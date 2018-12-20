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Belediye başkan adayları 2019 Ak Parti MHP CHP son dakika belediye başkan adayları isim listesi

Belediye başkan adayları 2019 yerel seçim öncesi belli oldu mu? Ak Parti MHP CHP son dakika belediye başkan adayları isim listesi açıklandı mı? 2019 Yerel seçim ne zaman? AK Part MHP CHP il-ilçe belediye başkan adayları isim listesinde kimler var? İstanbul Ankara ve İzmir'den aday olan belediye başkan adayları kimler? Yurt geneli kim hangi şehirde belediye başkan adayı olacak? Ak Parti İstanbul belediye başkan adayı kim olacak? soruların yanıtlarını merak edenler için Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayı isim listesini bu haberimizde derledik. Partilerin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları kapsamında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ak Parti MHP ve CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek 2019 Yerel Seçimleri'ndeki belediye başkanı adaylarının tam listesi son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Belediye başkan adayları 2019 yerel seçim öncesi belli oldu mu? Ak Parti MHP CHP son dakika belediye başkan adayları isim listesi açıklandı mı? 2019 Yerel seçim ne zaman? AK Part MHP CHP il-ilçe belediye başkan adayları isim listesinde kimler var? İstanbul Ankara ve İzmir'den aday olan belediye başkan adayları kimler? Yurt geneli kim hangi şehirde belediye başkan adayı olacak? Ak Parti İstanbul belediye başkan adayı kim olacak? soruların yanıtlarını merak edenler için Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayı isim listesini bu haberimizde derledik. Partilerin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları kapsamında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ak Parti MHP ve CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek 2019 Yerel Seçimleri'ndeki belediye başkanı adaylarının tam listesi son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

YSK YEREL SEÇİMLER İÇİN TAKVİMİ AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerde uygulanacak seçim takvimini açıkladı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karar göre; seçim takvimi 1 Ocak 2019'da başlayacak. Siyasi partiler aday adaylarını 31 Ocak akşamına kadar seçim kurullarına bildirecek. Seçimlere katılacak bağımsız adaylar da dahil kesin aday listeleri 3 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandaları başlayacak, propaganda süresi 30 Mart cumartesi saat 18'de sona erecek, 31 Mart'ta tüm Türkiye'de oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

AK PARTİ İL-İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimlerde partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı:

İSTANBUL ADAYI 22 ARALIK'TA DUYURULACAK

Başkan Recep Tayip Erdoğan şu ana kadar AK Parti'nin 74 il adayını açıkladı. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 22 Aralık tarihi bekleniyor.

Zira İstanbul adayı olarak açıklanacak Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis kürsüsünden veda etmeyi planlıyor vekillere.

İSTANBUL İLE FİNAL

İttifak illeriyle birlikte İstanbul adayının da son isim olarak açıklanması öngörülüyor. İstanbul’un da açıklanmasıyla AK Parti, tüm illerin adaylarını açıklayarak seçim startını meydanlara taşımış olacak. 

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.  24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle:

Adıyaman AK Parti belediye başkan adayı Süleyman Kılınç

AmasyaAK Parti belediye başkan adayı Cafer Özdemir

Antalya AK Parti belediye başkan adayı Menderes Türel

Ardahan AK Parti belediye başkan adayıYunus Baydar

Artvin AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe

Bartın AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman AK Parti belediye başkan adayı Murat Güneştekin

Bayburt AK Parti belediye başkan adayı Fatih Yumak

BitlisAK Parti belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay

Bolu AK Parti belediye başkan adayı Fatih Metin

Burdur AK Parti belediye başkan adayı Deniz Kurt

Bursa AK Parti belediye başkan adayı Alinur Aktaş

Denizli AK Parti belediye başkan adayı Osman Zolan

Diyarbakır AK Parti belediye başkan adayı Cumali Atila

Düzce AK Parti belediye başkan adayı Faruk Özlü

Elazığ AK Parti belediye başkan adayı Şahin Şerefoğulları

Erzurum AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Sekmen

Gaziantep AK Parti belediye başkan adayı Fatma Şahin

Giresun AK Parti belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane AK Parti belediye başkan adayı Ercan Çimen

Hakkari AK Parti belediye başkan adayı Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş AK Parti belediye başkan adayı Hayrettin Güngör

Karabük AK Parti belediye başkan adayı Burhanettin Uysal

Kastamonu AK Parti belediye başkan adayı Tahsin Babaş

Kayseri AK Parti belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Saygılı

Kırklareli AK Parti belediye başkan adayı Burak Süzülmüş

Kilis AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli AK Parti belediye başkan adayı Tahir Büyükakın

Malatya AK Parti belediye başkan adayı Selahattin Gürkan

Nevşehir AK Parti belediye başkan adayı Rasim Arı

Niğde AK Parti belediye başkan adayı Emrah Özdemir

Ordu AK Parti belediye başkan adayı Hilmi Güler

Rize AK Parti belediye başkan adayı Rahmi Metin

Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir

Sinop AK Parti belediye başkan adayı Ali Çöpçü

Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Yarka

Tekirdağ AK Parti belediye başkan adayı Mestan Özcan

Yalova AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak

Afyonkarahisar AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Zeybek

Ankara AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki

Balıkesir AK Parti belediye başkan adayı Yücel Yılmaz

Bingöl AK Parti belediye başkan adayı Erdal Arıkan

Çanakkale AK Parti belediye başkan adayı Ayhan Gider

Çankırı AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Boz

Çorum AK Parti belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşkın

Eskişehir AK Parti belediye başkan adayı Burhan Sakallı

Hatay AK Parti belediye başkan adayı İbrahim Güler

İzmir AK Parti belediye başkan adayı Nihat Zeybekci

Karaman AK Parti belediye başkan adayı Mahmut Sami Şahin

Konya AK Parti belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay

Mardin AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman

Muş AK Parti belediye başkan adayı Feyat Asya

Sakarya AK Parti belediye başkan adayı Ekrem Yüce

Sivas AK Parti belediye başkan adayı Hilmi Bilgin

Tokat AK Parti belediye başkan adayı Eyüp Eroğlu

Trabzon AK Parti belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu

Uşak AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Çakın

Yozgat AK Parti belediye başkan adayı Celal köse

Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan

Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer

Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can

Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy

Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz

Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım

Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen

Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu

Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci

Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu

Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş

Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan

Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva

Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan


2014 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları şu isimlerden oluşmuştu:
Bartın İlçe Belediye Başkan Adayları

AMASRA: ALİ YILDIRIM

KURUCAŞİLE: MEHMET ZİHNİ SAYIN

ULUS: HASAN HÜSEYİN UZUN
Bayburt İlçe Belediye Başkan Adayları

AYDINTEPE: ŞÜKRÜ YAYAN

DEMİRÖZÜ: SELAMİ ERSEN
Bingöl İlçe Belediye Başkan Adayları

ADAKLI: ZEKİ IŞIK

GENÇ: MEHMET HADİ TOPRAKTAN

KARLIOVA: VEYSİ BİNGÖL

KIĞI: COŞKUN GÜVEN

SOLHAN: ABDULHAKİM YILDIZ

YAYLADERE: SABAHATTİN KÖYMEN

YEDİSU: SALİH UÇAN
Bitlis İlçe Belediye Başkan Adayları

ADİLCEVAZ: NECATİ GÜRSOY

AHLAT: ABDULALİM MÜMTAZ ÇOBAN

GÜROYMAK: HÜSEYİN MUTLU

HİZAN: BEDİRHAN EKİNCİ

MUTKİ: VAHDETTİN BARLAK

TATVAN: FETTAH AKSOY
Çanakkale İlçe Belediye Başkan Adaylar

AYVACIK: MEHMET ÜNAL ŞAHİN

BAYRAMİÇ: SAADETTİN ARSLAN

BİGA: MEHMET ÖZKAN

BOZCAADA: ALİ BALCI

ÇAN: ABDURRAHMAN KUZU

ECEABAT: KEMAL DOKUZ

EZİNE: HALUK BABAOĞLU

GELİBOLU: AYGEN AKDAĞ

GÖKÇEADA: YÜCEL ATALAY

LAPSEKİ: EYÜP YILMAZ

YENİCE: VEYSEL ACAR
Düzce İlçe Belediye Başkan Adayları

AKÇAKOCA: CÜNEYT YEMENİCİ

CUMAYERİ: RECEP TUNA

ÇİLİMLİ: MUHSİN YAVUZ

GÖLYAKA: BEKİR AKBULUT

GÜMÜŞOVA: AHMET AZAP

KAYNAŞLI: EROL BAYRAKTAR

YIĞILCA: MUZAFFER YİĞİT
Edirne İlçe Belediye Başkan Adayları

ENEZ: ABDULLAH BOSTANC

HAVSA: NACİ ARDA

İPSALA: MEHMET KERMAN

KEŞAN: MUSTAFA MERCAN

LALAPAŞA: ALİ OSMAN UZMAN

MERİÇ: NİHAT YÖRÜK

SÜLOĞLU: EROL ATİK

UZUNKÖPRÜ: ERCAN ÇOBANOĞLU
Erzincan İlçe Belediye Başkan Adayları

ÇAYIRLI: ATINÇ BAHADIR

İLİÇ: AHMET RAMAZAN BURAN

KEMAH: MAHMUT CANTEKİN

KEMALİYE: MUSTAFA HAZNEDA

OTLUKBELİ: VAHDET ERCAN

REFAHİYE: VEZİR DUMANLI

TERCAN: KARABEY ATICI

ÜZÜMLÜ: AHMET SAZLI
Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları

ALPU: RAFET DEMİRTAŞ

BEYLİKOVA: ÖZKAN ALP

ÇİFTELER: METİN ÖZEN

GÜNYÜZÜ: MEHMET REMZİ ARAYIT

HAN: MUSTAFA PEKAK

İNÖNÜ: KADİR BOZKURT

MAHMUDİYE: AYŞE GÜNEY

MİHALGAZİ: ZEYNEP AKGÜN

MİHALIÇÇIK: İSMAİL UYSA

ODUNPAZARI: NEVZAT ÖNDER

SARICAKAYA: FARUK GÜLE

SEYİTGAZİ: HASAN KALI

SİVRİHİSAR: HAMİD YÜZÜGÜLL

TEPEBAŞI: ORHAN SOYDAŞ
Hakkari İlçe Belediye Başkan Adayları

ÇUKURCA: MUSTAFA TURA

ŞEMDİNLİ: FİKRİ ALGÜ

YÜKSEKOVA: MEHMET ALİ VATANSEVER
Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları

ALTINÖZÜ: RİFAT SARI

ANTAKYA: İSMAİL KİMYECİ

ARSUZ: MEHMET SÜRER

BELEN: ADNAN VURUCU

DEFNE: ONUR KARATAŞ

DÖRTYOL: BİLGEHAN AKSOY

ERZİN: KASIM ŞİMŞEK

HASSA: ABDURRAHMAN DEMİREL

İSKENDERUN: SEYFİ DİNGİ

KIRIKHAN: AYHAN YAVUZ

KUMLU: İBRAHİM PAÇ

PAYAS: BEKİR ALTA

REYHANLI: HÜSEYİN ŞAMVERD

SAMANDAĞ: MEHMET GÜMÜŞ

YAYLADAĞI: MEHMET KALKAN
Iğdır İlçe Belediye Başkan Adayları

ARALIK: YILDIRIM TURAN

KARAKOYUNLU: ZİYATALİ DELİKTAŞ

TUZLUCA: AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları

ADALAR: COŞKUN ÖZDEN

ARNAVUTKÖY: AHMET HAŞİMİ BALTACI

ATAŞEHİR: NİMETULLAH TOPU

AVCILAR: BAYRAM ŞENOCAK

BAĞCILAR: LOKMAN ÇAĞIRICI

BAHÇELİEVLER: OSMAN DEVELİOĞLU

BAKIRKÖY: MEHMET EMİN ERTEKİN

BAŞAKŞEHİR: MEVLÜT UYSAL

BAYRAMPAŞA: ATİLA AYDINER

BEŞİKTAŞ: ZEYNEL ABİDİN OKU

BEYKOZ: YÜCEL ÇELİKBİLEK

BEYLİKDÜZÜ: YUSUF UZUN

BEYOĞLU: AHMET MİSBAH DEMİRCAN

BÜYÜKÇEKMECE: CELAL BABAYİĞİT

ÇATALCA: SAVAŞ BARUTÇ

ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ

ESENLER: M.TEVFİK GÖKSU

ESENYURT: NECMİ KADIOĞLU

EYÜP: REMZİ AYDIN

FATİH: MUSTAFA DEMİR

GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA

GÜNGÖREN: ŞAKİR YÜCEL KARAMAN

KADIKÖY: HURŞİT YILDIRIM

KAĞITHANE: FAZLI KILIÇ

KARTAL: TEMURHAN YILDIZ

KÜÇÜKÇEKMECE: TEMEL KARADENİZ

MALTEPE: EDİBE SÖZEN YAVUZ

PENDİK: SALİH KENAN ŞAHİN

SANCAKTEPE: İSMAİL ERDEM

SARIYER: MAHMUT SEDAT ÖZSOY

SİLİVRİ: TAHİR SERT

SULTANBEYLİ: HÜSEYİN KESKİN

SULTANGAZİ: CAHİT ALTUNAY

ŞİLE: CAN TABAKOĞLU

ŞİŞLİ: MUKADDER BAŞEĞMEZ

TUZLA: ŞADİ YAZICI

ÜMRANİYE: HASAN CAN

ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN

ZEYTİNBURNU: MURAT AYDIN
İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları

ALİAĞA: İBRAHİM ETHEM YORULMAZ

BALÇOVA: HASAN ÖZCAN

BAYINDIR: MEHMET KERTİŞ

BAYRAKLI: İSMAİL SARI

BERGAMA: HASAN ŞAHİN

BEYDAĞ: FEVZİ KAYA

BORNOVA: İLHAN KAYA

BUCA: CEMİL ŞEBO

ÇEŞME: MUSTAFA CENGE

ÇİĞLİ: ADNAN YILMA

DİKİLİ: AHMET DAĞDELEN

FOÇA: SALİH EMRULLAH KELEŞ

GAZİEMİR: KEREM FAHRİ BAYKALMIŞ

GÜZELBAHÇE: CENGİZ SANDIKLI

KARABAĞLAR: NECİP KALKAN

KARABURUN: HÜSEYİN ONUR ALTIN

KARŞIYAKA: TANFER KEMERL

KEMALPAŞA: ARİF UĞURLU

KINIK: SADIK DOĞRUER

KİRAZ: EROL ÇOMAK

KONAK: İLKNUR DENİZLİ

MENDERES: BÜLENT SOYLU

MENEMEN: MEHMET BİLAL KAPLANGI

NARLIDERE: ERKAN DERELİ

ÖDEMİŞ: MAHMUT BADEM

SEFERİHİSAR: HAMİT NİŞANCI

SELÇUK: DAHİ ZEYNEL BAKICI

TİRE: MEHMET ÇELTİKCOĞLU

TORBALI: ADNAN YAŞAR GÖRMEZ

URLA: ERŞAN EROĞLU
Karabük İlçe Belediye Başkan Adayları

EFLANİ: İBRAHİM ERTUĞRUL

ESKİPAZAR: DURSUN BAŞ

OVACIK: HÜSEYİN DENLİ

SAFRANBOLU: NECDET AKSOY

YENİCE: ZEKİ ÇAYLI
Kilis İlçe Belediye Başkan Adayları

ELBEYLİ: SÜLEYMAN ŞİMŞEK

MUSABEYLİ: AYHAN YILMAZ

POLATELİ: HAKKI ÇELİK
Mardin İlçe Belediye Başkan Adayları

ARTUKLU: SERDAL YAY

DARGEÇİT: MEHMET DURSUN

DERİK: HASİP NECİMOĞLU

KIZILTEPE: CEBRAİL DİNLER

MAZIDAĞI: ABDURRAHMAN ÖNEN

MİDYAT: ŞEHMUS NASIROĞLU

NUSAYBİN: MEHMET ALİ TEKİN

ÖMERLİ: YILMAZ ALTINDAĞ

SAVUR: NEZİR YILDIZ

YEŞİLLİ: HAYRETTİN DEMİR
Mersin İlçe Belediye Başkan Adayları

AKDENİZ: MEHMET SİNAN CEBE

ANAMUR: ATİLLA OLÇUM

AYDINCIK: FERAT AKTAN

BOZYAZI: ALİ DENİZ

ÇAMLIYAYLA: İSLAM SARI

ERDEMLİ: ALPASLAN GÜRGEN

GÜLNAR: MEHMET BAHAR

MEZİTLİ: NURİ HOCAOĞLU

MUT: MURAT ORHAN

SİLİFKE: BİLAL ÖZKAN

TARSUS: HAKKI MENİZ

TOROSLAR: MEHMET BOLAT

YENİŞEHİR: GÖNÜL DİLMENLİ
Muğla İlçe Belediye Başkan Adayları

BODRUM: ALİ SERVER YAZGAN

DALAMAN: BEYHAN KORKUT

DATÇA: GÜNAY CENNET

FETHİYE: MUHSİN ERYILMAZ

KAVAKLIDERE: MEHMET DEMİR

KÖYCEĞİZ: KEMAL CEYLAN

MARMARİS: ALİ DOĞAN TUGAY

MENTEŞE: MESTAN YAYMAN

MİLAS: RÜŞTÜ YİĞİTKAYA

ORTACA: ÇETİN USLU

SEYDİKEMER: YAKUP OTGÖZ

ULA: NADİ ŞENKAL

YATAĞAN: MUSTAFA TOKSÖZ
Muş İlçe Belediye Başkan Adayları

BULANIK: RESUL BULUT

HASKÖY: MÜRSEL ÖZEN

KORKUT: HAŞİM ARIK

MALAZGİRT: VEFA YILDIZ

VARTO: MEHMET LÜTFÜ TURGUT
Niğde İlçe Belediye Başkan Adayları

ALTUNHİSAR: ERDAL SARI

BOR: SITKI ERAT

ÇAMARDI: YAVUZ SOYLU

ÇİFTLİK: BAYRAM TAŞ

ULUKIŞLA: ALİ UĞURLU
Ordu İlçe Belediye Başkan Adayları

AKKUŞ: İSA DEMİRCİ

ALTINORDU: ENGİN TEKİNTAŞ

AYBASTI: İZZET GÜNDOĞAR

ÇAMAŞ: ALAHİTDİN GİDER

ÇATALPINAR: AHMET TÜRE

ÇAYBAŞI: İSMET YANIK

FATSA: HÜSEYİN ANLAYAN

GÖLKÖY: ALİ KEMAL MERT

GÜLYALI: TALİP ŞEN

GÜRGENTEPE: YENER YALÇINKAYA

İKİZCE: BAHRİ SÖĞÜT

KABADÜZ: YENER KAYA

KABATAŞ: YAKUP YILMAZ

KORGAN: TUNCAY KİRAZ

KUMRU: GÜNAN MURAT HATİPOĞLU

MESUDİYE: İSA GÜL

PERŞEMBE: KEMAL BAHTİYAR

ULUBEY: İSA TÜRKCAN

ÜNYE: AHMET ÇAMYAR
Rize İlçe Belediye Başkan Adayları

ARDEŞEN: HAKAN GÜLTEKİN

ÇAMLIHEMŞİN: OSMAN HAŞİMOĞLU

ÇAYELİ: ATİLLA ESMEN

DEREPAZARI: YAKUP SAMANGÜL

FINDIKLI: ADNAN ÖZBALABAN

GÜNEYSU: HALİL TURAN

HEMŞİN: HALİM KAZIM BEKAR

İKİZDERE: HASAN KÖSOĞLU

İYİDERE: AHMET METE

KALKANDERE: NİHAT ÇOLAK

PAZAR: AHMET BASA
Sakarya İlçe Belediye Başkan Adayları

ADAPAZARI: SÜLEYMAN DİŞLİ

AKYAZI: HASAN AKCAN

ARİFİYE: İSMAİL KARAPULLUKÇU

ERENLER: CAVİT ÖZTÜRK

FERİZLİ: AHMET SOĞUK

GEYVE: MURAT KAYA

HENDEK: ALİ İNCİ

KARAPÜRÇEK: ORHAN YILDIRIM

KARASU: MEHMET İSPİROĞLU

KAYNARCA: ZEYNUR ÖZEL

KOCAALİ: AHMET ACAR

PAMUKOVA: CEVAT KESER

SAPANCA: AYDIN YILMAZER

SERDİVAN: YUSUF ALEMDAR

SÖĞÜTLÜ: HÜSEYİN GENÇ

TARAKLI: TACETTİN ÖZKARAMAN
Samsun İlçe Belediye Başkan Adayları

ALAÇAM: HADİ UYAR

ASARCIK: İBRAHİM YÜCE

ATAKUM: İSHAK TAŞÇI

AYVACIK: MUSTAFA BELUR

BAFRA: ZİHNİ ŞAHİN

CANİK: OSMAN GENÇ

ÇARŞAMBA: HÜSEYİN DÜNDAR

HAVZA: MURAT İKİZ

İLKADIM: ERDOĞAN TOK

KAVAK: İBRAHİM SARICAOĞLU

LADİK: SELİM ÖZBALCI

ONDOKUZMAYIS: OSMAN TOPALOĞLU

SALIPAZARI: HALİL AKGÜL

TEKKEKÖY: HASAN TOGAR

TERME: ŞENOL KUL

VEZİRKÖPRÜ: İBRAHİM SADIK EDİS

YAKAKENT: HÜSEYİN KIYMA
Sivas İlçe Belediye Başkan Adayları

AKINCILAR: HASAN ŞEN

ALTINYAYLA: NECMETTİN MERMER

DİVRİĞİ: HALİT YAZICI

DOĞANŞAR: NECDET OKTAY KARAMAN

GEMEREK: HAKAN BOZBIYIK

GÖLOVA: İBRAHİM YENİDÜNYA

GÜRÜN: MEHMET AKTAŞ

HAFİK: MİTAT İLHAN

İMRANLI: DURHAN DEMİR

KANGAL: MEHMET ÖZTÜRK

KOYULHİSAR: EYÜP AYIN

SUŞEHRİ: FAZLI YÜKSEL

ŞARKIŞLA: AHMET TURGAY OĞUZ

ULAŞ: İSRAFİL GÖÇGÜN

YILDIZELİ: MUSTAFA ARDA

ZARA: SEYİT AHMET PALA
Tekirdağ İlçe Belediye Başkan Adayları

ÇERKEZKÖY: ALİ ERTEM

ÇORLU: ÖZLEM YEMİŞÇİ

ERGENE: HÜSEYİN BULUT

HAYRABOLU: ŞENER ÇELİKAYAR

KAPAKLI: ÖMER KARADENİZ

MALKARA: SALİH KESKİN

MARMARAEREĞLİSİ: HİKMET ATA

MURATLI: AHMET TÜRKOĞLU

SARAY: İBRAHİM DURAKLI

SÜLEYMANPAŞA: AHMET AYGÜN

ŞARKÖY: HATİP ŞİRAZİ BATI
Trabzon İlçe Belediye Başkan Adayları

 AKÇAABAT: ŞEFİK TÜRKMEN

ARAKLI: RECEP ÇEBİ

ARSİN: ERDEM ŞEN

BEŞİKDÜZÜ: ORHAN BIÇAKCIOĞLU

ÇARŞIBAŞI: COŞKUN YILMAZ

ÇAYKARA: HANEFİ TOK

DERNEKPAZARI: MEHMET AŞIK

DÜZKÖY: SALİH BAKAL

HAYRAT: MEHMET NUHOĞLU

KÖPRÜBAŞI: AHMET TEKKE

MAÇKA: KORAY KOÇHAN

OF: SALİM SALİH SARIALİOĞLU

ORTAHİSAR: AHMET METİN GENÇ

SÜRMENE: RAHMİ ÜSTÜN

ŞALPAZARI: FEHMİ CENGİZ

TONYA: OSMAN BEŞEL

VAKFIKEBİR: MUHAMMET BALTA

YOMRA: İBRAHİM SAĞIROĞLU
Tunceli İlçe Belediye Başkan Adayları

ÇEMİŞGEZEK: NECATİ TAYYAR

HOZAT: TESLİM DALKIRAN

MAZGİRT: SÜLEYMAN CANPOLAT

NAZIMİYE: BERTAL ATEŞ

OVACIK: HASAN HÜSEYİN DİZİ

PERTEK: RECAİ VURAL

PÜLÜMÜR: ALİŞAN ASLAN
Yozgat İlçe Belediye Başkan Adayları

AKDAĞMADENİ: SUPHİ DAŞTAN

AYDINCIK: AHMET KOÇAK

BOĞAZLIYAN: HAMDİ ERDAL

ÇANDIR: MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN

ÇAYIRALAN: YASİN ŞAHİNER

ÇEKEREK: BEDRETTİN BOZKURT

KADIŞEHRİ: DAVUT KARADAVUT

SARAYKENT: AHMET ÖÇAL

SARIKAYA: ALİ OSMAN ERBİR

SORGUN: AHMET ŞİMŞEK

ŞEFAATLİ: ZEKİ BOZKURT

YENİFAKILI: YALÇIN KARADAVUT

YERKÖY: MEHMET AĞAOĞLU

 

MHP 2019 YEREL SEÇİM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSİM LİSTESİ

MHP, 31 Mart yerel seçimleri için  12'si il olmak üzere 152 belediye başkanı adayını daha açıkladı.

İşte 152 adayın isim listesi:

Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar İL Fatih ÇETİNKAYA
Aksaray Merkez Aksaray İL Sefer ALKAN
Amasya Merkez Amasya İL Mehmet SARI
Bayburt Merkez Bayburt İL Hükmü PEKMEZCİ
Bilecik Merkez Bilecik İL Akın ATAKAN
Bingöl Merkez Bingöl İL Mehmet Ziya BUYANKARA
Bitlis Merkez Bitlis İL Mehmet YILMAZ
Edirne Merkez Edirne İL Recep KOZAN
Gümüşhane Merkez Gümüşhane İL Sabri VARAN
Iğdır Merkez Iğdır İL İsa Yaşar TEZEL
Yalova Merkez Yalova İL Murat ASLANHAN
Yozgat Merkez Yozgat İL Mehmet ERDEMİR
Adıyaman Besni Çakırhüyük BELDE Miktat ÇETİN
Afyonkarahisar Çay Çay İLÇE Hüseyin ÇAĞRI
Afyonkarahisar Çay Pazarağaç BELDE Adem BULUT
Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan BELDE Ömer ŞAHİN
Afyonkarahisar Kızılören Kızılören İLÇE Alİ EROL
Afyonkarahisar Merkez Çıkrık BELDE Lokman ÇETİNAKTI
Afyonkarahisar Merkez Fethibey BELDE Mustafa ÖZDEMİR
Afyonkarahisar Merkez Işıklar BELDE Erol ÖZAĞIL
Aksaray Güzelyurt Ihlara BELDE İsmail YILMAZ
Aksaray Güzelyurt Selime BELDE Turgut YAYATAN
Aksaray Merkez Topakkaya BELDE Harun OFLAZ
Aksaray Merkez Yenikent BELDE Mehmet Emin YUMUŞAK
Ardahan Göle Göle İLÇE İbiş UYMAZ
Ardahan Göle Köprülü BELDE Farız TAŞDEMİR

Bartın Merkez Hasankadı BELDE Şeref İMİROĞLU
Bartın Merkez Kozcağız BELDE Savaş BUYURMAN
Bartın Ulus Kumluca BELDE İsmail CAN
Bayburt Demirözü Gökçedere BELDE Yavuz BAKIR
Bilecik Bozüyük Bozüyük İLÇE Oğuz SERTLER
Bilecik Merkez Vezirhan BELDE Hüseyin OCAK
Bilecik Söğüt Söğüt İLÇE İsmet SEVER
Bingöl Kiğı Kiğı İLÇE Nazif HASSOYLU
Bingöl Yayladere Yayladere İLÇE Mehmet DURANSEL
Bingöl Yedisu Yedisu İLÇE Ömer İSEN
Bitlis Adilcevaz Adilcevaz İLÇE Ceyhan BATAR
Bitlis Tatvan Tatvan İLÇE Abdulkerim AKAY
Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık İLÇE Ersin ERCAN
Bolu Merkez Karacasu BELDE Halit BELEN
Bolu Yeniçağa Yeniçağa İLÇE Zeki Mustafa EGECİ
Burdur Karamanlı Karamanlı İLÇE Filiz ŞENER TÜRKOĞLU
Burdur Yeşilova Yeşilova İLÇE Ömer ATASOY

Çanakkale Çan Terzialan BELDE Arif YUMUŞAK
Çanakkale Gelibolu Gelibolu İLÇE Mehmet ELİGÜL
Çankırı Eldivan Eldivan İLÇE Nusrettin GÖKÇER
Çankırı Kızılırmak Kızılırmak İLÇE Bahattin GÜLER
Çankırı Şabanözü Şabanözü İLÇE Mustafa KARAKAYA

Düzce Çilimli Çilimli İLÇE Ömer DEMİRTAŞ
Düzce Yığılca Yığılca İLÇE Rasim ÇAM

Edirne Havsa Havsa İLÇE Tefik ALTIPARMAK
Edirne Lalapaşa Lalapaşa İLÇE Mehmet Vedat KUŞOĞLU
Edirne Meriç Küplü BELDE Ali TÜKEL
Edirne Süloğlu Süloğlu İLÇE Aydemir ARSLAN
Edirne Uzunköprü Uzunköprü İLÇE Şahin ŞENGÜL
Edirne Uzunköprü Kırcasalih BELDE Kenan HELEMAN
Elazığ Ağın Ağın İLÇE Ali USLU
Elazığ Palu Beyhan BELDE Bayram ÖZTÜRK
Erzincan Merkez Yaylabaşı BELDE Şefik TAŞKIRAN
Erzincan Çayırlı Çayırlı İLÇE Oktay EFE
Erzincan Otlukbeli Otlukbeli İLÇE Yusuf TEKTAŞ
Erzincan Tercan Çadırkaya BELDE Sait DURGUN
Erzincan Tercan Kargın BELDE Yunus TÜRKMEN
Erzincan Tercan Mercan BELDE Bayram BİLİCİ

Giresun Merkez Duroğlu BELDE Halil ÇETİN
Gümüşhane Kelkit Öbektaş BELDE Yemen DEMİR
Gümüşhane Köse Köse İLÇE Turgay KESLER
Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy BELDE Çetin Rıza TANIŞ
Gümüşhane Şiran Şiran İLÇE Mutlu ÖZEL
Gümüşhane Şiran Yeşilbük BELDE Sezai DOĞAN
Gümüşhane Torul Torul İLÇE Evren Evrim ÖZDEMİR

Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI
Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR

Isparta Eğirdir Sarıidris BELDE Ramazan PALA
Isparta Merkez Kuleönü BELDE Sezayi ÇAKIR
Isparta Merkez Savköy BELDE Mustafa AVŞAR
Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç İLÇE Sefa ARIKAN
Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar BELDE Halil TOPRAK
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar BELDE Memiş KAYNAK
Isparta Yalvaç Yalvaç İLÇE Halil Hilmi TÜTÜNCÜ

Karabük Yenice Yortan BELDE Ali ŞIK
Kastamonu İhsangazi İhsangazi İLÇE Hayati SAĞLIK
Kırıkkale Delice Delice İLÇE Soner MAZILIGÜNEY
Kırıkkale Keskin Keskin İLÇE Mustafa Alp SÜLSİPİROĞLU
Kırıkkale Merkez Hacılar BELDE Mehmet KOYUNCU
Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz BELDE Birol ÖZBAY
Kırklareli Vize Çakıllı BELDE Mehmet BAYRAM
Kırşehir Çiçekdağı Köseli BELDE Bekir YILMAZ
Kırşehir Kaman Kurancılı BELDE Erdoğan TEKELİ
Kırşehir Merkez Özbağ BELDE Rasim ARAZAY
Kütahya Altıntaş Altıntaş İLÇE Mehmet AKBUNAR
Kütahya Aslanapa Aslanapa İLÇE Gökhan GÜREL
Kütahya Domaniç Çukurca BELDE İlyas TOSUN
Kütahya Gediz Gediz İLÇE Mehmet OYAN
Kütahya Gediz Gökler BELDE Yüksel ARIK
Kütahya Gediz Yenikent BELDE Mehmet KARACA
Kütahya Merkez Seyitömer BELDE Halil ÖZTÜRK
Kütahya Simav Çitgöl BELDE Yüksel ÜNAL

Nevşehir Avanos Avanos İLÇE Mustafa Kenan SARITAŞ
Nevşehir Merkez Göreme BELDE Ömer EREN
Nevşehir Merkez Kaymaklı BELDE Harun ÇEKİÇ
Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük BELDE Burhanettin KARAKETİR
Nevşehir Kozaklı Kozaklı İLÇE Celalettin GÜVEN
Nevşehir Merkez Uçhisar BELDE Ali KARASLAN

Niğde Bor Bahçeli BELDE Bülent GÖZÜPEK
Niğde Çiftlik Çiftlik İLÇE Fazlı KOÇ
Niğde Çiftlik Azatlı BELDE Rasim AYDIN
Niğde Çiftlik Bozköy BELDE Kemal BEŞER
Niğde Çiftlik Divarlı BELDE Mustafa BALCAN
Niğde Merkez Aktaş BELDE Erdoğan ŞEVENK
Niğde Merkez Alay BELDE Hacı Mehmet VAROL
Niğde Merkez Bağlama BELDE Murat KARAKUZU
Niğde Merkez Hacıabdullah BELDE Recep DOĞMUŞ
Niğde Merkez Karaatlı BELDE Faik OKUMUŞ
Niğde Merkez Kiledere BELDE İsmet EVLENDİ
Niğde Merkez Konaklı BELDE Maksut ÖZÇELİK
Niğde Merkez Orhanlı BELDE Şükrü ÖZDEMİR
Niğde Ulukışla Ulukışla İLÇE Ali ÜNKESEN

Rize Derepazarı Derepazarı İLÇE Selim METİN
Rize Hemşin Hemşin İLÇE Muhammet SAĞLAM
Rize İkizdere İkizdere İLÇE Hakan KARAGÖZ
Rize İyidere İyidere İLÇE Osman METE

Sivas Doğanşar Doğanşar İLÇE Halil BALIK
Sivas Gemerek Gemerek İLÇE Yurt KOÇ
Sivas Gemerek Sızır BELDE Ali TAMER
Sivas Gölova Gölova İLÇE Halil ÖNGE
Sivas Gürün Gürün İLÇE Nami ÇİFTÇİ
Sivas Hafik Hafik İLÇE Selahattin ÇUHADAROĞLU
Sivas Kangal Kangal İLÇE Eren Derviş AKPINAR
Sivas Koyulhisar Koyulhisar İLÇE Osman EPSİLELİ

Tokat Erbaa Gökal BELDE Osman AKBULUT
Tokat Erbaa Karayaka BELDE Sebahattin ŞENEL
Tokat Niksar Serenli BELDE Nurettin KELEŞ
Tokat Pazar İLÇE Oğuz KELEŞ
Tokat Reşadiye Bereketli BELDE Necaattin ŞAHİN
Tokat Reşadiye Bozçalı BELDE Bolhan DURMUŞ
Tokat Reşadiye Cimitekke BELDE Erol AYDIN
Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt İLÇE Muhsin YILMAZ
Tokat Zile Zile İLÇE Ali ÖZGAN

Yalova Armutlu Armutlu İLÇE Mustafa TOKAT
Yalova Çınarcık Teşvikiye BELDE Mustafa NURTEN
Yalova Merkez Kadıköy BELDE Muhsin GÜRKAL
Yozgat Aydıncık Aydıncık İLÇE Selahattin ÖZDEMİİR
Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan İLÇE İbrahim TAMER
Yozgat Çandır İLÇE Mehmet Emin MURAT
Yozgat Çayıralan Çayıralan İLÇE Kıyasi BAŞGÜL
Yozgat Kadışehri Kadışehri İLÇE Mustafa DOĞRU
Yozgat Saraykent Ozan BELDE Mustafa CANSEVER
Yozgat Sarıkaya Sarıkaya İLÇE Ömer AÇIKEL
Yozgat Aydıncık Baydiğin BELDE Ünal KARACA
Yozgat Boğazlıyan Sırçalı BELDE Erhan TANIŞ
Yozgat Sorgun Gülşehri BELDE Aziz KAYA

 

CHP 2019 YEREL SEÇİM BELEDİYE BAŞKAN ADAY İSİM LİSTESİ


AÇIKLANAN CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
 

Ankara    Mamak         Adnan Demirci
Ankara    Büyükşehir         Mansur Yavaş
Ankara    Polatlı         Sami Çay
İstanbul    Büyükşehir         Ekrem İmamoğlu
İstanbul    Beylikdüzü         Mehmet Murat Çalık    CHP Belediyesi
 

Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu.Parti Meclisi bazı belediye başkanı adaylarının isimlerini belirledi. Buna göre, CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. CHP Parti Meclisi, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman'ı, Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'i, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu'yu yeniden aday göstermeye karar verdi.

Ankara'da da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.

İL İLÇE ADAY İSMİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

1. Ardahan: Faruk Demir 2. Aydın Büyükşehir: Özlem Çerçioğlu (Mevcut başkan) 3. Bilecik: Semih Şahin 4. Çanakkale: Ülgür Gökhan (Mevcut başkan) 5. Çankırı: Mustafa İbişoğlu 6. Çorum: Özgür Kılıç 7. Edirne: Recep Gürkan 8. Eskişehir Büyükşehir: Yılmaz Büyükerşen (Mevcut başkan) 9. Hatay Büyükşehir: Lütfü Savaş (Mevcut başkan)10. Karaman: Emin Ege 11.Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu 12.Malatya: Soner Gökçe 13.Mardin Büyükşehir: Süleyman Sarı 14. Muğla Büyükşehir: Osman Gürün (Mevcut başkan) 15. Sinop: Barış Ayhan 16. Tekirdağ Büyükşehir: Kadir Albayrak (Mevcut başkan).

AFYON:Çobanlar: Beytullah Tota. Bayat: Hüseyin Özaktan. Yeşilçiftlik: Mehmet Ali Sakal. Dereçine: Ömer Yıldız. Emirdağ: Barış Can. Karaadilli: Hasan Damar.
ADIYAMAN:Kömür: Murat Yapık. AĞRI: Hamur: Muzaffer Ademi.
AKSARAY: Eşmekaya: Turgay Eşmekaya. Sarıyahşi: Eren Özdaş.Sultanhanı: Ahmet Karacaer.
AMASYA:Gümüşhacıköy: Zehra Özyol (Mevcut başkan). Hamamözü: Mustafa Erge.
ANKARA:Kalecik: Hamza Alper Gümüş.
ANTALYA: Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz.
ARTVİN:Borçka: Ercan Orhan. Yusufeli: Barış Demirci. Ardanuç: Yıldırım Demir (Mevcut başkan)
AYDIN: Germencik: Fuat Öndeş. Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden.
BALIKESİR: Karesi: Levent Tellioğlu. Sındırgı: Tuncay Öztürk. Gömeç: Mehmet İrem Himam. l Gönen: İbrahim Palaz.
BATMAN: İkiköprü: Yalçın Kaya. Bekirhan: Hasan Sönmezsoy. Balpınar: Kemal Demir.  Yücebağ: Uğur Atalay.
BİLECİK: Bozüyük: Mehmet Talat Bakkacıoğlu. Dodurga: Yusuf Yiğit. Osmaneli: Faik Üstün. Pazaryeri: İbrahim Torun. Yenipazar: Gönül Kaya.
BİNGÖL: Adaklı: Şahin Işın. Solhan: Ertan Turgut.
BİTLİS: Ahlat: Mazlum Şahin.Ovakışla: Faik Kartal.
BOLU: Kıbrıscık: Emin Tekemen.
BURDUR: Çeltikçi: Ahmet Bozdağ. Karamanlı: Turgut Yasa. Yeşilova: Mümtaz Şenel.
ÇANAKKALE: Evreşe: Şefik Ay. Umurbey: Erdal Doğan. Küçükkuyu: Cengiz Balkan (Mevcut başkan). Kepez: Birol Arslan.
ÇANKIRI: Şabanözü: Zeki Göktaş.
ÇORUM:Alaca: Sedat Genç. Ortaköy: Muzaffer Tüzün.
DENİZLİ: Bekilli: Türkan Keyik. Bozkurt: Birsen Çelik (Mevcut başkan). Sarayköy: Cengiz Demirci. Buldan: Hikmet Şenözen.
EDİRNE:Havsa: Oğuz Tekin (Mevcut başkan) Esetçe: İbrahim Örs (Mevcut başkan) Beyendik: Muhammet Örnek. Küplü: Gökmen Altay. Meriç: Erol Dübek. Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Mevcut başkan). Subaşı: Ersöz Zünbül. Yenikarpuzlu: Serdar Atalay. Uzunköprü: Özlem Becan.
ELAZIĞ: Karakoçan: Mahmut Okçuoğlu. Ağın: Saniye Genç.
ERZİNCAN: Çağlayan: Çetin Çay (Mevcut başkan). Mollaköy: Kemal Şengül (Mevcut başkan). Altınbaşak: Haydar Polat (Mevcut başkan).
ERZURUM: Palandöken: Edip Cengiz.
GİRESUN: Alucra: Yunus Ekşi. Bulancak: Necmi Sıbıc. Dereli: Aytekin Karakayalı. Görele: Özkan Dural.
GÜMÜŞHANE: Kelkit: Osman Yeğin.
 K.MARAŞ: Pazarcık: Haydar İkizer. Nurhak: İlhami Bozan.
HATAY: Reyhanlı: Nihat Dağ. Payas: Ali Oğuz. IĞDIR: Aralık: Zafer Bayat. Karakoyunlu: Cafer Dalga. Tuzluca: Abdullah Çinibulak.
KARABÜK: Yenice: Sabri Cebecik.
KARAMAN: Ermenek: Mustafa Bahçeli. Güneyyurt: Kerem Civil. Kazancı: Uğuz Tekin (Mevcut başkan).KARS: Selim: İlyas Barışkoç. l Sarıkamış:
Turgut Yurdakul.
KASTAMONU: Azdavay: Mehmet Emin Tuncay. Cide: Mehmet Eşref Mutlu. Taşköprü: Ahmet Kesim.
KAYSERİ: Melikgazi: Sema Karaoğlu. Saroğlan: Mehmet Bayraklı.
KIRKLARELİ: Vize: Ercan Özalp. Çakıllı: Gökhan Karabulut. Kıyıköy: Ender Sevinç. Kaynarca: Serdar Türker (Mevcut başkan). Demirköy: Mesut Özkul. İğneada: Tahir Işık. Evrensekiz: Mustafa Nalbant (Mevcut başkan).
Büyükmandıra: Sertaç Balyemez (Mevcut başkan). Karahalil: Aykut Yakut. İnece: Şahabettin Vardar (Mevcut başkan). Kavaklı Bayram Pehlivan. Ahmetbey: Mustafa Altıntaş (Mevcut başkan). Kofçaz: Mehmet Balcı (Mevcut başkan). Babaeski: Abdullah Hacı (Mevcut başkan).
KIRŞEHİR: Boztepe: Hüseyin Takan. Akpınar: Şükrü Turgut. Kaman: Aydın Yaman.
KOCAELİ: Kartepe: Cumhur Karakadılar. Çayırova: Selahattin Kaya. Gebze: Recep Dursun.
KONYA: Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil.
MALATYA:Akçadağ: Mustafa Korkmaz. Arguvan: Mehmet Kızıldaş (Mevcut başkan). Doğanşehir: Mehmet Bayram. Doğanyol: Gündüz Cengiz.  Hekimhan: Turan Karadağ. Kuluncak: Mustafa Yıldız. Yazıhan: Niyazi Akıncı.
MANİSA: Ahmetli: Mehmet Eryürek. Akhisar: Besim Dutlulu. lTurgutlu: Çetin Akın.
MARDİN: Artuklu: Veysi Kara. Dargeçit: Muhammed Günel. Derik: Orhan Çaplık. Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın. Mazıdağı: Adem Denli.Midyat: İdris Taş. Nusaybin: Şeyhmus Doğan. Ömerli: Şakir Altındağ. Savur: Şükrü Adal. Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala.
MUĞLA: Dalaman: Muhammet Şaşmaz (Mevcut başkan). Datça: Gürsel Uçar (Mevcut başkan). Kavaklıdere: Kenan Ay. Menteşe: Bahattin Gümüş(Mevcut başkan). Milas: Muhammet Tokat (Mevcut başkan). Ula: Ümit Karaaslan (Mevcut başkan).
MUŞ: Uzgörür: Miras Arslan. Korkut: Atıf Demirtaş
NEVŞEHİR: Avanos: Celal Alper İbaş. Kozaklı: Bülent Öcal. Çalış:Mustafa Ateş.
NİĞDE:Kemerhisar: Ramazan Oya. Divarlı: Ercan Çavdar.
ORDU: Çamaş: Ahmet Kesik. Perşembe: Ata Alkan. Mesudiye: Yavuz Ekşi.
OSMANİYE: Cevdetiye: Erol Körce.
RİZE:Pazar: Kazım Balta.
SAKARYA: Karasu: Kerem Erksoy. Ferizli: Rüştü Yüksek.
SAMSUN:Vezirköprü: Onur Bayburtlu. SİİRT: Kurtalan: Necat Ayaz. Gökçebağ: Abdülkerim Karataş. Şirvan: Mehmet Utağ.
ŞANLIURFA: Eyyübiye: Sinan Kılıç. Bozova: Şıhmüslim Bayar.
SİNOP:Ayancık: Hayrettin Kaya. ŞIRNAK: Uludere: Salih Tanık.
SİVAS: Akıncılar: Necati Us. Altınyayla: Nurettin Çiftçi. Divriği: Hakan Gök (Mevcut başkan). Ulaş: Murat Sulakçı. Yıldızeli: Bülent Yücel.
TEKİRDAĞ: Çerkeköy: Vahap Akay: (Mevcut Başkan). Kapaklı: İrfan Mandalı (Mevcut başkan). Malkara: Ulaş Yurdakul (Mevcut başkan). Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Mevcut başkan).
TOKAT: Ataköy: Servet Durmuş (Mevcut başkan). Reşadiye: Yusuf Duran.
TRABZON: Vakfıkebir: Emin Uludüz. Beşikdüzü: Ramis Uzun. Of: Hilmi Saral. Maçka: Musa Turan. l Hayrat: Ahmet Hasan Çebioğlu. Düzköy: Fehmi Köroğlu.
TUNCELİ: Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek (Mevcut başkan). Ovacık: Mustafa Sarıgül. Pülümür: Müslüm Tosun (Mevcut başkan)
UŞAK: Banaz: Ahmet Olgay Altındağ. Sivaslı: Hürriyet Şafak. Tatar: Yusuf Ceylan
VAN:Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl. Özalp: Oktay Sağlam. Saray: Şaban Günbaş
YALOVA:Tavşanlı: Salim Ay. Termal: Gülsen Büker. Taşköprü: Nedret Gülen (Mevcut başkan). Teşvikiye: CemilOlcay. Altınova: Yasemin Fazlaca
YOZGAT: Boğazlıyan: Ali Ayık. Çandır: Tayyar Erdoğan
ZONGULDAK: Çaycuma: Bülent Kantarcı (Mevcut başkan). Nebioğlu:Ahmet Kırnapçı.

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