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Güncel

Belediye başkanı Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, silahlı saldırıda ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 11:19 - Güncelleme:
Belediye başkanı Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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İlçedeki TOKİ konutları bölgesindeki silahlı saldırıda Şen ile 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

BELEDİYE BAŞKANINI AĞIR YARALAYAN ŞAHIS AKRABASIYMIŞ

Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.

ŞEN VE ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, silahlı saldırıda ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

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