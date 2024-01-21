Başkan yardımcısı dahil 8 kişi tutuklandı! Belediyede ''rüşvet'' soruşturmasında yeni gelişme

Büyükçekmece Belediyesinde rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma çerçevesinde aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı N.S., Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü V.A.Ç'ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Müteahhit A.G. de olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi.