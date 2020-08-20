Başkan Erdoğan: İdeolojik belediyecilik yeniden hortladı

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:00 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

19 yıl önce dualarla halis niyetlerle diktiğimiz AK Parti fidanı, bugün 83 milyonun tamamını kuşatan ulu bir çınara dönüştü

Milletimizin tüm fertlerini, renklerini içinde barındıran güçlü bir kadroyuz

Biz yola koltuk hırsıyla değil, milletimize hizmet aşkı ile çıktık

Bu yolculukta nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan halkın ve hakkın rızası için kutlu mücadelemize devam ettik

Adaletten zerre kadar sapmayacağız. Bize oy versin vermesin, yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi prensip edineceğiz.

Biz sözünün eri olan bir kadroyuz. Bugüne kadar hizmetlerimiz ile konuştuk. Milletin karşısına uçuk vaatlerde değil, uygulanabilir projelerle çıktık.

Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz

İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Belediye çalışanları ayrımcılığa uğradı.

Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, göreve geldikten sonra birçok kişiyi işinden etti

Atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i ne hale getirdiklerini görüyorsunuz değil mi?

Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. Daha 1.5 yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz akmayan sular, toplanmayan çöplerle gündem oluyor

Şehir planları hazırlanacak. Alt ve üst yapı sorunları tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm vatandaşın ihtiyacına göre yürütülecek.

Uzungölü de Ayder gibi ele alıp hayata geçireceğiz çünkü belediyecilik AK Parti’nin işidir

Yerelde başarılı olamayan, devlet idaresinde varlık gösteremez

25 Ağustos’ta Ahlat’a gideceğiz. Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve öğrencilerimize iki yurt yapmış durumdayız

Yerel yönetimler reformunu önümüzdeki dönemde gündeme getirmeyi planlıyoruz

Gençleri ülkenin yönetiminde söz sahibi yapan AK Parti’dir

1 milyona yakın genç üyemiz, aynı şekilde kadınlarda da 5 milyon üyemiz var. Hedefimiz seçimlere kadar 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız

Gençlerin nüfus içindeki yüksek oranını bildiğimiz için gençleri her zaman dikkate alıyoruz