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  • Beylikdüzü Belediyesi önlem almadı... Pis koku ve dev fareler vatandaşı canından bezdirdi
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Beylikdüzü Belediyesi önlem almadı... Pis koku ve dev fareler vatandaşı canından bezdirdi

CHP'li Mehmet Murat Çalık yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesinin Yakuplu Mahallesi'ndeki Osmangazi Caddesi'ndeki biriken çöpler vatandaşı canından bezdirdi. Çöp yığınlarından çıkan koku ve dev farelerden rahatsız olan vatandaşlar tepki göstererek birçok kez müracaat etmesine karşı belediyeden cevap alamadı. AK Parti Meclis Üyesi Neşat Ateş da, 'Meclis toplantısında durumu CHP'li Belediye Başkanı Murat Çalık'a durumu iletmemize rağmen bir çalışma yapılmadı. Buradaki vatandaş hastalık ya da salgından endişe ediyor.' dedi.

20 Aralık 2023 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
Beylikdüzü Belediyesi önlem almadı... Pis koku ve dev fareler vatandaşı canından bezdirdi
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CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunun bir alana biriken çöpleri toplamıyor. Çöp yığınları bölgede yaşayanları tehdit etmeye başladı. Koku ve dev farelerle mücadele eden mahalle sakinleri birçok kez müracaat etmesine karşı belediyeden bir cevap alamadı.

"VATANDAŞ HASTALIK YA DA SALGINDAN ENDİŞE EDİYOR"

AK Parti Meclis Üyesi Neşat Ateş, "Burada yaşayan insanlar, çöp, koku ve dev gibi farelerden rahatsız. Defalarca belediyeye şikayet etmelerine rağmen çöpler toplanmıyor. Meclis toplantısında durumu CHP'li Belediye Başkanı Murat Çalık'a durumu iletmemize rağmen bir çalışma yapılmadı. Buradaki vatandaş hastalık ya da salgından endişe ediyor" dedi.

Belediyenin Çevre Koruma müdürü Ersin Temel ile bölgeyi gezdiklerini, çöpleri gördüklerini anlatan Ateş, "Olay yerine gelip gördüler ancak yine de ne çöp konteyneri getirdiler ne de çöpleri topladılar" ifadesini kullandı.

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