Muğla'nın CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün marina bölgesinde hayata geçirmek istediği yeni kent meydanı projesi, bölgede faaliyet gösteren esnaf, taksici esnafı ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Projenin kamu yararı taşımadığını iddia eden esnaflar burada esas amacın Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün kendi taşınmazının değerini arttırmayı hedeflediğini ileri sürdü.

Bölge sakinleri ve taksi esnafı, söz konusu projenin uygulanması halinde hem trafiğin tek giriş noktasının kapanacağını hem de günlük işleyişin ciddi biçimde aksatılacağını belirtti. Proje kapsamındaki yayalaştırma kararının; çarşı karakolu, banka, kaymakamlık binası, üç farklı taksi durağı, Marmaris Liman Başkanlığı, günlük tur tekneleri, eczane ve turizm ofisi gibi kritik kurum ve işletmelere erişimin ciddi şekilde zorlaşacağını belirttiler.

Proje yapılmak istenen bölgede halihazırda Atatürk Meydanı ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nın bulunduğunu, üçüncü bir meydan inşa edilmesinin gerekli olmadığı görüşünü savunan vatandaşlar, yayalaştırmanın özellikle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar için erişilebilirlik sorunları oluşturacağını savundular.

"KAMU KAYNAKLARI KİŞİSEL DEĞER ARTIŞINA MI YÖNLENDİRİLİYOR?"

Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün bu proje ile marina bölgesindeki kendisine ait taşınmazların değer artışı sağlamayı hedeflediğini ileri süren bazı vatandaşlar , bu proje adı altında kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı iddiasında bulundular.

Konuyla ilgili konuşan herkesin belediye başkanı tarafından hedef alınıp zarara uğratıldığını da ileri süren vatandaşlar, yaşadıkları bu durum nedeniyle 19 Aralık Cuma günü meydanda toplu olarak basın açıklaması yapacaklarını belirttiler.