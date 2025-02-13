Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın alt yapılanması Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi oldukları öne sürülen 10 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bu arada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

DETAYLAR SEVK YAZISINDA ORTAYA ÇIKTI

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılırken, soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

ÖRGÜTSEL PAYLAŞIMLAR YAPILAN GRUPTA YER ALDIĞI BELİRLENDİ

Sevk yazısında, şüphelilerden Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in telefonunun incelenmesi sonucu 313 farklı kişi ile iletişiminin olduğu, 6 şahsın aranıyor kaydı olduğu, 8 şahsın ise cezaevinde bulunduğu aktarıldı. Şüphelinin örgütsel paylaşımlar yapılan HDP 1. Bölge İlçeler adlı mesajlaşma uygulamasında katılımcı olarak bulunduğu, başkaca gruplarda da bulunduğu ve bu gruplarda örgütsel paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

KOBANİ OLAYLARINA İTHAFEN YAZILAN DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Sevk yazısında, şüphelilerden Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in telefonunun incelenmesi sonucu 313 farklı kişi ile iletişiminin olduğu, 6 şahsın aranıyor kaydı olduğu, 8 şahsın ise cezaevinde bulunduğu aktarıldı. Şüphelinin örgütsel paylaşımlar yapılan HDP 1. Bölge İlçeler adlı mesajlaşma uygulamasında katılımcı olarak bulunduğu, başkaca gruplarda da bulunduğu ve bu gruplarda örgütsel paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

KOBANİ OLAYLARINA İTHAFEN YAZILAN DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan şüpheli Yüksel'in yapılan aramalarda el yazısı ile yazılmış dokümanına ulaşıldığı, içeriğinde geçen ifadelerin yapılan araştırmalar sonucu HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı ile terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarının 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde Suriye Aynelarab (Kobani) bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok il ve ilçede barikat kurup yol kesme eylemleri gerçekleştirdiği, yine örgüt yandaşlarının uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binaları, vatandaşların evleri, iş yerleri ve araçlarına zarar verdiği, 2 Polis Memurunun şehit edildiği, toplamda 35 kişinin hayatını kaybettiği 435'i sivil 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişinin yaralandığı olaylara ithafen yazıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN ÇEŞİTLİ BELEDİYELERE YERLEŞTİRİLEREK ÖRGÜTÜN SAHA GÜCÜNÜ ARTIRMAYI HEDEFLEDİKLERİ AKTARILDI

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür gibi pek çok şüphelinin aynı şekilde telefonunun incelenmesi sonucu aranıyor kaydı olan kişilerle iletişiminin olduğunun belirtildiği sevk yazısında, KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) adı altında yeni bir yapılanma oluşturulduğu, KCK yürütüme kurulu üyesi Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin çeşitli ilçe belediyelerine yerleştirildiği, Belediyelerin imkanları kullanılarak örgütünün mali yapısına desteklenmesi ve alan saha gücünün arttırılmasını ortak ve organize bir plan dahilinde hedefledikleri kaydedildi.

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