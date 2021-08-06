Belediye değil aile şirketi! Tunç Soyer eşinden 42,5 milyon liralık ürün almış

6 Ağustos 2021 Cuma 17:35 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:35

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in belediye üzerinden giriştiği ticari faaliyetler tepkilere neden oldu.

Gelen tüm tepkilere kulak tıkayan Tunç Soyer, aynı kooperatiften ürün almaya devam ediyor.

Daha önce Neptün Soyer'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Köy-Koop'tan süt ve bayram öncesi 424 bin liralık konserve kavurma alan Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden enginar alımı da gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 20 bin liralık enginar alınırken, bu yıl da kooperatiften 125 bin liralık enginar alımı gerçekleştirmiş.

DUAK UÇUKLATAN RAKAM: 42.5 MİLYONLUK ALIM

Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'in başkanlık yaptığı İzmir Köy-Koop'tan alımı, 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun üretici kooperatiflerinden yapılan alımlara cevaz veren 3. Maddesi a fıkrasınca yapıyor. Yani bu satın almalar açık bir ihaleyle değil doğrudan Köy- Koop'tan yapılıyor. Elektronik Kamu Platformu Alımları'nda(EKAP) yer alan verilere göre, Büyükşehir bugüne kadar ihalelerle İzmir Köy-Koop'tan başta süt olmak üzere toplam 42.5 milyon lira civarında mal satın aldı. Son olarak 8 Temmuz 2021'de yapılan sözleşmeyle Köy- Koop'tan 424 bin liralık 'konserve kavurma' alımı yapılmıştı. 13 Temmuz'da bir açıklama yapan Başkan Soyer, Kurban Bayramı'nda kavurma dağıtacaklarını duyurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Neptün Soyer'in başkanlığının yaptığı İzmir Köy Koop'tan ard arda ürün alması kulislerde 'Neptün Satıyor Soyer alıyor' yorumlarına neden olmuştu.

AK PARTİLİ HIZAL: BU TİCARİ İLİŞKİ HİÇBİR SİYASİ ETİĞE SIĞMAZ

Soyer ailesinin bu ticari ilişkisine tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer arasındaki bu ticari ilişki hiçbir siyasi etiğe sığmıyor. Şiddetle ret ediyoruz" açıklamasında bulundu.