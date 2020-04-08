Dezenfeksiyon yapan belediye çalışanına saldırdılar

DHA 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:40 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:41

Olay, öğle saatlerinde Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bayraklı Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak görev yapan Çetin Çabuk, dezenfeksiyon çalışması yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliğ belirsiz kişi, Çabuk'a kesici aletle saldırdı. Çabuk göğsünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinde hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen Çabuk, tedbir amaçlı olarak Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.