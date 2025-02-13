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Belediyelere terör soruşturmasında yeni gelişme... Çok sayıda kişiyle irtibat kurdukları ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli sağlık kontrolü için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Belediyelere terör soruşturmasında yeni gelişme... Çok sayıda kişiyle irtibat kurdukları ortaya çıktı
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Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

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