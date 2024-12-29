İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2024 Pazar / 28 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Belediye Başkanı ile oğlunu öldürmüştü! 19 yıl sonra yakalandı
Güncel

Belediye Başkanı ile oğlunu öldürmüştü! 19 yıl sonra yakalandı

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin'i 2005'te öldüren ve 19 yıl 6 aydır firari olan hükümlü Lütfi Arslan (48) yakalandı.

AA29 Aralık 2024 Pazar 07:41 - Güncelleme:
Belediye Başkanı ile oğlunu öldürmüştü! 19 yıl sonra yakalandı
ABONE OL

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin ile oğlunun öldürülmesi olayının faillerinden Lütfi Arslan'ı saklandığı ikamette yakaladı.

"Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 yıl 6 aydır firari olan Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin, 3 Haziran 2005'te bir restoranda yemek yerken uğradıkları silahlı saldırıda ölmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.