Gaziemir Belediyesi'ndeki eş dost tartışmaları büyüyor. Gaziemir Belediye'sinin akraba ilişkileri ile yönetilmeye çalışıldığını, Belediye Başkanı Işık'ın göreve geldiği günden bu yana elle tutulur bir hizmet üretemediğini vurgulayan AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, yaptığı yazılı bir açıklamayla Belediye Başkanı Ünal Işık'a sert sözlerle yüklendi.

Başkan Yaşadı'nın açıklamaları şu şekilde, "Gaziemir halkı hizmet beklerken, belediye içeriden çöküyor! Göreve geleli 1 yıl 2 ay olan Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Ünal Işık, bu sürenin neredeyse tamamını ya bahane üretmekle ya da sorumluluktan kaçmakla geçirmiştir. Gaziemirli hemşehrilerimiz, oylarıyla hizmet beklerken; karşılaştıkları tablo, boş geçen günler, unutulan vaatler ve derinleşen bir yönetim krizi olmuştur. Bu dönemin en çarpıcı özelliği ise, belediye içindeki akrabalık ilişkilerinin hizmetin önüne geçmesidir. Belediye yönetiminden sızan bilgiler, önce kulaktan kulağa yayıldı, sonra basına yansıdı, en sonunda ise kamu vicdanını derinden yaralayan bir tabloyu gözler önüne serdi: Gaziemir Belediyesi'nde liyakat değil, akrabalık ilişkileri söz sahibi olmuş, makamlar ehline değil, yakına teslim edilmiştir."

"BAŞKAN IŞIK, BELEDİYEYİ YÖNETMEK YERİNE ÇEVRESİNİ İDARE ETMEYİ TERCİH ETMİŞTİR"

AK Parti olarak süreci yakından takip ettiklerini belirten Başkan Yaşadı, Belediye Başkanı Ünal Işık'a seslenerek, "Ortaya çıkan kaos, yalnızca bir beceriksizlik örneği değil, aynı zamanda halkın iradesine yapılan büyük bir saygısızlıktır. Görünen o ki, Gaziemir'in oylarıyla Başkanlık koltuğuna oturan Sayın Işık, belediyeyi yönetmek yerine çevresini idare etmeyi tercih etmiştir. Belediyenin enerjisi, hizmete değil iç çekişmelere harcanmakta, Gaziemirli her geçen gün kaybetmektedir. Buradan Sayın Ünal Işık'a sesleniyoruz: Gaziemir halkı size, makamları eşe-dosta pay edesiniz diye oy vermedi. Gaziemir'in kaybedecek bir günü daha yok! AK Parti olarak biz, bu sürecin takipçisi olmaya ve halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.