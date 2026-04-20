Yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın oteline ve eğlence merkezlerinden ele geçirilen 52 dijital materyalin incelemesinde önemli deliller bulundu.

254 MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ

Adli bilişim uzmanlarının "Magnet Axiom Examine" programıyla işletmede kullanılan dizüstü bilgisayarda, silinmiş alanlar dâhil internetten indirilen toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi.

MUHASEBE BİLGİSAYARLARINDAN KRİMİNAL İNCELEMEYE

Yalım Garden Otel'in muhasebe bilgisayarından ise bir otel odasında çekildiği değerlendirilen çıplak bir kadının fotoğrafı bulundu. 3 adet hard diskin bozuk olması nedeniyle kriminal incelemeye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Yalım'a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin SGK kayıtlarının ise Uşak Belediyesi kadrosunda olduğu belirlendi.

Özkan Yalım, 21 yaşındaki kadın belediye personeliyle kaldığı otel odasından gözaltına alınmıştı.