''Belediyelerimizle ve akademisyenlerimizle hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planını açıklayacağız''

AA 05 Haziran 2021 Cumartesi 16:40 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 16:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde 10 millet bahçesinin ve çevre yatırımlarının açılış töreninde konuşan Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanım, zatı alilerinizin yürüttüğü eser siyasetiyle, 19 yıl boyunca ülkemize kazandırdığınız projelere yenilerini eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün; İstanbul'dan Aydın'a, Trabzon, Mersin, Malatya'dan Adıyaman, Muş ve Kars'a 10 millet bahçemizi açmanın heyecanını duyuyoruz. Bugün, çevre yatırımlarımız, 4 atık su arıtma tesisimiz, 5 atık getirme merkezimiz, 56 km bisiklet yolumuz, 17 mavi bayraklı plajımız, koruma alanlarımız ve anıt ağaçlarımız için yaptığımız tüm yatırımlar hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler öncesinde açıkladığı "medeniyetimizi yaşatan çevreye saygılı şehirler" ilkesinden hareketle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Kurum, Türkiye'nin Ekolojik Dönüşümü"nü bugün bir adım daha öteye taşıyacaklarını anlattı.

Kurum, şöyle devam etti:

"12 Haziran 2018'de, 81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi müjdesini vermiştiniz. Şu ana kadar 61 millet bahçemizi tamamladık. 263 millet bahçemizin çalışmalarına süratle devam ediyoruz. Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği nedeniyle yeşil ve açık alanların milletimiz için ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bu sebepten bahçelerimizi; bostanlardan koku bahçelerine, göletlerden oyun alanlarına, yürüyüş ve bisiklet yollarından piknik alanlarına kadar tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek eserlerle donattık. Bahçelerimize, on binlerce ağaç diktik, çiçeklerle bezedik. Bahçelerimizin ilk fidanlarıyla buluştuğu andan işletmesine kadar on binlerce kardeşimizi istihdam ettik. Millet bahçelerimiz, milletimizden çok büyük teveccüh gördü. Bugün sadece illerden değil, ilçelerimizden, beldelerimizden talepler alıyoruz. Bu gösteriyor ki; 81 milyon metrekare yeşil alan hedefimizin inşallah çok daha üzerine çıkacağız. Ve bu hedefi Allah'ın izni, sizin liderliğiniz, milletimizin desteğiyle 2023 yılına kadar tamamlayacağız. Ülkemizdeki tüm millet bahçelerini, korunan alanlarımızı, milli parklarımızı, ırmaklarımızı, yeşil ağlarla birbirine bağlayan, ekolojik 4 ana hattan oluşan koridorlar oluşturuyoruz. Korunan doğal alan büyüklüğümüzü İstanbul'un yüzölçümünün 2 katı oranında artırdık. Ülkemize yeni 480 km bisiklet yolu kazandırdık."

Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen BM tarafından ödüllere layık görülen Sıfır Atık Hareketine de değinen Kurum, bu kapsamda 17 milyon ton kullanılabilir atık toplanıp dönüştürüldüğünü ve 209 milyon ağacın kurtarıldığını söyledi.

- Müsilaj

Bakan Kurum, arıtma, geri dönüşüm ve temizlik projelerinde de büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "2002 yılına kadar sadece 145 atık su arıtma tesisi varken, bugün hamdolsun 1.170 tesisimizle şehirlerimizi kirlilikten koruyoruz. Daha önce ülkemizin sadece yüzde 35'ine verilen arıtma hizmetini, yüzde 90'a çıkardık. Bugün artık, biyolojik ve ileri arıtma sistemlerini, son teknoloji membran tesislerini hayata atık su tesislerinin kalitesini artırıyoruz. Bu tesislerimiz; mavi vatanımız denizlerimizin korunması için de çok önemli. Tıpkı temizlenemez denilen Haliç'i tertemiz hale getirdiğiniz gibi, bugün de talimatlarınızla; İstanbul Boğazı'mızı, Marmara Denizi'mizi müsilaja, kirliliğe, kaderine terk etmeyeceğiz. Belediyelerimizle ve akademisyenlerimizle birlikte hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planını açıklayacağız. Belediyelerimize her konuda destek vererek, bu eylemleri hızlıca hayata geçireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Yüzde 52'si yeşil olan, yürüyüş ve bisiklet yollarının, göletlerin, millet bahçelerinin hakim olacağı, iklim dostu ve çevre merkezli şehirciliğin en nadide örneği olacak Kanal İstanbul'u da ülkemize, milletimize kazandıracağız." diyen Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz; bu cennet vatanın, toprağının, havasının, suyunun her zerresine, tüm nakışlarına aşığız, sevdalıyız. Yıllarca, çevrecilik anlayışını 'çimlere basmak yasaktır' anlayışından ileri götüremeyenler; doğa anlayışını 'halka kapalı sayfiye alanları' olarak görenler oldu. Sizin bu ülkede başlattığınız çevre ve şehircilik devrimi hiçbir zaman geometrik, derinliksiz, geçmişi silen, millete ait alanları millete kapatan bir Ceberrut Devlet Şehirciliği olmadı. Tam aksine, vatandaşımıza huzur veren, kimliğini hatırlatan, ruh katan ve heyecanlandıran "Çevreye ve Tarihe Saygılı Millet Şehirciliği'ni bu ülkeye hakim kıldınız. Biz de bu devrimi sürdüreceğiz ve liderliğinizde 'Medeniyetimizi Yaşatan Çevreye Saygılı Şehirleri' ihya edeceğiz. Biz de bu devrimi devam ettirmeye gayretliyiz."