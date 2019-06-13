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Belediye otobüsü, çarptığı araçla kafeye girdi: 3 yaralı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeyken hareketlenen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin EGO otobüsü, çarptığı hafif ticari araçla kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, öğle saatlerinde, Gölbaşı'nda Gazi Üniversitesi Yerleşkesi mevkisinde meydana geldi. EGO otoparkında park halindeki otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle hareketlendi. İçinde kimsenin olmadığı otobüs, demir korkulukları aştı. Otobüs, daha sonra yol kenarında çarptığı hafif ticari araçla birlikte kafeye girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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