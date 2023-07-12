Belediye başkanının makamında silahlı saldırı! Zanlı yakalandı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö'nün tabancayla yaralanmasına ilişkin aranan şüpheli E.Ö, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.

E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün, iddiaya göre, ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö, ziyarete gittiği Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makamında, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ö. ile karşılaşması sonucu tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. yanındaki tabancayla B.Ö'ye ateş etmişti.

Ayağından yaralanan B.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.