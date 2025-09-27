İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Belediye otobüsüyle minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Çankırı'da minibüsün belediye otobüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
Alınan bilgiye göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında çalışan temizlik işçilerini taşıyan N.Y. idaresindeki 18 ACM 702 plakalı minibüs, Uluyazı Kampüsü yolunda frenlerinin tutmaması nedeniyle önünde seyreden S.A. yönetimindeki 18 ABS 258 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Kazada minibüste bulunan F.K. (42), G.D. (61), D.S. (51), A.G. (49), Ş.K. (46), B.K. (60), E.T. (51), Y. E. (61), F.K. (45) ve M.Ö. (46) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından yaralılardan 9'u taburcu edildi, 1'inin tedavisi ise sürüyor.

