  • Güncel
  Belediyede avans usulsüzlüğü: Soruşturma açıldı
Belediyede avans usulsüzlüğü: Soruşturma açıldı

Kayseri'nin Kocasinan İlçe Belediyesi, avans hesaplarında tespit edilen usulsüzlük nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada 'Olayda ihmal şüphesi olduğu değerlendirilen Hukuk İşleri Müdürü hakkında 21 Kasım'da görevden uzaklaştırma ve soruşturma izni kararı alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.

AA28 Kasım 2025 Cuma 14:37 - Güncelleme:
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin denetim birimi tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğünde yapılan rutin kontroller sırasında bir şüphelinin avans hesaplarında usulsüzlük yaptığı tespit edildi.

Bu kapsamda, Rehberlik ve Teftiş Kurulunca başlatılan inceleme neticesinde elde edilen bulgular üzerine şüpheli hakkında 4 Kasım'da Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayda ihmal şüphesi olduğu değerlendirilen Hukuk İşleri Müdürü hakkında 21 Kasım'da görevden uzaklaştırma ve soruşturma izni kararı alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında personelin ifadesi alınmış ve kendisi hakkında 5271 sayılı Kanun'un 109. maddesi uyarınca adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Buna paralel olarak, Belediyemiz Teftiş Kurulu tarafından başlatılan idari soruşturma da tüm ayrıntılarıyla ve büyük bir titizlikle sürmektedir. Ayrıca kamuoyunda dolaşan asılsız iddialar ve gerçeği yansıtmayan abartılı meblağlara itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız. Süreç, adli makamlarla tam işbirliği içinde ve şeffaf şekilde yürütülmektedir. Kamu kaynaklarını koruma konusundaki sorumluluğumuzun bilinciyle, meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

