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Belediye Başkanı Sayan, Kahramanmaraş'ta hizmet başında

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, süpürge aracı ile Kahramanmaraş sokak ve caddelerinde temizlik yaptı.

IHA20 Şubat 2023 Pazartesi 17:06 - Güncelleme:
Belediye Başkanı Sayan, Kahramanmaraş'ta hizmet başında
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Afetin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede kamp kuran Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlara hizmet noktasında seferber olmaya devam ediyor. Halkın her türlü ihtiyacını karşılama noktasında gece gündüz demeden mesai yapan ve yorulan şoförlerin koltuğuna geçen Başkan Sayan, vakumlu yol süpürge aracı ile günün ilk saatlerinde cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Ayrıca Ağrı Belediyesi çalışanları tarafından oluşturulan ve Kahramanmaraş'ın her bölgesinde hizmet gösteren "Halkın Hizmetkârları Grubu" olarak adlandırılan Ağrı Belediyesi hizmet ekibi vatandaşların destek duyduğu her noktada yanlarında yer alıyor.

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