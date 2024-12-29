İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin ile oğlunun öldürülmesi olayının faillerinden Lütfi Arslan'ı saklandığı ikamette yakaladı.

"Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 yıl 6 aydır firari olan Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin, 3 Haziran 2005'te bir restoranda yemek yerken uğradıkları silahlı saldırıda ölmüştü.