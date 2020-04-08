İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7765
  • EURO
    7,3826
  • ALTIN
    359.354
  • BIST100
    93070.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dezenfeksiyon yapan belediye çalışanına saldırdılar
Güncel

Dezenfeksiyon yapan belediye çalışanına saldırdılar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, temizlik işçisi olarak görev yapan Çetin Çabuk, dezenfeksiyon çalışması yaptığı sırada tartıştığı bir kişinin kesici aletle saldırısı sonucu göğsünden yaralandı.

DHA08 Nisan 2020 Çarşamba 09:40 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:41
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bayraklı Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak görev yapan Çetin Çabuk, dezenfeksiyon çalışması yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliğ belirsiz kişi, Çabuk'a kesici aletle saldırdı. Çabuk göğsünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinde hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen Çabuk, tedbir amaçlı olarak Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Öğretmenlerden koronavirüs ile mücadele için kolları sıvadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

'Uçak gemisi krizi' istifası
'Uçak gemisi krizi' istifası

'Uçak gemisi krizi' istifası

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.