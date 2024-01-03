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Belediye meclisinde tansiyon yükseldi! CHP ile İYİ Parti arasında ''iç borçlanma'' gerilimi

Bilecik Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumunda, ittifak ortağı CHP ile İYİ Parti arasına iç borçlanma ihtilafı girdi.

IHA3 Ocak 2024 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Belediye meclisinde tansiyon yükseldi! CHP ile İYİ Parti arasında ''iç borçlanma'' gerilimi
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Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılan toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda iç borçlanma konusunda belediye başkan vekiline yetki verilmesi konusu ise salonda tansiyonu yükseltti. Gündemin son maddesi olan 'iç borçlanma' konusunda belediye başkan vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülmesine AK Parti ve MHP grubu 'ret' verirken, geçtiğimiz yerel seçimde Millet İttifakı adı altında CHP ile seçime giren İYİ Parti grubu 'çekimser' oy kullandı. Bu gündem maddesi oy çokluğu ile reddedilirken, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı bu duruma tepki gösterdi.

"BİZİ BİLGİLENDİRMEDİNİZ"

Çekimser oy kullanan İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Sadık Kaya, "Borçlanmayı neden istediğinizi bize söylemediniz. Bizi bilgilendirmediniz" ifadelerini kullandı.

"BU MECLİS GÜNDEMİNİ HERKESE BİLDİRDİK"

Bunun üzerine Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da, "Meclis gündeminde iç borçlanma konusu var zaten. Bu meclis gündemini herkese bildirdik. Biz borçlanmayacağız. Gerekli durumlar oluşursa diye bu kararı almak istedik. Herhangi bir borçlanma yapmayacağız. Aralık ayında her yıl rutin olarak geçen bir karardı" açıklamasında bulundu.

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