURNU: MURAT AYDIN
İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları
ALİAĞA: İBRAHİM ETHEM YORULMAZ
BALÇOVA: HASAN ÖZCAN
BAYINDIR: MEHMET KERTİŞ
BAYRAKLI: İSMAİL SARI
BERGAMA: HASAN ŞAHİN
BEYDAĞ: FEVZİ KAYA
BORNOVA: İLHAN KAYA
BUCA: CEMİL ŞEBO
ÇEŞME: MUSTAFA CENGE
ÇİĞLİ: ADNAN YILMA
DİKİLİ: AHMET DAĞDELEN
FOÇA: SALİH EMRULLAH KELEŞ
GAZİEMİR: KEREM FAHRİ BAYKALMIŞ
GÜZELBAHÇE: CENGİZ SANDIKLI
KARABAĞLAR: NECİP KALKAN
KARABURUN: HÜSEYİN ONUR ALTIN
KARŞIYAKA: TANFER KEMERL
KEMALPAŞA: ARİF UĞURLU
KINIK: SADIK DOĞRUER
KİRAZ: EROL ÇOMAK
KONAK: İLKNUR DENİZLİ
MENDERES: BÜLENT SOYLU
MENEMEN: MEHMET BİLAL KAPLANGI
NARLIDERE: ERKAN DERELİ
ÖDEMİŞ: MAHMUT BADEM
SEFERİHİSAR: HAMİT NİŞANCI
SELÇUK: DAHİ ZEYNEL BAKICI
TİRE: MEHMET ÇELTİKCOĞLU
TORBALI: ADNAN YAŞAR GÖRMEZ
URLA: ERŞAN EROĞLU
Karabük İlçe Belediye Başkan Adayları
EFLANİ: İBRAHİM ERTUĞRUL
ESKİPAZAR: DURSUN BAŞ
OVACIK: HÜSEYİN DENLİ
SAFRANBOLU: NECDET AKSOY
YENİCE: ZEKİ ÇAYLI
Kilis İlçe Belediye Başkan Adayları
ELBEYLİ: SÜLEYMAN ŞİMŞEK
MUSABEYLİ: AYHAN YILMAZ
POLATELİ: HAKKI ÇELİK
Mardin İlçe Belediye Başkan Adayları
ARTUKLU: SERDAL YAY
DARGEÇİT: MEHMET DURSUN
DERİK: HASİP NECİMOĞLU
KIZILTEPE: CEBRAİL DİNLER
MAZIDAĞI: ABDURRAHMAN ÖNEN
MİDYAT: ŞEHMUS NASIROĞLU
NUSAYBİN: MEHMET ALİ TEKİN
ÖMERLİ: YILMAZ ALTINDAĞ
SAVUR: NEZİR YILDIZ
YEŞİLLİ: HAYRETTİN DEMİR
Mersin İlçe Belediye Başkan Adayları
AKDENİZ: MEHMET SİNAN CEBE
ANAMUR: ATİLLA OLÇUM
AYDINCIK: FERAT AKTAN
BOZYAZI: ALİ DENİZ
ÇAMLIYAYLA: İSLAM SARI
ERDEMLİ: ALPASLAN GÜRGEN
GÜLNAR: MEHMET BAHAR
MEZİTLİ: NURİ HOCAOĞLU
MUT: MURAT ORHAN
SİLİFKE: BİLAL ÖZKAN
TARSUS: HAKKI MENİZ
TOROSLAR: MEHMET BOLAT
YENİŞEHİR: GÖNÜL DİLMENLİ
Muğla İlçe Belediye Başkan Adayları
BODRUM: ALİ SERVER YAZGAN
DALAMAN: BEYHAN KORKUT
DATÇA: GÜNAY CENNET
FETHİYE: MUHSİN ERYILMAZ
KAVAKLIDERE: MEHMET DEMİR
KÖYCEĞİZ: KEMAL CEYLAN
MARMARİS: ALİ DOĞAN TUGAY
MENTEŞE: MESTAN YAYMAN
MİLAS: RÜŞTÜ YİĞİTKAYA
ORTACA: ÇETİN USLU
SEYDİKEMER: YAKUP OTGÖZ
ULA: NADİ ŞENKAL
YATAĞAN: MUSTAFA TOKSÖZ
Muş İlçe Belediye Başkan Adayları
BULANIK: RESUL BULUT
HASKÖY: MÜRSEL ÖZEN
KORKUT: HAŞİM ARIK
MALAZGİRT: VEFA YILDIZ
VARTO: MEHMET LÜTFÜ TURGUT
Niğde İlçe Belediye Başkan Adayları
ALTUNHİSAR: ERDAL SARI
BOR: SITKI ERAT
ÇAMARDI: YAVUZ SOYLU
ÇİFTLİK: BAYRAM TAŞ
ULUKIŞLA: ALİ UĞURLU
Ordu İlçe Belediye Başkan Adayları
AKKUŞ: İSA DEMİRCİ
ALTINORDU: ENGİN TEKİNTAŞ
AYBASTI: İZZET GÜNDOĞAR
ÇAMAŞ: ALAHİTDİN GİDER
ÇATALPINAR: AHMET TÜRE
ÇAYBAŞI: İSMET YANIK
FATSA: HÜSEYİN ANLAYAN
GÖLKÖY: ALİ KEMAL MERT
GÜLYALI: TALİP ŞEN
GÜRGENTEPE: YENER YALÇINKAYA
İKİZCE: BAHRİ SÖĞÜT
KABADÜZ: YENER KAYA
KABATAŞ: YAKUP YILMAZ
KORGAN: TUNCAY KİRAZ
KUMRU: GÜNAN MURAT HATİPOĞLU
MESUDİYE: İSA GÜL
PERŞEMBE: KEMAL BAHTİYAR
ULUBEY: İSA TÜRKCAN
ÜNYE: AHMET ÇAMYAR
Rize İlçe Belediye Başkan Adayları
ARDEŞEN: HAKAN GÜLTEKİN
ÇAMLIHEMŞİN: OSMAN HAŞİMOĞLU
ÇAYELİ: ATİLLA ESMEN
DEREPAZARI: YAKUP SAMANGÜL
FINDIKLI: ADNAN ÖZBALABAN
GÜNEYSU: HALİL TURAN
HEMŞİN: HALİM KAZIM BEKAR
İKİZDERE: HASAN KÖSOĞLU
İYİDERE: AHMET METE
KALKANDERE: NİHAT ÇOLAK
PAZAR: AHMET BASA
Sakarya İlçe Belediye Başkan Adayları
ADAPAZARI: SÜLEYMAN DİŞLİ
AKYAZI: HASAN AKCAN
ARİFİYE: İSMAİL KARAPULLUKÇU
ERENLER: CAVİT ÖZTÜRK
FERİZLİ: AHMET SOĞUK
GEYVE: MURAT KAYA
HENDEK: ALİ İNCİ
KARAPÜRÇEK: ORHAN YILDIRIM
KARASU: MEHMET İSPİROĞLU
KAYNARCA: ZEYNUR ÖZEL
KOCAALİ: AHMET ACAR
PAMUKOVA: CEVAT KESER
SAPANCA: AYDIN YILMAZER
SERDİVAN: YUSUF ALEMDAR
SÖĞÜTLÜ: HÜSEYİN GENÇ
TARAKLI: TACETTİN ÖZKARAMAN
Samsun İlçe Belediye Başkan Adayları
ALAÇAM: HADİ UYAR
ASARCIK: İBRAHİM YÜCE
ATAKUM: İSHAK TAŞÇI
AYVACIK: MUSTAFA BELUR
BAFRA: ZİHNİ ŞAHİN
CANİK: OSMAN GENÇ
ÇARŞAMBA: HÜSEYİN DÜNDAR
HAVZA: MURAT İKİZ
İLKADIM: ERDOĞAN TOK
KAVAK: İBRAHİM SARICAOĞLU
LADİK: SELİM ÖZBALCI
ONDOKUZMAYIS: OSMAN TOPALOĞLU
SALIPAZARI: HALİL AKGÜL
TEKKEKÖY: HASAN TOGAR
TERME: ŞENOL KUL
VEZİRKÖPRÜ: İBRAHİM SADIK EDİS
YAKAKENT: HÜSEYİN KIYMA
Sivas İlçe Belediye Başkan Adayları
AKINCILAR: HASAN ŞEN
ALTINYAYLA: NECMETTİN MERMER
DİVRİĞİ: HALİT YAZICI
DOĞANŞAR: NECDET OKTAY KARAMAN
GEMEREK: HAKAN BOZBIYIK
GÖLOVA: İBRAHİM YENİDÜNYA
GÜRÜN: MEHMET AKTAŞ
HAFİK: MİTAT İLHAN
İMRANLI: DURHAN DEMİR
KANGAL: MEHMET ÖZTÜRK
KOYULHİSAR: EYÜP AYIN
SUŞEHRİ: FAZLI YÜKSEL
ŞARKIŞLA: AHMET TURGAY OĞUZ
ULAŞ: İSRAFİL GÖÇGÜN
YILDIZELİ: MUSTAFA ARDA
ZARA: SEYİT AHMET PALA
Tekirdağ İlçe Belediye Başkan Adayları
ÇERKEZKÖY: ALİ ERTEM
ÇORLU: ÖZLEM YEMİŞÇİ
ERGENE: HÜSEYİN BULUT
HAYRABOLU: ŞENER ÇELİKAYAR
KAPAKLI: ÖMER KARADENİZ
MALKARA: SALİH KESKİN
MARMARAEREĞLİSİ: HİKMET ATA
MURATLI: AHMET TÜRKOĞLU
SARAY: İBRAHİM DURAKLI
SÜLEYMANPAŞA: AHMET AYGÜN
ŞARKÖY: HATİP ŞİRAZİ BATI
Trabzon İlçe Belediye Başkan Adayları
AKÇAABAT: ŞEFİK TÜRKMEN
ARAKLI: RECEP ÇEBİ
ARSİN: ERDEM ŞEN
BEŞİKDÜZÜ: ORHAN BIÇAKCIOĞLU
ÇARŞIBAŞI: COŞKUN YILMAZ
ÇAYKARA: HANEFİ TOK
DERNEKPAZARI: MEHMET AŞIK
DÜZKÖY: SALİH BAKAL
HAYRAT: MEHMET NUHOĞLU
KÖPRÜBAŞI: AHMET TEKKE
MAÇKA: KORAY KOÇHAN
OF: SALİM SALİH SARIALİOĞLU
ORTAHİSAR: AHMET METİN GENÇ
SÜRMENE: RAHMİ ÜSTÜN
ŞALPAZARI: FEHMİ CENGİZ
TONYA: OSMAN BEŞEL
VAKFIKEBİR: MUHAMMET BALTA
YOMRA: İBRAHİM SAĞIROĞLU
Tunceli İlçe Belediye Başkan Adayları
ÇEMİŞGEZEK: NECATİ TAYYAR
HOZAT: TESLİM DALKIRAN
MAZGİRT: SÜLEYMAN CANPOLAT
NAZIMİYE: BERTAL ATEŞ
OVACIK: HASAN HÜSEYİN DİZİ
PERTEK: RECAİ VURAL
PÜLÜMÜR: ALİŞAN ASLAN
Yozgat İlçe Belediye Başkan Adayları
AKDAĞMADENİ: SUPHİ DAŞTAN
AYDINCIK: AHMET KOÇAK
BOĞAZLIYAN: HAMDİ ERDAL
ÇANDIR: MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN
ÇAYIRALAN: YASİN ŞAHİNER
ÇEKEREK: BEDRETTİN BOZKURT
KADIŞEHRİ: DAVUT KARADAVUT
SARAYKENT: AHMET ÖÇAL
SARIKAYA: ALİ OSMAN ERBİR
SORGUN: AHMET ŞİMŞEK
ŞEFAATLİ: ZEKİ BOZKURT
YENİFAKILI: YALÇIN KARADAVUT
YERKÖY: MEHMET AĞAOĞLU
MHP 2019 YEREL SEÇİM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSİM LİSTESİ
MHP, 31 Mart yerel seçimleri için 12'si il olmak üzere 152 belediye başkanı adayını daha açıkladı.
İşte 152 adayın isim listesi:
Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar İL Fatih ÇETİNKAYA
Aksaray Merkez Aksaray İL Sefer ALKAN
Amasya Merkez Amasya İL Mehmet SARI
Bayburt Merkez Bayburt İL Hükmü PEKMEZCİ
Bilecik Merkez Bilecik İL Akın ATAKAN
Bingöl Merkez Bingöl İL Mehmet Ziya BUYANKARA
Bitlis Merkez Bitlis İL Mehmet YILMAZ
Edirne Merkez Edirne İL Recep KOZAN
Gümüşhane Merkez Gümüşhane İL Sabri VARAN
Iğdır Merkez Iğdır İL İsa Yaşar TEZEL
Yalova Merkez Yalova İL Murat ASLANHAN
Yozgat Merkez Yozgat İL Mehmet ERDEMİR
Adıyaman Besni Çakırhüyük BELDE Miktat ÇETİN
Afyonkarahisar Çay Çay İLÇE Hüseyin ÇAĞRI
Afyonkarahisar Çay Pazarağaç BELDE Adem BULUT
Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan BELDE Ömer ŞAHİN
Afyonkarahisar Kızılören Kızılören İLÇE Alİ EROL
Afyonkarahisar Merkez Çıkrık BELDE Lokman ÇETİNAKTI
Afyonkarahisar Merkez Fethibey BELDE Mustafa ÖZDEMİR
Afyonkarahisar Merkez Işıklar BELDE Erol ÖZAĞIL
Aksaray Güzelyurt Ihlara BELDE İsmail YILMAZ
Aksaray Güzelyurt Selime BELDE Turgut YAYATAN
Aksaray Merkez Topakkaya BELDE Harun OFLAZ
Aksaray Merkez Yenikent BELDE Mehmet Emin YUMUŞAK
Ardahan Göle Göle İLÇE İbiş UYMAZ
Ardahan Göle Köprülü BELDE Farız TAŞDEMİR
Bartın Merkez Hasankadı BELDE Şeref İMİROĞLU
Bartın Merkez Kozcağız BELDE Savaş BUYURMAN
Bartın Ulus Kumluca BELDE İsmail CAN
Bayburt Demirözü Gökçedere BELDE Yavuz BAKIR
Bilecik Bozüyük Bozüyük İLÇE Oğuz SERTLER
Bilecik Merkez Vezirhan BELDE Hüseyin OCAK
Bilecik Söğüt Söğüt İLÇE İsmet SEVER
Bingöl Kiğı Kiğı İLÇE Nazif HASSOYLU
Bingöl Yayladere Yayladere İLÇE Mehmet DURANSEL
Bingöl Yedisu Yedisu İLÇE Ömer İSEN
Bitlis Adilcevaz Adilcevaz İLÇE Ceyhan BATAR
Bitlis Tatvan Tatvan İLÇE Abdulkerim AKAY
Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık İLÇE Ersin ERCAN
Bolu Merkez Karacasu BELDE Halit BELEN
Bolu Yeniçağa Yeniçağa İLÇE Zeki Mustafa EGECİ
Burdur Karamanlı Karamanlı İLÇE Filiz ŞENER TÜRKOĞLU
Burdur Yeşilova Yeşilova İLÇE Ömer ATASOY
Çanakkale Çan Terzialan BELDE Arif YUMUŞAK
Çanakkale Gelibolu Gelibolu İLÇE Mehmet ELİGÜL
Çankırı Eldivan Eldivan İLÇE Nusrettin GÖKÇER
Çankırı Kızılırmak Kızılırmak İLÇE Bahattin GÜLER
Çankırı Şabanözü Şabanözü İLÇE Mustafa KARAKAYA
Düzce Çilimli Çilimli İLÇE Ömer DEMİRTAŞ
Düzce Yığılca Yığılca İLÇE Rasim ÇAM
Edirne Havsa Havsa İLÇE Tefik ALTIPARMAK
Edirne Lalapaşa Lalapaşa İLÇE Mehmet Vedat KUŞOĞLU
Edirne Meriç Küplü BELDE Ali TÜKEL
Edirne Süloğlu Süloğlu İLÇE Aydemir ARSLAN
Edirne Uzunköprü Uzunköprü İLÇE Şahin ŞENGÜL
Edirne Uzunköprü Kırcasalih BELDE Kenan HELEMAN
Elazığ Ağın Ağın İLÇE Ali USLU
Elazığ Palu Beyhan BELDE Bayram ÖZTÜRK
Erzincan Merkez Yaylabaşı BELDE Şefik TAŞKIRAN
Erzincan Çayırlı Çayırlı İLÇE Oktay EFE
Erzincan Otlukbeli Otlukbeli İLÇE Yusuf TEKTAŞ
Erzincan Tercan Çadırkaya BELDE Sait DURGUN
Erzincan Tercan Kargın BELDE Yunus TÜRKMEN
Erzincan Tercan Mercan BELDE Bayram BİLİCİ
Giresun Merkez Duroğlu BELDE Halil ÇETİN
Gümüşhane Kelkit Öbektaş BELDE Yemen DEMİR
Gümüşhane Köse Köse İLÇE Turgay KESLER
Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy BELDE Çetin Rıza TANIŞ
Gümüşhane Şiran Şiran İLÇE Mutlu ÖZEL
Gümüşhane Şiran Yeşilbük BELDE Sezai DOĞAN
Gümüşhane Torul Torul İLÇE Evren Evrim ÖZDEMİR
Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI
Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR
Isparta Eğirdir Sarıidris BELDE Ramazan PALA
Isparta Merkez Kuleönü BELDE Sezayi ÇAKIR
Isparta Merkez Savköy BELDE Mustafa AVŞAR
Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç İLÇE Sefa ARIKAN
Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar BELDE Halil TOPRAK
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar BELDE Memiş KAYNAK
Isparta Yalvaç Yalvaç İLÇE Halil Hilmi TÜTÜNCÜ
Karabük Yenice Yortan BELDE Ali ŞIK
Kastamonu İhsangazi İhsangazi İLÇE Hayati SAĞLIK
Kırıkkale Delice Delice İLÇE Soner MAZILIGÜNEY
Kırıkkale Keskin Keskin İLÇE Mustafa Alp SÜLSİPİROĞLU
Kırıkkale Merkez Hacılar BELDE Mehmet KOYUNCU
Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz BELDE Birol ÖZBAY
Kırklareli Vize Çakıllı BELDE Mehmet BAYRAM
Kırşehir Çiçekdağı Köseli BELDE Bekir YILMAZ
Kırşehir Kaman Kurancılı BELDE Erdoğan TEKELİ
Kırşehir Merkez Özbağ BELDE Rasim ARAZAY
Kütahya Altıntaş Altıntaş İLÇE Mehmet AKBUNAR
Kütahya Aslanapa Aslanapa İLÇE Gökhan GÜREL
Kütahya Domaniç Çukurca BELDE İlyas TOSUN
Kütahya Gediz Gediz İLÇE Mehmet OYAN
Kütahya Gediz Gökler BELDE Yüksel ARIK
Kütahya Gediz Yenikent BELDE Mehmet KARACA
Kütahya Merkez Seyitömer BELDE Halil ÖZTÜRK
Kütahya Simav Çitgöl BELDE Yüksel ÜNAL
Nevşehir Avanos Avanos İLÇE Mustafa Kenan SARITAŞ
Nevşehir Merkez Göreme BELDE Ömer EREN
Nevşehir Merkez Kaymaklı BELDE Harun ÇEKİÇ
Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük BELDE Burhanettin KARAKETİR
Nevşehir Kozaklı Kozaklı İLÇE Celalettin GÜVEN
Nevşehir Merkez Uçhisar BELDE Ali KARASLAN
Niğde Bor Bahçeli BELDE Bülent GÖZÜPEK
Niğde Çiftlik Çiftlik İLÇE Fazlı KOÇ
Niğde Çiftlik Azatlı BELDE Rasim AYDIN
Niğde Çiftlik Bozköy BELDE Kemal BEŞER
Niğde Çiftlik Divarlı BELDE Mustafa BALCAN
Niğde Merkez Aktaş BELDE Erdoğan ŞEVENK
Niğde Merkez Alay BELDE Hacı Mehmet VAROL
Niğde Merkez Bağlama BELDE Murat KARAKUZU
Niğde Merkez Hacıabdullah BELDE Recep DOĞMUŞ
Niğde Merkez Karaatlı BELDE Faik OKUMUŞ
Niğde Merkez Kiledere BELDE İsmet EVLENDİ
Niğde Merkez Konaklı BELDE Maksut ÖZÇELİK
Niğde Merkez Orhanlı BELDE Şükrü ÖZDEMİR
Niğde Ulukışla Ulukışla İLÇE Ali ÜNKESEN
Rize Derepazarı Derepazarı İLÇE Selim METİN
Rize Hemşin Hemşin İLÇE Muhammet SAĞLAM
Rize İkizdere İkizdere İLÇE Hakan KARAGÖZ
Rize İyidere İyidere İLÇE Osman METE
Sivas Doğanşar Doğanşar İLÇE Halil BALIK
Sivas Gemerek Gemerek İLÇE Yurt KOÇ
Sivas Gemerek Sızır BELDE Ali TAMER
Sivas Gölova Gölova İLÇE Halil ÖNGE
Sivas Gürün Gürün İLÇE Nami ÇİFTÇİ
Sivas Hafik Hafik İLÇE Selahattin ÇUHADAROĞLU
Sivas Kangal Kangal İLÇE Eren Derviş AKPINAR
Sivas Koyulhisar Koyulhisar İLÇE Osman EPSİLELİ
Tokat Erbaa Gökal BELDE Osman AKBULUT
Tokat Erbaa Karayaka BELDE Sebahattin ŞENEL
Tokat Niksar Serenli BELDE Nurettin KELEŞ
Tokat Pazar İLÇE Oğuz KELEŞ
Tokat Reşadiye Bereketli BELDE Necaattin ŞAHİN
Tokat Reşadiye Bozçalı BELDE Bolhan DURMUŞ
Tokat Reşadiye Cimitekke BELDE Erol AYDIN
Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt İLÇE Muhsin YILMAZ
Tokat Zile Zile İLÇE Ali ÖZGAN
Yalova Armutlu Armutlu İLÇE Mustafa TOKAT
Yalova Çınarcık Teşvikiye BELDE Mustafa NURTEN
Yalova Merkez Kadıköy BELDE Muhsin GÜRKAL
Yozgat Aydıncık Aydıncık İLÇE Selahattin ÖZDEMİİR
Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan İLÇE İbrahim TAMER
Yozgat Çandır İLÇE Mehmet Emin MURAT
Yozgat Çayıralan Çayıralan İLÇE Kıyasi BAŞGÜL
Yozgat Kadışehri Kadışehri İLÇE Mustafa DOĞRU
Yozgat Saraykent Ozan BELDE Mustafa CANSEVER
Yozgat Sarıkaya Sarıkaya İLÇE Ömer AÇIKEL
Yozgat Aydıncık Baydiğin BELDE Ünal KARACA
Yozgat Boğazlıyan Sırçalı BELDE Erhan TANIŞ
Yozgat Sorgun Gülşehri BELDE Aziz KAYA
CHP 2019 YEREL SEÇİM BELEDİYE BAŞKAN ADAY İSİM LİSTESİ
AÇIKLANAN CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Ankara Mamak Adnan Demirci
Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş
Ankara Polatlı Sami Çay
İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu
İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık CHP Belediyesi
Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu.Parti Meclisi bazı belediye başkanı adaylarının isimlerini belirledi. Buna göre, CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. CHP Parti Meclisi, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman'ı, Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'i, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu'yu yeniden aday göstermeye karar verdi.
Ankara'da da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.
İL İLÇE ADAY İSMİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
1. Ardahan: Faruk Demir 2. Aydın Büyükşehir: Özlem Çerçioğlu (Mevcut başkan) 3. Bilecik: Semih Şahin 4. Çanakkale: Ülgür Gökhan (Mevcut başkan) 5. Çankırı: Mustafa İbişoğlu 6. Çorum: Özgür Kılıç 7. Edirne: Recep Gürkan 8. Eskişehir Büyükşehir: Yılmaz Büyükerşen (Mevcut başkan) 9. Hatay Büyükşehir: Lütfü Savaş (Mevcut başkan)10. Karaman: Emin Ege 11.Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu 12.Malatya: Soner Gökçe 13.Mardin Büyükşehir: Süleyman Sarı 14. Muğla Büyükşehir: Osman Gürün (Mevcut başkan) 15. Sinop: Barış Ayhan 16. Tekirdağ Büyükşehir: Kadir Albayrak (Mevcut başkan).
AFYON:Çobanlar: Beytullah Tota. Bayat: Hüseyin Özaktan. Yeşilçiftlik: Mehmet Ali Sakal. Dereçine: Ömer Yıldız. Emirdağ: Barış Can. Karaadilli: Hasan Damar.
ADIYAMAN:Kömür: Murat Yapık. AĞRI: Hamur: Muzaffer Ademi.
AKSARAY: Eşmekaya: Turgay Eşmekaya. Sarıyahşi: Eren Özdaş.Sultanhanı: Ahmet Karacaer.
AMASYA:Gümüşhacıköy: Zehra Özyol (Mevcut başkan). Hamamözü: Mustafa Erge.
ANKARA:Kalecik: Hamza Alper Gümüş.
ANTALYA: Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz.
ARTVİN:Borçka: Ercan Orhan. Yusufeli: Barış Demirci. Ardanuç: Yıldırım Demir (Mevcut başkan)
AYDIN: Germencik: Fuat Öndeş. Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden.
BALIKESİR: Karesi: Levent Tellioğlu. Sındırgı: Tuncay Öztürk. Gömeç: Mehmet İrem Himam. l Gönen: İbrahim Palaz.
BATMAN: İkiköprü: Yalçın Kaya. Bekirhan: Hasan Sönmezsoy. Balpınar: Kemal Demir. Yücebağ: Uğur Atalay.
BİLECİK: Bozüyük: Mehmet Talat Bakkacıoğlu. Dodurga: Yusuf Yiğit. Osmaneli: Faik Üstün. Pazaryeri: İbrahim Torun. Yenipazar: Gönül Kaya.
BİNGÖL: Adaklı: Şahin Işın. Solhan: Ertan Turgut.
BİTLİS: Ahlat: Mazlum Şahin.Ovakışla: Faik Kartal.
BOLU: Kıbrıscık: Emin Tekemen.
BURDUR: Çeltikçi: Ahmet Bozdağ. Karamanlı: Turgut Yasa. Yeşilova: Mümtaz Şenel.
ÇANAKKALE: Evreşe: Şefik Ay. Umurbey: Erdal Doğan. Küçükkuyu: Cengiz Balkan (Mevcut başkan). Kepez: Birol Arslan.
ÇANKIRI: Şabanözü: Zeki Göktaş.
ÇORUM:Alaca: Sedat Genç. Ortaköy: Muzaffer Tüzün.
DENİZLİ: Bekilli: Türkan Keyik. Bozkurt: Birsen Çelik (Mevcut başkan). Sarayköy: Cengiz Demirci. Buldan: Hikmet Şenözen.
EDİRNE:Havsa: Oğuz Tekin (Mevcut başkan) Esetçe: İbrahim Örs (Mevcut başkan) Beyendik: Muhammet Örnek. Küplü: Gökmen Altay. Meriç: Erol Dübek. Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Mevcut başkan). Subaşı: Ersöz Zünbül. Yenikarpuzlu: Serdar Atalay. Uzunköprü: Özlem Becan.
ELAZIĞ: Karakoçan: Mahmut Okçuoğlu. Ağın: Saniye Genç.
ERZİNCAN: Çağlayan: Çetin Çay (Mevcut başkan). Mollaköy: Kemal Şengül (Mevcut başkan). Altınbaşak: Haydar Polat (Mevcut başkan).
ERZURUM: Palandöken: Edip Cengiz.
GİRESUN: Alucra: Yunus Ekşi. Bulancak: Necmi Sıbıc. Dereli: Aytekin Karakayalı. Görele: Özkan Dural.
GÜMÜŞHANE: Kelkit: Osman Yeğin.
K.MARAŞ: Pazarcık: Haydar İkizer. Nurhak: İlhami Bozan.
HATAY: Reyhanlı: Nihat Dağ. Payas: Ali Oğuz. IĞDIR: Aralık: Zafer Bayat. Karakoyunlu: Cafer Dalga. Tuzluca: Abdullah Çinibulak.
KARABÜK: Yenice: Sabri Cebecik.
KARAMAN: Ermenek: Mustafa Bahçeli. Güneyyurt: Kerem Civil. Kazancı: Uğuz Tekin (Mevcut başkan).KARS: Selim: İlyas Barışkoç. l Sarıkamış:
Turgut Yurdakul.
KASTAMONU: Azdavay: Mehmet Emin Tuncay. Cide: Mehmet Eşref Mutlu. Taşköprü: Ahmet Kesim.
KAYSERİ: Melikgazi: Sema Karaoğlu. Saroğlan: Mehmet Bayraklı.
KIRKLARELİ: Vize: Ercan Özalp. Çakıllı: Gökhan Karabulut. Kıyıköy: Ender Sevinç. Kaynarca: Serdar Türker (Mevcut başkan). Demirköy: Mesut Özkul. İğneada: Tahir Işık. Evrensekiz: Mustafa Nalbant (Mevcut başkan).
Büyükmandıra: Sertaç Balyemez (Mevcut başkan). Karahalil: Aykut Yakut. İnece: Şahabettin Vardar (Mevcut başkan). Kavaklı Bayram Pehlivan. Ahmetbey: Mustafa Altıntaş (Mevcut başkan). Kofçaz: Mehmet Balcı (Mevcut başkan). Babaeski: Abdullah Hacı (Mevcut başkan).
KIRŞEHİR: Boztepe: Hüseyin Takan. Akpınar: Şükrü Turgut. Kaman: Aydın Yaman.
KOCAELİ: Kartepe: Cumhur Karakadılar. Çayırova: Selahattin Kaya. Gebze: Recep Dursun.
KONYA: Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil.
MALATYA:Akçadağ: Mustafa Korkmaz. Arguvan: Mehmet Kızıldaş (Mevcut başkan). Doğanşehir: Mehmet Bayram. Doğanyol: Gündüz Cengiz. Hekimhan: Turan Karadağ. Kuluncak: Mustafa Yıldız. Yazıhan: Niyazi Akıncı.
MANİSA: Ahmetli: Mehmet Eryürek. Akhisar: Besim Dutlulu. lTurgutlu: Çetin Akın.
MARDİN: Artuklu: Veysi Kara. Dargeçit: Muhammed Günel. Derik: Orhan Çaplık. Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın. Mazıdağı: Adem Denli.Midyat: İdris Taş. Nusaybin: Şeyhmus Doğan. Ömerli: Şakir Altındağ. Savur: Şükrü Adal. Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala.
MUĞLA: Dalaman: Muhammet Şaşmaz (Mevcut başkan). Datça: Gürsel Uçar (Mevcut başkan). Kavaklıdere: Kenan Ay. Menteşe: Bahattin Gümüş(Mevcut başkan). Milas: Muhammet Tokat (Mevcut başkan). Ula: Ümit Karaaslan (Mevcut başkan).
MUŞ: Uzgörür: Miras Arslan. Korkut: Atıf Demirtaş
NEVŞEHİR: Avanos: Celal Alper İbaş. Kozaklı: Bülent Öcal. Çalış:Mustafa Ateş.
NİĞDE:Kemerhisar: Ramazan Oya. Divarlı: Ercan Çavdar.
ORDU: Çamaş: Ahmet Kesik. Perşembe: Ata Alkan. Mesudiye: Yavuz Ekşi.
OSMANİYE: Cevdetiye: Erol Körce.
RİZE:Pazar: Kazım Balta.
SAKARYA: Karasu: Kerem Erksoy. Ferizli: Rüştü Yüksek.
SAMSUN:Vezirköprü: Onur Bayburtlu. SİİRT: Kurtalan: Necat Ayaz. Gökçebağ: Abdülkerim Karataş. Şirvan: Mehmet Utağ.
ŞANLIURFA: Eyyübiye: Sinan Kılıç. Bozova: Şıhmüslim Bayar.
SİNOP:Ayancık: Hayrettin Kaya. ŞIRNAK: Uludere: Salih Tanık.
SİVAS: Akıncılar: Necati Us. Altınyayla: Nurettin Çiftçi. Divriği: Hakan Gök (Mevcut başkan). Ulaş: Murat Sulakçı. Yıldızeli: Bülent Yücel.
TEKİRDAĞ: Çerkeköy: Vahap Akay: (Mevcut Başkan). Kapaklı: İrfan Mandalı (Mevcut başkan). Malkara: Ulaş Yurdakul (Mevcut başkan). Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Mevcut başkan).
TOKAT: Ataköy: Servet Durmuş (Mevcut başkan). Reşadiye: Yusuf Duran.
TRABZON: Vakfıkebir: Emin Uludüz. Beşikdüzü: Ramis Uzun. Of: Hilmi Saral. Maçka: Musa Turan. l Hayrat: Ahmet Hasan Çebioğlu. Düzköy: Fehmi Köroğlu.
TUNCELİ: Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek (Mevcut başkan). Ovacık: Mustafa Sarıgül. Pülümür: Müslüm Tosun (Mevcut başkan)
UŞAK: Banaz: Ahmet Olgay Altındağ. Sivaslı: Hürriyet Şafak. Tatar: Yusuf Ceylan
VAN:Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl. Özalp: Oktay Sağlam. Saray: Şaban Günbaş
YALOVA:Tavşanlı: Salim Ay. Termal: Gülsen Büker. Taşköprü: Nedret Gülen (Mevcut başkan). Teşvikiye: CemilOlcay. Altınova: Yasemin Fazlaca
YOZGAT: Boğazlıyan: Ali Ayık. Çandır: Tayyar Erdoğan
ZONGULDAK: Çaycuma: Bülent Kantarcı (Mevcut başkan). Nebioğlu:Ahmet Kırnapçı.
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