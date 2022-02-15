Belediye Başkan Yardımcısı Çelik, yumruklu saldırıya uğradı

AA 15 Şubat 2022 Salı 11:47 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:55

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde belediyeye gelen Çelik, binaya girmek üzereyken plakasız bir otomobilden inerek yanına yaklaşan ve yüzünde kar maskesi bulunan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Yaralanan Çelik, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Çelik'in burnunda kırık, elmacık kemiğinde ise çatlak oluştuğu belirlendi. Çelik'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bu arada polis ekipleri, olaydan sonra plakasız otomobille kaçan şüpheli ile aracı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.