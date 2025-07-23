İSTANBUL 37°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4547
  • EURO
    47,5061
  • ALTIN
    4464.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Belediye başkanı ve muhtar yangın bölgesinde dumandan zehirlendi
Güncel

Belediye başkanı ve muhtar yangın bölgesinde dumandan zehirlendi

Bilecik'te kontrol altına alınan bir orman yangını sonrası bölgede inceleme yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Uzunçam mevkiinde çıkan ayrı bir arazi yangınına ilk müdahaleyi yapan Muhtar Keteci de dumandan etkilenerek 112 Acil Servis ekipleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

IHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
Belediye başkanı ve muhtar yangın bölgesinde dumandan zehirlendi
ABONE OL

3 gün önce Demirköy - Kurtköy arası Samakov mevkisinde bulunan ekin tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve Pazaryeri Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın geçen gün kontrol altına alınırken, dün bölgede incelemeler yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin yoğun dumana maruz kalarak Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başkan Tekin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Pazaryeri Uzunçam mevkiinde çıkan ayrı bir arazi yangınına ilk müdahaleyi yapan Beşikli Mahallesi Muhtarı Bayram Keteci de dumandan etkilenerek 112 Acil Servis ekipleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi tamamlanan Muhtar Keteci'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

  • orman yangını kontrolü
  • belediye başkanı
  • hastane sevki
  • bilecik

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.