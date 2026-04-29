  • Belediye işçisinden alkışlanacak hareket! Bulur bulmaz yetkililere haber verdi
Güncel

Belediye işçisinden alkışlanacak hareket! Bulur bulmaz yetkililere haber verdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, temizlik işçisinin bulduğu 17,5 gram altın sahibine teslim edildi.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tosya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Şaban Zorba'nın çalıştığı sırada 17,5 gram ağırlığında bir gremse bulduğunu belirtti.

Zorba'nın bulduğu altını büyük bir hassasiyet ve sorumluluk örneği göstererek belediyeye teslim ettiğini bildiren Büyükacar, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşımızın bu örnek davranışı, hem insanlık adına hem de belediyemiz adına bizleri gururlandırmıştır. Emanete sahip çıkmanın ve dürüstlüğün en güzel örneklerinden birini sergileyen personelimiz, sergilediği bu duyarlılıkla hepimize örnek olmuştur. Bulunan altının sahibi belirlenmiş ve kendisine bizzat teslim edilmiştir. Personelimiz Şaban Zorba'yı bu duyarlı ve örnek davranışından dolayı gönülden tebrik ediyoruz."

